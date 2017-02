Kad je Dijego dolazio u Napulj: Intelektualci bili protiv, govorili su mi da sam nemoralan, zbog konobara mi preseo viski...

Čovek koji je doveo Maradonu na San Paolo o pritiscima sa kojima se nosio te 1994. godine

Veličina slova A A A

Najveća legenda u istoriji kluba. Istorija Napolija izgledala bi sasvim drugačije da nije bilo Dijega Armanda Maradone. Ali tako veliki ljudi uvek sa sobom vuku i određene kontroverze. Bivši predsednik Napolija Korado Ferlaino, koji je te 1984. godine za 13.000.000.000 lira, odnosno oko 5.000.000 dolara, doveo Maradonu na jug Italije, prisetio se kakvim je sve kritikama bio izložen kada je izdvojio toliki novac za kudravog Argentinca.

“Koštao je duplo od onoga koliko bi Kristijano Ronaldo danas koštao. Intelektualna elite me je kritikovala. Govorili su da je Napulj siromašan grad i da je takav potez nemoralan. Ali bio je to moj novac i želeo sam da ga potrošim na taj načun“, kategorički će Ferlaino u intervjuu za madridski As uoči sutrašnjeg dvoboja Reala i Napolija u osmini finala Lige šampiona.

Priznaje ipak da je i sam imao sumnje.

“Kad sam potpisao ugovor u Barseloni, otišao sam do bara da naručim viski s ledom. Konobar mi je prišao, pitao da li sam Italijan. Kada je čuo da jesam, rekao mi je: ’Kakav smo posao napravili - pa Maradona je debeo’. Uopšte mi nije prijala ta čašica“.

Međutim, računi se svode na kraju, a Maradona je Napoliju doneo dve jedine titule u Seriji A i trijumf i Kupu Uefa. U međuvremenu je sa Argentinom podigao titulu svetskog prvaka na Mundijalu u Meksiku 1986. godine. Za Napoli je sve skupa odigrao 259 utakmica.

“U Napulju nije uzimao drogu. Možda kad je išao kući u Argentinu i jeste, ali kod nas se uvek ponašao primereno. Bio je savršeni atleta, veći profesionalac od bilo koga. Sad, kod kuće je imao svoje probleme, ali za ono što je radio na terenu niste mogli da ga kritikujete“, svedoči Ferlaino.

A da li je Maradona zaista bio bolji od Ronalda ili Lionela Mesija?

“Sa Ronaldom ne možeš da ga porediš, drugačiji su igrači. Kad je Mesi u pitanju... Mesi gira u veoma jakom timu Argentine i nije osvojio ništa. Maradona je pored sebe imao neke baš loše igrače, pa je bio prvak sveta. Tako da...“, poentira nekadašnji gazda Napolitanaca.

Tvrdi za kraj i da mafija nikada nije uticala na poslovnu politiku kluba.

“Dešavalo se da se približe igračima, pa i Dijegu, ali samo su hteli da se slikaju sa njim, da upoznaju fudbačere. Kao i svi drugi navijači. Jeste, uvek je Kamora želela da uđe u klub, ali kod mene joj to nije prolazilo“.

(FOTO: Action Images)