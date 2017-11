Jokićev nokaut - Obrva zadobio potres mozga! Bogdan igrao 24 minuta i sve promašio, Bjelica dobar (VIDEO)

Detroit bez Bobija poražen u Indijanapolisu...

Još jedno sjajno veče je iza Denver Nagetsa i trenutno najboljeg srpskog košarkaša! Nagetsi su protiv Nju Orleansa ostvarili četvrtu pobedu u poslednjih pet mečeva (146:114) i tom prilikom oborili rekord ovosezonskog šampionata po broju ubačenih poena u jednoj utakmici.

Ekipa Majka Melouna trenutno je peta ekipa Zapada i sigurno gazi ka svom glavnom cilju - plasmanu u plej-of.

Susret u Pepsi centzru obeležili su brojni atraktivni potezi, pre svega domaćih košarkaša, ali i jedan klasičan nokaut koji je izveo naš Jokić. Mladi Somborac uspeo je da nokautira ni manje ni više do jednog od najjačih centara u NBA - Entonija Dejvisa. Popularni Obrva posle jednog duela sa Nikolom u trećoj četvrtini "popio je patos" i više nije ulazio u igru. Kasnije je konstatovano da je zadobio potres mozga.

Denver je noćas ostvario najlakši trijumf u sezoni. Posle pet minuta igre na semaforu je stajalo 25:4, a u jednom momentu tokom prve deonice Nagetsi su imali i svih 27 razlike. Pelikansi se u jednom momentu jesu vratili na minus osam (64:56), ali furiozna treća četvrtina domaćih (42:24) poptuno ih je uništila.

Džamal Mari sa 31 poenom bio je najefikasniji u redovima Denvera. Šutirao je izvanredno - 13/18 iz igre. Pol Milsap dodao je 20 koševa (6 skokova i 7 asistencija), Geri Heris još 22, dok je Jokić upisao novi dabl-dabl za 26 minuta na parketu - 13 poena (2/3 za dva, 1/2 za dva, 6/6 slobodna bacanja) i 11 skokova i 6 asistencija. Nikola Jokić zasenio je centarski tandem gostiju Dejvis/Kazins koji su ubacili 17, odnosno 14 koševa.

Do pobede, i to treće vezane, noćas je stigla i Minesota. Vulvsi su u Dalasu tukli Mavse sa 111:87 i trenutno su na sjajnih 10-5, što im donosi treće mesto u Zapadnoj konferenciji. Domaćin je vodio sa čak 57:43 početkom drigog dela i negde baš u tim momentima krenuo je veliki preokret. Igra Dalasa raspala se i sve je kulminiralo u poslednjoj deonici u kojoj je četa Rika Karlajla postigla samo 15 poena.

Batler i Vigins vodili su Minesotu do pobede. Ovaj prvi ubacio je 21 poen, a drugi 19. Tauns je imao nešto skromniji učinak - 15 koševa. Važnu rolu imao je Nemanja Bjelica. Za 12 minuta gađao je 2/2 za dva i 1/2 za tri (ukupno 7 poena), uz tri skoka i jednu asistenciju. Kod Mavsa Barns je dao 18, a Novicki 15.

Još jedno slabo šutersko veče imao je Bogdan Bogdanović. Njegovi KIngsi stigli su do četrte pobede savladavši Portland (86:82), a srpski reprezentativac ubacio je samo dva poena i zabeležio po tri skoka i asistencije, plus dve ukradene lopte. Šut je potpuno "izdao" Bogdana. Za dva 1-3, za tri 0-5. Ukupno 1/8. Baš slabo za 24 minuta na parketu... Kod Kingsa najbolji je bio Vili Kouli Stajn sa 22 koša i 10 skokova. U Portlandu Demijen Lilard je "neobavezno" trenirao šut. Stigao je do učinka od 29 poena, ali uputio je čak 25 šuteva (od čega 14 za tri) i samo devet pogodio.

I dođosmo na kraju i do Bobijevih Pistonsa, odnosno njihovog poraza u Indijanapolisu - 100:107. Marjanović nije ulazio u igru. Bredli i Džekson bili su najbolji kod poraženih sa po 16 poena, dok je pobednike predvodio Viktor Oladipo sa 21 košem. Tadeuš Jang ubacio je 18, a Bojan Bogdanović 15...

SVI NOĆAŠNJI REZULTATI

Indijana - Detroit 107:100

/Oladipo 21 - Bredli 16/

Vašington - Majami 88:91

/Bil 26 - Vajtsajd 22/

Bruklin - Juta 118:107

/Dinvidi 25 - Neto 22/

Klivlend - LA Klipers 118:113*

/Džejms 39 - Grifin 25/

Toronto - Njujork 107:84

/Derozan 22 - Porzingis 13/

Čikago - Šarlot 123:120

/Holidej 27 - Voker 47/

San Antonio - Oklahoma 104:101

/Oldridž 26 - Entoni 20/

Dalas - Minesota 87:111

/Barns 18 - Batler 21/

Sakramento - Portland 86:82

/Koli-Štejn 22 - Lilard 29/

Denver - Nju Orleans 146:114

/Marej 31 - Dejvis 17/

LA Lejkers - Finiks 113:122

/Kuzma 30 - Buker 33/

ZAPADNA KONFERENCIJA

ISTOČNA KONFERENCIJA