Još u Partizanu sam razmišljao o osvajanju Evrolige! Fajnal for u Beogradu - fantastična odluka

Bogdan Bogdanović je podigao trofej Evrolige za ovu sezonu!

Verovatno rečenica koja mu se pojavljivala u mislima na svake tri sekunde. Vredno je radio, ubacivao hiljade koševa i na kraju je sve od nastupa u Partizanu do prelaska u Fenerbahče postalo vredno truda. Zaista je postao prvak Evrope.

Kao jedan od nosilaca tima Kanarinaca, napisao je blog za sajt Evrolige i najpre istakao tu želju da se popenje na tron Starog kontinenta.

"Prvaci smo Evrolige! Kakav osećaj... Biću iskren prema vama: svakog jutra kada sam se budio, otvorio oči, razmišljao sam o tome - i san je postao stvarnost. Zaista se dogodilo! Radio sam vredno mnogo godina da bih došao dovde. Kada sam bio u Partizanu, nisam baš imao velike šanse da osvojim Evroligu, ali kada sam došao u Fener, pa čak i dok sam igrao za Partizan, počeo sam da razmišljam o tome kako bi bilo lepo da postanem prvak Evrolige".

Potom se Bogdanović prisetio vremena kada je s tribina gledao Partizan na Fajnal foru u Parizu 2010. godine. Kaže, najviše je gledao u svog sadašnjeg saigrača Jana Veselog.

"Verovatno to ne znate, ali igrao sam juniorski završni turnir sa FMP-om 2010. godine. Igrao sam u finalu protiv INSEP-a.To je bio moj prvi dodir sa Fajnal forom. Razgovarao sam o tome s Janom Veselim pre dve nedelje. Rekao sam mu ´čoveče, možeš li da zamisliš da sam te gledao na Fajnal foru sa tribina´. Gledao sam u mnogo igrača tada, ali Jana posebno. Sada igram sa njim i osvojili smo Evroligu...".

Pisao je Bogdanović i o Fajnal foru koji se sledeće sezone igra u Beogradu. Njegovom rodnom gradu. I nije štedeo lepe reči.

"Ne zaboravite da je Fajnal for 2018. u Beogradu, mom rodnom gradu. Mislim da je Evroliga napravila fantastičnu odluku što je organizaciju dodelila Beogradu. To je fantastičan grad, treba ga posetiti i mnogi ne znaju koliko je sjajan. Tako da, ako idete na Fajnal for, odvojite vremena za obilazak. Naučite nešto o istoriji grada. Tamo ima mnogo mladih ljudi sa sjajnom energijom. Grad je živ. A tek hrana... O, hrana! Ima toliko mnogo dobrih mesta za jelo. Ljudi tamo vole košarku i svakoga će srdačno dočekati. Potrudite se da budete tamo, imaćete nezaboravno iskustvo", napisao je Bogdanović na sajtu Evrolige.

