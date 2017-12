Kako je Azija otela El klasiko Evropi

Ako ste se pitali zašto se sudar Real Madrida i Barselone u subotu igra od 13 časova, posle ovog teksta sve će vam biti jasnije

Veličina slova A A A

Lova se seli na Istok, i to samo slep ne vidi. Više ljudi, više para, mlađa populacija... to je sve ono u čemu "Stari svet" već polako gubi trku.

Evropa se naravno još ne da, ali se mora definitivno prilagoditi novim svetskim odnosima, pre svega finansijskim. I upravo je to objašnjenje prvog El klasika u novoj sezoni Primere, to jest njegovog neobično ranog početka - u subotu od 13 časova! Indija, Kina, arapske države, Iran, Kazahstan, Azerbejdžan, pa čak i Japan, to su sve zemlje koji Primera cilja ovim potezom.

"Želja nam je da našim navijačima u Aziji damo priliku da gledaju Real Madrid i Barselonu u njima prigodno vreme. Utakmica počinje u 13 časova u Madridu, u 20 u Šangaju, u 19 u Džakarti i 17.30 u Nju Delhiju. To su lokacije na kojima znamo da ima mnogo navijača ova dva kluba, pa smo organizovali i nekoliko događaja", u jednoj rečenici sve je objasnio šef komunikacija La lige, Đoris Evers, potvrđujući tako misao predsednika takmičenja Havijera Tebasa da će se potruditi da svaki deo sveta može da uživa u mečevima španskog takmičenja.

Sa potencijalom od 650 miliona gledalaca El klasiko je najpopularnija fudbalska utakmica na svetu, jer pored tradicije i velikih asova, ona baštini i opako sportsko, ali i skriveno politički rivalstvo.

(2,15) REAL MADRID (3,50) BARSELONA (3,30)

subota, 13.00

Međutim, nisu u pitanju samo TV gledaoci i naplata TV prava širom planete za ovaj "podnevni El klasiko", već i isticanje sponozora dva kluba kojima je tržište od nekoliko milijardi stanovnika daleko lukrativnije od sve manje i siromašnije Evrope. Samo od japanskog Rakutena Barsa će minimalno zaraditi 220 miliona evra u narednih pet godina. Pored toga. La liga želi da uhvati korak sa engleskom Premijer ligom koja polako postaje "NBA fudbala", sakupivši u prošloj sezoni čak 3,9 milijardi dolara prihoda od domaćih i međunarodnih TV prava. La liga je morala da se zadovolji sa 1,9 milijardi, što se Špancima, a posebno vlasnicima klubova nimalo ne sviđa. Ipak je Španija dala sedam prvaka Lige šampiona u poslednjih 12 godina i zato se veruje da popularnost Real Madrida i Barselone, ali i njihovih zvezda, pre svih Kristijana Ronalda i Lionela Mesija mora bolje da se naplati.

Nakon Azije čelnici La lige kreću u napad na Latinsku Ameriku koju su zapostavili proteklih godina, gde pritom imaju daleko veće šanse za uspeh. Istina, tržište je daleko manje od Azije, ali je mentalno ipak bliže....

Sve je ovo očekivano i jasno i zato se pripremite na velike organizacione promene u fudbalu narednih godina. Ovaj "evrocentrički model" polako umire i jasno je da ćemo možda već u narednoj deceniji mi biti ti koji El klasiko, ali i mnoge druge velike utakmice u Primeri, Premijer ligi, Ligi šampiona (...) gledamo u tri ujutru. Zato, uživajmo i u ovom matineu dok možemo.

(foto: Shutterstocki, Action Images)