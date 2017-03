Jokić radi lude stvari... Kao Dejvid Robinson, bolji od Kukoča, sledeći je Divac! Strašan tandem sa Plamlijem... (VIDEO)

Posle učinka koji je Denver čekao 27 godina, kaže da ga novi saigrač "nervira jer namerno promašuje njegove pasove za asistencije"

Tripl-dabl već u četvrtom minutu treće četvrtine?! Za Nikolu Jokića je postalo normalno da radi takve stvari. Ovo mu je bio peti put u sezoni da je u tri kolone imao dvocifren učinak. U poslednjih mesec i po dana je ostvario tih pet tripl-dablova! Samo su NBA zvezde Vestbruk, Harden i Džejms ostvarili više tripl-dablova od njega ove sezone.

Od igrača sa ovih prostora samo je Vlade Divac imao više tripl-dabl učinaka od Nikole. Divac ih je upisao osam tokom karijere, ali nije isključeno da ga Jokić stigne ili prestigne već ove sezone. Sinoć je prestigao Tonija Kukoča koji je u karijeri ostvario ukupno četiri tripl-dabla.

Poslednji put kada je neki igrač Denvera imao pet tripl-dablova u sezoni, bilo je to 1990. godine! Poslednji put kada je to uradio neki centar u NBA ligi, bio je to čuveni Dejvid Robinson u sezoni 1985/86!

Posle meča Jokić je bio prilično hladnokrvan i skroman. Šalio se...

„Namerno promašuje moje dobre pasove. Nije dobar saigrač“, nasmejao je Jokić američke novinare ironičnim odgovorom na pitanje da li između njega i Plamlija postoji neka vrsta takmičenja ko će dati bolji pas saigračima.

Inače, kada su Plamli i Jokić na terenu u isto vreme, Nagetsi blistaju i za tih 56 minuta su ostvarili razliku od 21 poena u odnosu na rivala.

Kada su Nagetsi trejdovali Nurkića za Plamlija, mnogi su pomislili da će novajlija iz Portlanda uticati na učinak Jokića i da će ga poremetiti. Ali njih dvojica funkcionišu fantastično i jedan su od najatraktivnijih centarskih tandema u ligi.

Jokić je treći asistent među centrima u ligi sa 4,6 asistencije po meču. Prvi je Horford iz Bostona sa 4,9 aistencija, drugi je Kazinsa sa 4,7, Jokić je treći, četvrti je Mark Gasol sa 4,4, a peti je upravo Plamli sa 3,8 asistencija po utakmici.

Svoj tripl-dabl učinak nije želeo da ističe.

„Uzimam ono što mi utakmica nudi. Samo želim da pomognem saigračima i da uardim sve što treba da se uradi kako bi ekipa pobedila. Kada me udvajaju onda se trudim da dodam. Vrlo prosto“, rekao je Jokić.

Vrlo prosto? Neka mu bude...