Kad ode Đuka, možda će doći Žuka

"To mi je životni plan. Naravno da bih se vratio u Humsku i vodio Partizan", poručuje ljubimac Grobara iz dalekog Brazila

Grobari ga vole i pamte kao heroja iz vremena dominacije crno-belih, a Roberto Antonelo Žuka ima poruku za njih - želim da se vratim u Partizan!

Brazilac, koji se proslavio u Beogradu u periodu između 2007. i 2009. godine, trenutno u domovini peče trenerski zanat i ne krije da mu je velika želja klupa crno-belih.

"To mi je životni plan. Naravno da bih se vratio u Humsku i vodio Partizan. To bi bilo kao ostvarenje velikog sna. Želim da se vratim u Beograd, da ponovo osetim tu atmosferu koju prave Grobari na stadionu. Takođe, voleo bih i decu da dovedem, pošto imam tri sina, da i oni vide kako je to", ističe Žuka u razgovoru za Informer.

Fudbal je batalio još pre tri godine...

"Idem u školu, želim da postanem trener. Trenutno sam pomoćnik u brazilskom klubu Rezende. Krenuo sam od najmlađeg tima, a sada sam asistent u prvom timu."

Žuka posebno ima reči hvale za trenera Miroslava Đukića.

"Ispratim poneku utakmicu, ali znam znam sve što se dešava u timu. Video sam da se Đukić vratio u Humsku i to me raduje. On je bio trener i kada sam ja bio u klubu. Sa njim Partizan ne može da bude loš. On je takav trener koji te tera da uvek daš sve od sebe i budeš najbolji. Ne čudi me što je Partizan prošao u grupnu fazu Lige Evrope jer je uz Đukića sve moguće. Igraju dobar fudbal i drago mi je zbog crno-belih."

Srbija na Mundijalu u Rusiji igra u grupi sa njegovim Brazilom, a Žuka poručuje da su šanse 50:50.

"Znam da svi misle da je Brazil apsolutni favorit, posebno jer Srbija nije dugo učestvovala na Mundijalu. Ipak, kad se izađe na teren sve je moguće. Tad sve prognoze padaju u vodu. Ljudi u Brazilu ne poznaju reprezentaciju Srbije. Znaju samo nekoliko igrača koji nastupaju u velikim klubovima, ostale nisu imali prilike da vide", zaključio je Žuka.

(FOTO: MN press)