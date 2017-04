Juventusov veliki bod! Dama zaključala titulu, Napoli ponovo gubi korak... (VIDEO)

Stara dama rano povela, ali je uspela da izbori nerešen rezultat, kojim je očigledno više nego zadovoljna - 1:1

Juventus je zaključao titulu pod katanac. Napoli nije uspeo da poljulja šampionske ambicije ekipe Masimilijana Alegrija, iako nije doživeo poraz u večerašnjem derbiju, ali je ostao bez dva vredna boda, zbog kojih više ne samo da nije kandidat za šampionsku titulu, nego je ozbiljno daleko i od direktnog plasmana u Ligu šampiona - 1:1 (0:1).

Stara dama nije mogla da poželiu bolje otvaranje utakmice. Slabu intervenciju odbrane domaćeg tima uspeli su da iskoriste Kedira i Pjanić, posle čijeg je duplog pasa nemačkom reprezentativcu bilo prilično lako da pošalje loptu iza leđa Rafaela.

Juventus je nakon toga prestao da igra, a prostor za bilo kakav atak domaćeg tima bio je potpuno sužen i bilo je gotovo nemoguće pronaći put slobodan put do Bufonovog gola, a tako je bilo sve do 60. minuta, kada je Napoli odgovorio gotovo identičnim napadom i stigao do izjednačenja. Ipak, pritisak na odbranu Stare dame trajao je još svega nekoliko minuta, a onda su gosti ponovo zaključali svoju odbranu, očigledno izuzetno zadovoljni što će nakon 30. ogiranog kola imati šest bodova više od drugoplasirane Rome.

Napolitanci su želeli pobedu, ali nisu imali dovoljno snage da dođu do potpunog preokreta, pa sada za Vučicom i direktnim plasmanom u Ligu šampiona zaostaju četiri boda.

SERIJA A, 30. kolo

Subota:

Sasuolo - Lacio 1:2 (1:1)

/Berardi 26. penal - Imobile 42, Aćerbi 84. autogol/

Roma - Empoli 2:0 (1:0)

/Džeko 12, 56/

Nedelja:

Torino - Udineze 2:2 (0:0)

/Moreti 70, Beloti 83 - Jankto 49, Perica 68/

Kjevo - Krotone 1:2 (0:0)

/Pelisije 57 - Ferari 52, Falćineli 82/

Fiorentina - Bolonja 1:0 (0:0)

/Babakar 51/

Đenova - Atalanta 0:5 (0:2)

/Konti 25, Gomez 32 penal, 63, 83, Kaldara 76/

Palermo - Kaljari 1:3 (1:0)

/Gonazels 26 - Jonica 49, 89, Borijelo 58/

Peskara - Milan 1:1 (1:1)

/Paleta 12 autogol - Pašalić 41/

Napoli - Juventus 1:1 (0:1)

/Hamšik 60 - Kedira 7/

Ponedeljak:

20.45 Inter - Sampdorija

