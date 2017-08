Još jedna žurka na Tiganju

Tokom letnjih priprema Fajenord je bio uglavnom uspešan i efikasan, primio je samo jedan gol na četiri utakmice

Vreme je za početak nove sezone i u Holandiji, a tradicionalno to nas dovodi do meča Superkupa u kojem će snage odmeriti šampiona Fajenord i osvajač kupa Vitese (subota, 18.00), kojem je to prvi trofej u klupskoj istoriji.

Povoljna okolonost po ekipu aktuelnog prvaka Holandije svakako je to što se utakmica igra na njegovom De Kajp stadionu u Roterdamu. Roterdamski velikan nosi ulogu favorita zbog pomenute činjenice, ali i toga što, de facto, ima jaču ekipu od kluba iz Arnema. Međutim, s obzirom na to da je sam početak sezone, forma još nije izbrušena i noge su relativno teške od priprema, može se reći i da Vitese ima pristojne šanse da napravi neko iznenađenje. Umeo je poslednjih godina Vitese poprilično da namuči Fajenord na njegovom terenu. U poslednjih pet mečeva na De Kajpu, Fajenord je slavio tri puta, a Vitese u dva navrata. Doduše, poslednja pobeda gostiju bila je pre više od dve godine. U međuvremenu se dosta toga promenilo, pre svega to što je roterdamski klub posle 18 godina čekanja konačno osvojio šampionski trofej u Erediviziji.

Tokom letnje pauze Fajenord je prodao dva važna šrafa u mašineriji Đovanija van Bronhorsta – Terensa Kongola i Rika Karsdorpa. Međutim stigla su čak petorica mladih, domaćih snaga iz Holandije – Stiven Berhuis, Ridgesijano Haps, Džeremaja Sen Žist, Sofijan Amrabat i Žan Pol Botijus. Tokom letnjih priprema Fajenord je bio uglavnom uspešan i efikasan, primio je samo jedan gol na četiri utakmice. Međutim, i Vitese je bio sasvim dobar u kontrolnim duelima, nije izgubio nijedan od pet odigranih tokom priprema.

POSLEDNJIH PET

FAJENORD

Herakles (D) 3:1

Lise (N) 5:0

Puten (N) 10:1

Frajburg (N) 0:1

Real Sosijedad (N) 1:0



VITESE

Oleksandrija (N) 0:2

Ostende (N) 1:1

Bašakšehir (N) 1:1

Sparta Prag (N) 1:1

Reding (N) 3:2



MEĐUSOBNI SKOR

49 25 16 8 79:45