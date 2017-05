Kako dovesti transfer mađioničara i zvezdu među sportskim direktorima? Platom od 14.000.000 evra godišnje!

Brutalna ponuda Pari Sen Žermena

U vreme kada se na transferima fudbalera obrću stotine miliona evra, nije mala stvar naći čoveka od poverenja koji će rukovoditi tim operacijama. Znalački i pošteno.

Snagu velikih klubova ne predstavljaju samo zvezde na terenu već i oni ljudi koji dovode te zvezde i stavljaju ih trenerima na rapolaganje. Gazde i predsednici obezbeđuju novca, trener impelmentiraju igrače u tim, ali izmđu te dve strukture postoji bitna karika - sportski direktor. Nekada i ključni čovek u realizaciji transfera...

Skoro svaki veliki klub u Evropi ima ozbiljne operativce koji sa pomenute funkcije rukovode transfer politikom. U Pari Sen Žermena nisu zadovoljni ljudima koji su to do sada radili spremaju promene kako bi konačno posle ogormnih ulaganja došli na rh Ebvrope - do trofeja Lige šampiona!

PSŽ će se na kraju sezone razići sa dosadašnjim sportskim direktorom Olivjeom Letanžom koji će karijeru nastaviti u kompaniji Sports Invest, koja je u vlasništvu kontroverznog menadžera Kije Jorabčjana. Letanž je na funkciji sportskog direktora zamenio slavnog Brazilca Leonarda, ali se nije proslavio. Poslednjih meseci je bio u senci Patrilka Klajverta koji je obavljao funkciju direktora fudbalskih operacija i potpuno preuzeo u nadležnost Letanžov posao. Međutim, i Klajvertova sadbina je pod znakom pitanja jer PSŽ želi da dovede iskusnog i moćnog sportskog direktora.

Dva imena su u opticaju, a obojica važe za vrhunske operativce.

Prva želja Svetaca je italijanski transfer guru Andrea Berta. Nekadašnji bankar je karijeru sportskog direktora uspešno obavljao u Parmi i Đenovi pre nego što je došao u Atletiko. Kada je stigao u klub, Madriđani su se borili za opstanak. U tandemu sa Dijegom Simeoneom ih je doveo u sam vrh evropskog fudbala, a Atletiko je ponajviše zahvaljujući njemu vukao sjajne poteze na fudbalskoj pijaci. Napravio je sjajne poteze dovođenjem igrača poput Jana Oblaka, Janika Fereire Karaska, Stefana Savića, Jose Marije Himeneza... Atletiku je doneo ozbiljan kapital u igračima kojima je cena konstantno rasla.

Letos se pominjao kao mogući direktor Mančester Junajteda, ali je odbio tu ideju. Sada je Pari Sen Žermen spreman da ga obaspe zlatom i da ga dovede za godišnju platu od neverovatnih 14.000.000 evra! Što bi značilo da je samo nekolicina fudbalera na svetu plaćenija od italijanskog transfer čarobnjaka. Predsednik francuskog kluba Naser Al Kelaifi sada čeka odgovor Italijana na brutalnu ponudu...

Druga opcija Svetaca za fotelju sportskog direktora je Antero Enrike iz Porta koji se proslavio dobrim procenama sa južnoameričkog tržišta.