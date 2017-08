Juventusov paket za miran san: Matuidi + Kanselo!

Stižu pozitivni signali iz Pariza i Valensije

Još dve kupovine, pa da se stavlja katanac na ovaj prelazni rok!

To je moto kojim se vode odgovorni u Juventusu, a sve sa namerom da se konačno skroji tim dostojan evropskog trona. Pošto je uspeh u Italiji odavno prevaziđena kategorija za Staru damu.

Za konačni evropski iskorak i prelazak tog poslednjeg stepenika, na kojem su Bjankoneri zaustavljani dva puta u poslednje dve godine, Masimilijano Alegri veruje da su mu potrebni Blez Matuidi i Žoao Kanselo. Čime bi se konačno popunile rupe na gorućim mestima - u srcu veznog reda i na desnom odbrambenom boku.

Nije tajna da su Matuidi i Kanselo želje prvog operativca Bepea Marote, a ono što jeste novost je da su oba transfera na korak do realizacije.

Kako tvrdi francuski L'Ekip, Matuidijev agent Mino Rajola danima se nalazi u Parizu, gde pokušava da nagovori upravu Pari Sen Žermena da smanje potraživanja za centralnog vezistu. PSŽ se nada da bi od Juventusa mogao da izvuče oko 40.000.000 evra, dok se u Juventusu nadaju cifri do 30.000.000 evropskih novčanica. Ovakvo, drastično neslaganje u ceni nastalo je jer PSŽ posle keširanja neverovatnih 222.000.000 evra za Nejmara sada mora da nadoknadi taj novac. Pisalo se čak da je UEFA na Park prinčeva poslala memorandum po kojem se od PSŽ traži da do januara 2018. godine kroz transfere napravi 110.000.000 evra, odnosno polovinu plaćene sume za Nejmara. Za to je, naravno, potrebno da PSŽ proda što manje, za što veći novac.

Matuidi je jedan od onih koje bi PSŽ mogao da "žrtvuje" zarad mira u kući, a navodno Rajola je iz Pariza dobio pozitivne signale da bi do konačnog dogovora moglo da dođe. I to po nešto nižoj ceni, ali i povoljnim uslovima.

Što se Kansela tiče, Superdeporte tvrdi da je Portugalac juče uveče obavio razgovor sa ljudima iz Valensije i preneo im svoju želju da ode u Juventus. Na Mestalji nemaju ništa protiv, sve dok Juve na račun uplati 25.000.000 evra. To suma Bjankonerima ne odgovara, već daju oko 17.000.000 evra, uz određene bonuse.

I u Italiji veruju da će sve biti rešeno najkasnije do sredine avgusta. I to povoljno po Juventus. Alegri će dobiti pojačanja po želji i sve uslove da se krene u novi napad na evropsku krunu.

(FOTO: Action Images)