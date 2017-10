Juventus bez pojačanja na San Siru: Trozubac Milana u napadu

Da li je derbi (18,00, TV Arenasport 4) poslednja šansa za Montelu da sačuva posao?

Veličina slova A A A

Milan dočekuje derbi sa Juventusom (18,00, TV Arena sport 4) sa podužim spiskom problema koji kao da se multipliciraju umesto da se smanjuju. Mada su italijanski mediji pisali da je trener Rosonera Vinčenco Montela dobio upozorenje čelnika kluba da mu preti otkaz ukoliko njegovi izabranici izgube duele s Romom i Interom u prve dve nedelje oktobra, to se nije dogodilo.

Smenu na klupi nisu prouzrokovali ni vezani remiji s AEK-om u Ligi Evrope i Đenovom u Seriji A, ali daleko od toga da je Montelina pozicija sigurna, iako je u sredu, u vanrednom kolu, tukao Kjevo na gostovanju (4:1). Naprotiv, čini se da je jedino što mu čuva posao činjenica da uprava Milana nema pravu zamenu za njega.

S druge strane, ni u Juventusu situacija nije bajna. Stara dama izgubila je neočekivano bodove u šampionatu, a priča se i o nerazumevanju između Masimilijana Alegrija i Paula Dibale. Trener Bjankonera izveo je mladog Argentinca pre kraja prošlonedeljne utakmice u Udinama, što je kod najboljeg igrača Juvea izazvalo neprimerenu reakciju. No, pre skoro godinu dana mediji su bili krcati tekstovima da obojica sigurno odlaze zbog sukoba s upravom, tako da i ovo, kao i ultimatum Monteli treba uzeti s rezervom.

MOZZART kvote 1011---->>>> Milan - Juventus 1 (4,00), X (3,45) 2 (1,95)

Domaći će u okršaj ući bez letošnjeg pojačanja iz Juventusa Leonarda Bonučija koji odrađuje isključenje (ali s obzirom na to kako on ove jeseni igra, to i nije bog zna kakav hendikep), a i jedni i drugi su pred vanredno kolo odigrano u utorak i sredu imali po nekoliko fudbalera čiji su nastupi bili pod znakom pitanja.

Kod domaćina sigurno neće igrati ni povređeni Džek Bonaventura, David Kalibrija i Andrea Konti, Abate bi trebalo da se vrati u prvih 11, kao i Lukas Bilja koji se oporavio od lakše povrede. Ono što je najzanimljivije jeste da je Montela spremio ofanzivni trozubac Suso-Čalhanoglu-Kalinić, kojim će pokušati da probije odbranu velikog rivala.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 18:00 1011 ITA 1 Milan - Juventus tgg gg 1,78 Kladi se

Posle jednog meča suspenzije u tim Juventusa vraća se Mario Mandžukić, Kvado Asamoa će verovatno na poziciju levog spoljnjeg umesto Aleksa Sandra, dok se na poziciji desnog krila očekuje Huan Kvadrado, pre Daglasa Koste. S obzirom da će na klupu i Federiko Bernardeski, Blez Matuidi i Rodrigo Bitenkur, to znači da će Stara dama na San Siro istrčati u sastavu bez ijednog letošnjeg pojačanja.

Najavljeni sastavi...

SERIJA A, 11. KOLO

Subota:

18.00 (4,00) Milan (3,45) Juventus (1,95)

20.45 (1,27) Roma (6,00) Bolonja (10,00)

Nedelja:

12.30 (11,00) Benevento (7,00) Lacio (1,22)

15.00 (5,80) Krotone (3,80) Fjorentina (1,62)

15.00 (1,15) Napoli (8,50) Sasuolo (15,00)

15.00 (1,80) Sampdorija (3,60) Kjevo (4,60)

15.00 (3,00) SPAL (3,20) Đenova (2,45)

15.00 (3,30) Udineze (3,40) Atalanta (2,20)

15.00 (1,60) Torino (4,00) Kaljari (5,60)

20.45 (10,00) Verona (5,50) Inter (1,30)

TABELA:

(FOTO: Action images)