Još jedna Romina pobeda: Novi ugovor Manolasu, povišica milionče i klauzula od 37.000.000 evra samo za strance

Grčki štoper ostaje na Olimpiku zaslugom direktora Mončija

Veličina slova A A A

Sportski direktor Roma Ramon Rodrigez Verdeho Monči radi sjajan posao. Priveo je kraju realizaciju još jednog, pošto je ubedio Kostasa Manolasa da potpiše novi ugovor.

Prvi operativac rimskog kluba, pristigao letos iz Sevilje, posle višemesečnih pregovora uticao je na promenu stava grčkog štopera, pa će ovaj ostati na Olimpiku po znatno povoljnijim okolnostima od dosadašnjih. Umesto plate koja je iznosila 1.900.000 evra po sezoni, Manolas je dobio povišicu i u budućnosti će zarađivati 2.800.000 sigurno, a kroz bonuse može da izbokusuje još između 500.000 i 700.000 evra, što znači da bi u idealnoj varijanti godišnje mogao da zaraid 3.500.000 evra. Bez tih varijabli postaće peti najplaćeniji igrač u ekipi Euzebija di Frančeska, iza Edina Džeka (4.500.000 evra), Radže Najngolana (4.200.000), Kevina Strotmana (3.200.000) i Danijelea de Rosija (3.000.000).

U novi ugovor biće ubačena otkupna kluzula u vrednosti od 37.000.000 evra i ona će, na izričit zahtev Monćija, važiti samo za klubove van Italije. Verovatno kako bi se oni odbili. Pogotovo posle velikog pritiska kome je Roma bila izložena letos kad je Kostas Manolas maltene jednom nogom prešao u Zenit.

Ostao je, zaigrao u paru sa Federikom Faciom - u međuvremenu produžio saradnju do 2020. godine - vrlo dobro to zasad izgleda i narednih dana će reprezentativac Grčke da ozvanični promene u ugovoru. Ostaje samo da se vidi da li mu je on „pojačan“ ili će biti i produžen, pošto sadašnji važi do juna 2019.

(FOTO: Action imaegs)