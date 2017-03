Jokića smo birali sa 41. mesta i nismo znali da će postati igrač kakav je sad! Ići će putem kojim su išli Džordan, Ajzea, Lebron...

Sajt NBA lige posvetio veliku priču srpskom centru, sa brojnim sagovornicima iz Denvera, pa i samim reprezentativcem Srbije

Denver više nije krojač svoje sudbine. Poraz od Portlanda u jednoj od najvažnijih utakmica sezone Nagetse je zbacio sa osme pozicije u Zapadnoj konferenciji, a hvalospevi na račun Jusufa Nurkića i njegovo brutalno izdanje protiv bivših saigrača i dobio direktan okršaj s Nikolom Jokićem pokrenulo je među američkim novinarima diskusiju - može li srpski centar da odvede Denver do plej-ofa?

Gledajući sadašnji razvoj situacije i činjenicu da Denver zaostaje samo jedan trijumf za osmoplasiranim Portlandom - moguće je. Ali, Trejlblejzersi su u značajnom usponu forme, dok su mnogi koji su srcem bili uz Jokića i društvo počeli da okreću leđa.

Upravo su dešavanja neposredno posle završenog meča u Moda Centru podstakli novinara sajta NBA lige Ijana Tomsena da napravi priču o Nikoli Jokiću. Ujedno i činjenici da prethodnih godina Denver nije mogao ni da sanja mesto u doigravanju, a da je 22-godišnji momak iz Srbije učinio da Kolorado opet sanja velike snove. I to u svojoj drugoj NBA sezoni, odnosno samo tri meseca nakon što je dobio startno mesto u postavi Denvera.

„Bio je prelomni trenutak ove sezone. Tada je Denver dobio svoj identitet“, počeo je razgovor trener Nagetsa Majkl Meloun.

Od tog momenta Denver je ekipa sa najboljim ofanzivnim učinkom u NBA ligi, boljim čak i od Golden Stejta. Vredni statističari iz SAD otkrili su i da Denver ne liči na sebe kada Nikola Jokić nije na parketu, u poređenju s vremenom kada je u igri. Brojke se drastično razlikuju.

„Niko u ovom klubu, pa čak ni Tim Koneli, čovek koji je draftovao Nikolu Jokića, nije mogao nikako da predvidi ovakav rasplet u Nikolinom slučaju. Mi nismo predvideli da će Nikola Jokić da postane igrač kakav je danas, jer smo ga birali kao igrača u drugom krugu Drafta sa 41. pozicije“, podseća Meloun.

Novinar sajta NBA lige uverava da bi ovakav potez Nagetsovih ljudi mogao da se ispostavi kao istorijski. Podsetio je na vreme kada je Don Nelson davne 1998. godine izabrao Dirka Novickog sa devet pozicije na Draftu. Odnosno, da je prethodno temeljno radio na tome da nađe visokog igrača sa istančanim šuterskim predispozicijama. U Denverovom slučaju, Majkl Meloun je tražio da im jedan od pikova bude centar koji ume da dodaje loptu. Onakvi kakvi su bili Bil Volton ili Arvidas Sabonis svojevremeno.

„To je ono što nas čini ekipom koju je jako teško čuvati. Nijedan drugi klub u NBA ligi nema igrača kakav je Nikola. Klub koji ima nešto nalik tome je Memfis s Markom Gasolom. To je poseban igrač“, kaže Nikolin saigrač Majk Miler, koji je somborskom centru i nadenuo nadimak Džoker.

Zatim su otkriveni detalji sa treninga koji se odigrao dan pred susret Portlanda i Denvera. Nikola Jokić je upitan da li igranje košarke smatra poslom?

„Posao? Ne, ja to više gledam kao igru“, rekao je Jokić uz osmeh.

„Samo igramo košarku, a ja u tome uživam. Svaku utakmicu igram kao da je u pitanju basket s društvom u Somboru“.

Činjenicu da sve posmatra kao šalu novinar Ijan Tomsen gleda kao glavni faktor zašto je Nikola Jokić jedno od najvećih iznenađenja NBA lige.

„Svaki put će vam reći da je kao mali bio debeli plejmejker“, uskače Meloun, da bi Nikola zatim dobacio:

„Pritisak je loš za čoveka. Verujte mi, meni je svaka utakmica kao basket kod kuće. Tako morate da uđete u svaki meč. Bez pritiska. Istina, morate da uradite nešto veliko. Ali, to je samo utakmica“.

