Junajtedov košmar u domu Hadersfilda! Sve je počelo ulaskom Lindelefa... Siti rutinski, Lester preporođen (VIDEO)

Preživeli su fudbaleri Mančester junajteda teške mečeve protiv Liverpula, Evertona, Sautemptona, Lestera, Stouka, Svonsija i Vest Hema, ali ne i ulazak u dvorište Kirkliz stadiona! Jer, tamo su ih dočekali ljuti Terijeri, spremni da pocepaju svakog ko neopravdano kroči u njihov dom! Tako su dočekani, tako su ispraćeni - pognute glave, pocepanih dresova i bez osvojenog boda. Hadersfild - Mančester junajted 2:1.

Ko je ovakvom ishodu mogao da se nada? Verovatno niko, jer posle svih rezultata ostvarenih u otkako je sezona počela, samo je Stouk mogao da se pohvali da je gotovo neprobojnoj Junajtedovoj odbrani smestio dva gola. Hadersfild ne samo da je uradio to, već je bio jako blizu toga da potpuno nadigra Đavole, postigne još neki pogodak i overi najveću pobedu dosadašnjeg premijerligaškog rada.

I sve je počelo od povrede Fila Džounsa u 23. minutu i ulaska Viktora Lindelefa. Jer, upravo je preko mladog švedskog defanzivca Hadersfild postigao oba pogotka! Prvi preko Arona Muja u 28. minutu, a onda i preko Lorana Depoatra samo nekoliko trenutaka kasnije, posle katastrofalne Lindelefove reakcije.

Imao je Hadersfild više od igre u nastavku utakmice, posebno do kraja prvog dela, ali nije uspeo da materijalizuje dobru igru. Doduše, domaćina je malo pogledala i sreća, pošto je Nemanja Matić imao veliku šansu u smiraj prvog dela da prepolovi zaostatak i uvede meč u uzbudljivije vode.

To se dogodilo tek u 78. minutu, kada je Murinjov džoker Markus Rašford (ušao u igru tokom poluvremena umesto nevidljivog Antonija Marsija) odlično zahvatio Lukakuov centaršut s desnog boka i glavom poslao loptu u nebranjeni deo mreže.

Junajted je i pre tog gola stegao obruč oko Haderfsildovog kaznenog prostora, ali je nakon istog usledio još žešći pritisak. Ali, Hadersfild je uspeo da izdrži sve udare, pa i strašan pokušaj Krisa Smolinga u poslednjim sekundama utakmice, kada je izblokiran u poslednjem trenutku. Velika pobeda Hadersfilda!

Dok je Junajted morao da potpiše kapitulaciju, Mančester Siti je odradio rutinski posao protiv Barnlija - 3:0.

Dugo je Siti lomio otpor Barnlija, ali je na kraju stigao do ubedljive i lake pobede. Sedme u nizu u Premijer ligi.

Odlučio se Pep Gvardiola da u ovoj utakmici odmori svog najboljeg igrača i strelca Gabrijela Žezusa i šansu pruži Serhiju Agueru, a to je donelo i malo poteškoća u napadačkom delu. Ipak, Aguero je i probio led golom sa bele tačke u 30. minutu, kada je sa kreča pogodio mrežu i tako postao najbolji strelac u istoriji Mančester Sitija uz legendarnog Erika Bruka sa po 177 pogodaka.

Do narednog gola navijači na Etihadu morali su da čekaju gotovo pola časa! Tačnije, sve do 73. minuta, kada je Nikolas Otamendi odlično plasirao loptu Leroja Sanea, da bi samo nepunih 120 sekundi kasnije Sane bio strelac, na asistenciju Kevina de Brujnea posle dobro izvedene kontre.

Njukal je u samoj završnici susreta sa Kristal Palasom uspeo da dođe do tri velika boda i to zahvaljujući pogotku Mikela Merina u 86. minutu. Bio je to prvi trijumf Svraka posle tri utakmice bez uspeha. Aleksandar Mitrović se konačno našao u sastavu i odigrao je poslednjih 11 minuta, pošto je zamenio Hoselua.

Odlaskom Krega Šekspira Lester se uzdigao! Baš kao i prošle sezone nakon odlaska Klaudija Ranijerija. Lester je slavio na gostovanju Svonsiju bio bolji rezultatom 2:1, a u obe reakcije glavni kreator bio je Rijad Marez. Alžirski plejmejker prvo je „namestio“ autogol Federika Fernandeza sredinom prvog dela, da bi početkom drugog poluvremena uposlio Šinđija Okazakija. Utešni gol Svonsiju doneo je Alfi Moson.

PREMIJER LIGA - 9. KOLO

Petak

Vest Hem - Brajton 0:3 (0:2)

/Mari 10, 75. penal, Izkerdo 45+2/

Subota

Čelsi - Votford 4:2 (1:1)

/Pedro 12, Batšuaiju 71, 90+2, Aspilikueta 87 - Dukure 45+2, Pereira 51/

Hadersfild - Mančester Junajted 2:1 (2:0)

/Muj 28, Depoatr 33 - Rašford 78/

Mančester Siti - Barnli 3:0 (1:0)

/Aguero 30, Otamendi 73, Sane 75/

Njukasl - Kristal Palas 1:0 (0:0)

/Merino 86/

Stouk - Bornmut 1:2 (0:2)

/Dijuf 63 - Surman 16, Stanislas 18 penal/

Svonsi - Lester 1:2 (0:1)

/Moson 56 - Fernandez 25 ag, Okazaki 49/

18.30: (1,90) Sautempton (3,40) Vest Bromvič Albion (4,30)

Nedelja

14.30: (3,40) Everton (3,40) Arsenal (2,15)

17.00: (2,25) Totenhem (3,45) Liverpul (3,15)

*** kvote su podložne promenama

(FOTO: Action Images)