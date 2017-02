Kajri se ne zaustavlja: Dinosaurusi su izmišljeni!

Bek Klivlend Kavalirsa nakon izjave da je Zemlja ravna nastavio sa paranaučnim pretpostavkama

Po mnogim parametrima jedan od najboljih plejmejkera u NBA, Kajri Irving uzburkao je javnost izjavom da je Zemlja ravna, to jest da je planeta na kojoj živimo - ploča. Razmišljanje koje je napušteno još od Nikole Kopernika opstalo je kroz vekove u paranaučnim krugovima sve do sada, i pored mnogobrojnih, očiglednih dokaza. Da ih sada ne nabrajamo, pošto je to pre posao za "National Geografic" nego za Mozzartsport.

Ono što nas interesuje je zašto se bek aktuelnih šampiona NBA, Klivlend Kavalirsa odlučio da javno iznese svoj, malo je reći problematičan stav. Naravno, Amerika je, barem što se tiče javne reči, slobodna zemlja, pa su Irvingu već danas prišli novinari na Ol-star vikendu u Nju Orleans ne bi li objasnio svoje mišljenje. A on se nije zaustavio samo na geografiji:

"Video sam da internet prati šta kažem. Nadam se da će ljudi malo istraživati, da neće tako lako da odbace moj stav i razmišljanje. Svakako mislim da će im biti zanimljivo da malo pogledaju o tome. Svi smo videli fotografije planeta, ali i to je još jedan od načina na koji nas ovaj obrazovni sistem pogrešno informiše. Pričaju nam o tome i da su dinosaurusi postojali, a ustvari nađu jednu kost i izmisle 98 posto tog bića. Sad kroz kompjutere digitalno naprave fotografiju nečega zašta oni misle da bi tako trebalo da izgleda".

Jasno je da Kajri ima zdrav, istraživački duh i da je spreman da "ide u dubinu", ali se čini da je sa ovim zaključcima malo preterao. A možda i nije.... Ko će ga znati.

(foto: Action Images)