Joveta, došlo je tvojih pet minuta!

Kneževima super ide bez Kilijana Mbapea i kompanije

Da je odnos snaga kao u prošloj sezoni, teško bismo rekli ko je favorit. Ovako, pošto nema ni traga ni glasa od one stare Nice, nekada pretendenta na tron, verovatno od bukmejkera pa do prosečnih poznavalaca fudbala svi veruju da će Monako slaviti u Derbiju Azurne obale (17.00).

Kneževima je bilo teško da zadrže sve one nadarene igrače. Otišli su Kilijan Mbape, Bernardo Silva, Bendžaman Mendi, Tjemue Bakajoko, Valer Žermen... Ali, to se bar zasad ne primećuje jer Monaku baš dobro ide - četiri pobede posle četiri kola plus 14 postignutih golova, što jasno pokazuje da Leonardo Žardim nije odustao od napadačke filozofije. Nije loše, zar ne? Došli su Keita Balde, Juri Tilemans, Terens Kongolo, Stevan Jovetić i Adama Dijakabi i to ovako na papiru izgleda i više nego pristojno. Još ako sve to lepo posloži Žardim...

Sa druge strane, Nica nije kupovala, a ni prodavala na veliko. Od zvučnijih imena klub su napustili Dalbert (Inter) i Valentin Ejserik (Fjorentina), a došli su talentovani Alan Sen-Maksimen iz Monaka, Žan Viktor Makengo (Kaen), Pjer Lis Melu (Dižon)... Ništa to zasad ne daje neke spektakularne rezultate. Nica je posle četiri kola osvojila samo tri boda. Da stvari budu gore, poslednji poraz doživela je od novog prvoligaša Amijana (0:3). Dovoljan pokazatelj u kakvoj se žabokrečini nalazi ekipa Lusijana Favra.

Šef Nice je izjavio da je njegovim izabranicima dobro prijala nedavna reprezentativna pauza kako bi poradili na određenim segmentima igre koji nisu funkcionisali kako treba. Još je rekao da će Nica ići na pobedu, ali vrlo verovatno je to samo muzika za uši navijača jer je - bar u ovom trenutku - Monako mnogo jači.

Ali, Žardim je zvučao malo realnije. Kurtoazno, ali realnije.

"Derbi je derbi. Utakmica za sebe. Nema veze ko je na kojoj poziciji. U ovakvim utakmicama presuđuju mentalitet i želja za pobedom. Rekao bih da mi posedujemo pobednički mentalitet, ali takođe moramo da budemo oprezni. Zadovoljan sam širokim izborom igrača i očekujem da moji puleni odigraju ovaj meč na visokom nivou", poručio je portugalski stručnjak.

Stevan Jovetić bi večeras mogao da debituje jer se nalazi na spisku igrača za derbi. U konkurenciji za navalu su još Balde Keita, Adama Dijakabi, Radamel Falkao i Rašid Gezal.

