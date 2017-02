Kako Barsi da bude bolje kad su najbolji strelci Bugarin i Finac?! Galatasaraj pokorio Kataloniju!

Osmi poraz za Barselonu u poslednjih jedanaest utakmica, Galatasaraj do pirove pobede i bega sa dna tabele - 69:62

Veličina slova A A A

Barselonu je ove sezone ozbiljno poterao maler. Lista povređenih igrača proteže se u nedogled, a samim tim nevolje sa kojim se Jorgos Barcokas suočava nesagledive su. U danu kada je objavljeno da je uprava kaznila ceo tim sa po 5.000 evra, na Barsinu muku nadovezao se - Galatasaraj! Najlošiji tim novoformirane Evrolige napravio je pravu malu senzaciju, pošto je usred Palate Blaugrane ubeležio brejk i slavio rezultatom 69:62 (10:16, 16:12, 19:22, 24:12).

Koliko je poraz zapravo zaboleo ovaj poraz možda i najbolje pokazuje scena sa kraja utakmice, kada je dobar deo navijača podigao bele zastavice, koje istorijski simbolizuju znak predaje. Kako stvari stoje, izgleda da su i navijači digli ruke od ove sezone, u globalu. Jer, mesto u TOP 8 sada je miljama daleko, jer Anadolu Efes kao prvi tim unutar kruga ima čak tri pobede viška, dok je Barsa sada praktično na korak od dna tabele! Jer, Galatasaraj, Uniks i Armani imaju po sedam recki, a posrnuli katalonski velikan samo jednu više.

Ali, teško i da Barcokas može da se nada nečemu, kada su mu najbolji strelci Bugarin i Finac. Odnosno, Aleksandar Vezenkov i Peteri Koponen. Jednostavno, košarkaški je neizvodljivo da tim takvog renomea drže igrači iz zemalja bez ikakve tradicije. Doduše, njih dvojica bili su jedine svetle tačke ekipe. Vezenkov je imao 18, a Koponen 15 poena. Stratos Perperoglu jeste imao 12, a Ante Tomić 11 skokova, ali su zajedno imali devet koševa. Jedan manje ubacio je Tajris Rajs, sa čak sedam asistencija.

Sve do polovine poslednje četvrtine Barselona je imala rezultat koji je donekle garantovao pobedu. Ali, onda se dogodio nerazumni potop u igri, što je Galatasaraj najstrašnije kaznio. Usledila je serija 11:2, koju je otpočeo Vladimir Micov dugom dvojkom, da bi onda u prvi plan iskočili najbolji pojedinci Galatasaraja Blejk Šilb i Aleks Tajus, a onda je Džon Dibler samo dodao so na ranu i ugasio i poslednji tračak nade domaćinu. Ipak, završnu reč imao je Micov sa dva pogođena penala, čime je stigao do sedmog i osmog poena. Ispred njega bili su Tajus sa 19 poena i devet skokova, odnosno Šilb sa 16 koševa, devet uhvaćenih lopti i pet asistencija, dok je Dibler imao 14 poena.

Barseloni se crno piše, pošto je ovo osmi poraz u poslednjih jedanaest utakmica u svim takmičenjima, četvrti uzastopni u Evroligi.

EVROLIGA - 22. KOLO

Uniks - Real Madrid 77:81

/Lengford 20 - Rendolf 19/

Anadolu Efes – Armani 90:86

/Ertel 17 - Sanders 18/

CSKA Moskva - Crvena zvezda 102:80

/De Kolo 25 - Mitrović 16/

Makabi – Baskonija 85:84

/Gaudlok 21 - Branjani 17/

Panatinaikos - Bamberg 81:72

/Singlton 17 - Tajis 18/

Petak:

Darušafaka – Fenerbahče 72:65

/Klajburn 20 - Bogdanović 18/

Olimpijakos – Žalgiris 73:64

/Printezis 17 - Lekavičijus 11/

Barselona - Galatasaraj 62:69

/Vezenkov 18 - Tajus 19/

(FOTO: MN Press)