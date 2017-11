Juventus je opsednut Srbinom: Prodati Sandra ili možda Dibalu, kupiti Milinković Savića! Teško...

Italijanski šampion ne odustaje, ali reputacija i cena im ne daju velike šanse

Maks Alegri je odavno prelomio, rekli su svoje i navijači: Sergej Milinković Savić je meta broj jedan za Juventus narednog leta! Ali Juventusove šanse su se manje i manje, nemaju kapcaitet da se bore sa ostalim bogatašima za autogram srpskog veziste.

Letos je Lacio odbio 45.000.000 evra od Juventusa za Milinković Savića. Posle toga su dobijali i neke ponude od drugih klubova vredne preko 70.000.000 evra koje su takođe odbijene, potvrdio je direktor Tare. Dva mančesterska velikana i PSŽ su ozbiljno zagrizli za Srbina, Juventus teško može da finansijski parira ovim klubovima.

Lacio zna da kakvo bogatstvo u rukama i Lotito je poslao poruku kupcima da je cena 100.000.000 evra i da Sergej nije ništa manje vredan od Pogbe kojeg je Junajted platio i više od toga. Juventus se i dalje nada da će gazda Lacija pristati na popust i ponudu od 80.000.000 ili 90.000.000 evra. Bjankoneri su spremili i plan kako da finansiraju dsergejev transfer. Spremni su da prodaju Aleksa Sandra za kojeg je Čelsi letos nudio 70.000.000 evra jer imaju Asamou, Hevedesa i Spinacolu kao zamene. Međutim, niti Brazilac sada vredi toliko, niti je izvesno da će zagovornik te priče Antonio Konte ostati na Stamford Bridžu i sledeće sezone, niti postoje ostali klubovi koji bi pristali da plate pomenutu sumu za levog beka Juventusa.

Juve bi mogao da finansira taj transfer i prodajom Dibale, ali to je scenario koji će pokušati da izbegne. Prošlog leta je na sličan način investirao novac od prodaje Bonućija u dovođenje Bernardeskija, a pretprošlog je zahvaljujući prodaji Pogbe platio klauzulu za Iguaina. Retko kada se Bajnkoneri odlučuju za velike kupovine koje ne prati neka slična prodaja. Zato je malo verovatno da bi Juventus pristao da izdvoji traženih 80.000.000 do 100.000.000 evra bez neke velike prodaje. Sa druge strane, to za mančesterske klubove i PSŽ nije problem.

Trener Alegri vrši pritisak na upravu klubu da mu dovedu Milinković Savića kojeg je opisao kao „fudbalskog Frankeštajna“, što se odnosi na savršeno upakovane kvalitete srpskog reprezentativca. Alegri je opčinjen Srbinom iz Lacija, a navijači su ga nedavno u anketi lokalnog Tutosporta proglasili kao najpoželjnije od 50 ponuđenih pojačanja.

Direktorski tandem Marota - Paratići deli mišljenje trenera i navijača, ali im pored cene, na ruku ne ide ni reputacija. Lotito ne zaboravlja kako su Marota i Paratići prošlog leta pokušavali da mu preotmu Keitu Baldea i odvedu ga za sitne pare. Na kraju je Lotito pobedio u toj borbi i prodao Senegalca u Monako. Juventus sada nešto slično pokušava sa De Frajom i nagovara Holanđanina da ne potpiše novi ugovor u Rimu i da izvrši pritisak na Lacio da ga proda sledećeg leta. Zato je Juventus poslednji klub sa kojim bi Lotito želeo da posluje.

Pogotovo što je u situaciji da bira kupca i da pregovara sa nekima koji mogu da ponude više. A na ruku mu ide i to što je SMS produžio ugovor do 2022. godine i što igrač ne može da pravi bilo kakvu vrstu pritiska na klub. A te metode su često bile Juventusovo glavno oružje u pokušajima da ostalima klubovima preotmu igrače za novac manji od realne vrednosti.

Ne treba zanemariti ni finansijsku stranu kod samog igrača. Srbin svakako može da zaradi više novca u Mančesteru ili Parizu nego u Juventusu koji po izdvajanjima za plate i dalje kasni za najbogatijim evropskim klubovima.