Upitan da otkrije tajnu svoje smirenosti, Jokić je uzvratio:

„Moj otac nije opušten čovek. Stalno je nervozan. Želi da uradi sve odmah. Ja sam potpuno drugačiji od njega. Smiren sam. Izluđivao sam ga stalno, a-ha-ha. Hiljadu puta, milion puta, pa čak i sad. Jer sam miran i ništa ne može da me izbaci iz takta. Sećam se, dešavalo se da dođe i da mi priča: 'Kako možeš da budeš tako miran? Pogledaj se'. Pritom, imam dva brata, koji su takođe nervozni kao i otac“.

Trenutak kada je Nikola Jokić shvatio da je deo najjače košarkaške lige sveta, dogodio se u prvoj sezoni, na gostovanju San Antoniju.

„Zamislite, ja stojim na terenu, a pored mene Tim Dankan. Njega mnogo volim, a kada sam igrao protiv njega, bila je to zaista velika stvar za mene. A onda dođeš na teren i shvatiš da je on postigao u karijeri mnogo toga, a ako se opteretiš time ništa nećeš da uradiš u toj utakmici. Ne možeš da misliš na njega. Moraš da misliš samo na sebe. Da izađeš na teren i igraš svoju igru“, kaže osvajač olimpijskog srebra iz Rija.

Interesantno, Jokić je pred utakmicu sa Portlandom rekao da je noć ranije imao košmarne snove.

„Da, sanjao sam da me dvojica momaka jure i tuku. Nimalo nije bilo dobro“.

Možda je, nekako predvideo da će Si Džej Mekolum i Jusuf Nurkić da dobiju utakmicu za Portland i zajednu ubace čak 72 poena?

Sada svi samo pričaju o plej-ofu i da li Denver može ono što nije godinama unazad?

„Stalno slušam priče o plej-ofu i tome kako je teško, a ja mislim da je tada baš dobro. Igraš utakmice“, kaže Nikola, a upitan da li može da ga slomi pritisak moranja i eventualno odlaska u plej-of - odgovorio je:

„Iskreno, verujem da se to neće meni desiti“.

Majk Miler je imao zanimiljiv zaključak na ovu temu.

„Jasno je da je pritisak proizvod mnogih dešavanja, kada stvari krenu u negativnom smeru. U Nikolinom slučaju dosad niko ništa nije rekao loše za njega. Još nije osetio taj deo NBA lige. Ali, hoće sigurno. A u tom trenutku biće najvažnije kakvi te ljudi okružuju i da li će ti pomoći. Ja mislim da će imati prave ljude oko sebe“.

A onda se ubacio i trener Meloun.

„To je fantastično pitanje. Sada je priča Nikole Jokića jedna od onih lepih, sa kojim ljudi vole da se povežu. Svi vole Nikolu i svi pričaju kako je sjajan momak, nesebičan i kako dodaje lopte iza leđa. Ali, kritike će doći u jednom trenutku. Svi će se pitati - može li Nikola da odvede Denver do plej-ofa? Iskreno, verujem da upravo takva pitanje i kritike grade velikog igrača. On je na tom putu i biće deo velikog putovanja. Majkl Džordan, Ajzea Tomas, Lebron Džejms... Svi oni su prošli kroz isto. Ja sam trenirao Lebrona pet godina, znam šta pričam. Doći će dan kada će ljudi kritikovati Jokića, a on će imati spreman odgovor“, kaže Meloun i dodaje:

„On je tek u drugoj godini ovog putovanja i niko nije mogao ni da nas zamisli kako igramo plej-of. A u budućnosti hoće, samo ako budemo igrali dobro. Nikola hoće rezultat, hoće pobedu. On je čvrsto na zemlji, nije umišljen, radi vredno svakog dana i ne dotiču ga stvari oko njega. A kada ga ljudi budu kritikovali, on će se snaći bez problema. Posebno zbog toga što nosi u sebi, odakle potiče, zbog svoje porodice i njegove mentalne snage“, zaključuje Meloun.

Zapamtite ove reči kada jednog dana Nikola Jokić bude na vrhu.

