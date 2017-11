Kagava, Gece, Šahin... Miki, ti si na redu

Da li će Borusija za male pare vratiti još jednog "izgubljenog sina"...

Veličina slova A A A

Posle dobrog starta sezone i 10 od 11 utakmica na kojima je bio starter, Henrik Mhitarjan (28) pao je u nemilost Žozea Murinja. Reprezentativac Jermenije na prethodna dva susreta nije bio ni u protokolu, a najnovije kritike Portugalca govore kako bi Mhitarjan u januaru mogao da potraži novi klub. To što će za meč protiv Brajtona on ipak biti u sastavu, neće mnogo toga promeniti, tvrdi BBC.

"Nisam zadovoljan njegovim poslednjim igrama. I tu se ne radi o jednom ili dva meča, već od tri, četiri ili pet. Da se razumemo, Miki je dobro krenuo ove sezone, ali kako je vreme odmicalo bio je sve lošiji i lošiji. nazadovao je korak po korak", kazao je Murinjo pa dodao: "A drugi igrači su za to vreme vredno radili i dočekali svoju šansu. Tako je to u fudbalu, jednostavna stvar".

Podsetimo, Mhitarjan je na Old Traford stigao iz Dortmunda 2016. godine za 26.300.000 funti. Sada mediji spekulišu kako bi povratak u Borusiju možda bio najlogičnije rešenje. Nemački klub je poznat po tome da voli da vraća igrače koje prethodno papreno proda, o čemu svedoče primeri Šinđija Kagave - koji je se takođe nije snašao u Junajtedu - odnosno Marija Gecea. Sličan put imao je Nuri Šahin, s tim što je on promenio dva kluba pre nego što se vratio na Vestfalen.

Miki, ti si na redu...

(foto: Actio Images)