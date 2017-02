Jordan Minčev - pojačanje Vršca iz Fenera: Kada ne slušaš Željka, ume ozbiljno da se naljuti! Ali, najbolji je!

Mladi bugarski bek pričao je za naš sajt o tome kako je došlo do kontakta s Vršcem, s kim je pričao o dolasku u Srbiju, kakva su mu iskustva u radu sa najboljim trenerom Evrope, duelu sa Crvenom zvezdom i tome koliko je bio nervozan kada je navukao dres Fenera...

Nisu se proslavili košarkaši Vršca na Kupu Radivoja Koraća. Ekipa Vlade Đokića do nogu je potučena od strane Crvene zvezde, ali u redovima prvoplasirane ekipe MOZZART Košarkaške lige Srbije najavljuju da će se žestoko boriti za plasman u Superligu i nova dva sudara sa najdominantnijim srpskim timom, kako bi se popravio utisak.

Veliko iskustvo je prikupljeno, ali više se nije moglo. Posebno bez najboljeg igrača Miloša Dimića, koga je povreda sprečila da izađe na megdan crveno-belima. Međutim, svoju priliku da oseti čari srpske košarke i velikog takmičenja kakav je Kup Radivoja Koraća dobio je novajlija Jordan Minčev.

Pomalo neočekivano i bez neke najave osvanula je vest da je Vršac doveo pojačanje pravo iz Fenerbahčea! U pitanju je talentovani, polivalentni Bugarin koji je u srce Banata stigao na pozajmicu do kraja sezone. Spremno smo sačekali kraj utakmice kako bismo sa budućom nadom bugarske košarke malo popričali i čuli od njega prve utiske o Srbiji, ali i radu sa Željkom Obradovićem.

"Moja prva utakmica, pa još protiv Crvene zvezde. Vau. Vidi se koliko je ekipa moćna i kvalitetna, da je evroligaškog ranga. Ali, stekli smo veliko iskustvo", sumirao je kratko utiske o Crvenoj zvezdi Minčev u razgovoru za MOZZART Sport, da bi nastavio:

"Mi smo u meč ušli nervozno, što se i videlo. Čak smo bili i malo uplašeni, jer nam je protivnik Crvena zvezda. Izašli su na teren snažno, nametnuli svoj ritam i to je bilo to. Mi smo napravili veliki broj grešaka već u prvoj četvrtini, upravo zbog njihove snažne odbrane. Posle nije bilo mesta za povratak".

Interesovalo nas je kako mu se čini novi klub i kako se uklapa u novu sredinu?

"Dobro je, stvarno. Ide sve svojim tokom, dobro se osećam, što je najvažnije. Trener je dobar, malo smo radili ali se vidi da ima iskustvo. U timu vlada dobra atmosfera, igrači su me prihvatili i žele da pomognu kad god nešto zatreba. Tako ću lakše da se naviknem na sve. Moram samo da se opustim i uživam u onom što radim".

Jordan je otkrio i sa kim je razgovarao o Srbiji i dolasku u Vršac.

"Sa Nikolom Kalinićem i Bogdanom Bogdanovićem. Dosta smo pričali i lepo su me posavetovali. Rekli su mi da će Vršac biti dobra prilika za mene da se dalje razvijam i napredujem, da dobijem minute. Grad je lep, mali i ima sve što je potrebno. Zaista, pun sam samo pozitivnih utisaka zasad".

Kako je došlo do saradnje sa Vršcem, otkud taj transfer?

"Kada sam potpisao za Fenerbahče bila je to velika stvar za mene. Ali, posle toga je usledio razgovor sa Željkom Obradovićem, gde smo se saglasili da mi je potrebno da odem negde gde ću dobiti veću minutažu, s obzirom da je sad jako teško dobiti mesto za igru u Feneru", kaže s osmehom na licu Minčev i dodaje:

"Dogodili su se kontakti s Vršcem, dogovorena je pozajmica do kraja sezone i to je to, sada sam ovde".

Neizbežno pitanje bilo je o saradnji sa Željkom Obradovićem?

"Najbolji trener u Evropi, to je utisak koji stekneš odmah kada dođeš u klub. Ima visoke standarde i principe kojih se ne odriče. Mi moramo da ga pratimo i slušamo. Jer, ako to ne uradimo, on zna ozbiljno da se naljuti (osmeh). Vrlo je teško, ali i zanimljivo pratiti njegov ritam. Stalno traži od nas više, bolje, njegovi asistenti su stalno sa nama u teretani. Imamo dosta individualnih treniga i tako stvari teku u Feneru".

Da li si uspeo da naučiš nešto novo od Željka?

"Da, dosta toga. Svaki trening s njim je jedna nova škola. Napredovao sam u određenim segmentima, ali uvek želim još".

Minčev je uspeo čak i da prikupi osam minuta u dve utakmice u dresu istanbulskog kluba.

"Istina. Bio sam jako nervozan, moram da priznam. Bilo mi je potrebno vreme da se naviknem da sam deo velikog kluba kakav je Fenerbahče. Sada strpljivo radim i čekam svoje vreme da zaigram tamo".

