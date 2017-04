Kako je Eto naterao Inter da osvoji LŠ: Ili ćemo pobediti, ili ćemo umreti pokušavajući... A onda sam video kako Žulio Sezar plače! (VIDEO)

Kamerunac otkrio do sada nepoznate detalje iz svlačionice Nerazura uoči finala sa Bajernom iz 2010. godine

Navijači Intera zauvek će pamiti Tripletu, istorijski poduhvat iz 2010. godine kada je ekipa Žozea Murinja počistila sve na putu do tri trofeja. A jedan od ključnih igrača, ako ne i ključni, bio je napadač Samjuel Eto.

Sedam godina kasnije iskusni kamerunski napadač otkrio je malo poznate detalje iz svlačionice Intera pre nego što su igrači istrčali na teren u Madridu u finalu kojem su Nerazuri dobili Bajern sa 2:0.

“Murinjo je uradio nešto što bi malo njih učinilo. Održao je govor u svlačionici pre početka finala. A onda je rekao: ’Sada će Samuel da nam objasni kako ćemo da pobedimo. Zahvalan sam mu zbog toga“, kazao je Eto za italijanski Skaj.

Očigledno da je govor Kamerunca urodio plodom, Interovi fudbaleri su zaista “grizli“ na terenu i zasluženo došli do pobede.

“Igrao sam mnogo finala, ali to je bilo posebno. Morali smo da uradimo nešto za ljude, za navijače Intera koji su to zaslužili. Rekao sam: ’Ili ćemo osvojiti Ligu šampiona ili ćemo umreti pokušavajući. Moramo da izginemo na terenu i donesemo trofej. U suprotnom smo mrtvi, jer se nećemo vratiti u Milano bez pehara’. Kad sam se okrenuo, video sam Žulija Sezara kako plače“, rekao je Eto.

Posle te sezone usledio je odlazak Murinja i početak Interovog pada, a slavni klub iz Milana ni do danas se nije potpunosti oporavio.

