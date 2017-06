Kako je Konte odjavio Kostu: “Zdravo Dijego, nadam se da si dobro...“

Napadač mu odgovorio na prepoznatljiv način

Čelsi i Dijego Kosta se definitivno razlaze. Visoki napadač za to je saznao putem SMS poruke koju mu je poslao Italijan. Svakako neobičan način, mnogi bi rekli i nepošten. A ugledni madridski As navodno je došao do tačnog sadržaja te poruke.

“Zdravo Dijego, nadam se da si dobro. Hvala na sezoni koju smo proveli zajedno. Želim ti sreću u sledećoj, ali nisi u mojim planovima“, navodno stoji u Konteovoj poruci.

Španski list tvrdi da je Kosta odgovorio kratko i jednostavno sa “ok“, ali je onda, a to sada navodi Dejl Mejl, prosledio Konteovu poruku svim saigračima iz Čelsija. Nakon toga poslao je i neku vrstu svoje, oproštajne poruke kolegama.

S obzirom na razvoj događaja Kosta bi mogao već sledeće nedelje da potpiše za neki drugi klub. Pominjali su se Kinezi još pre nekoliko meseci, pa je pominjan i Milan, ali pitanje je da li Rosoneri imaju finansijsku moć za taj ugovor.

Kao najrealnija opcija navodi se povratak u madridski Atletiko, a to je izgleda i varijanta za koju se najviše zalaže i sam igrač. Pogotovo nakon što mu je Konte jasno stavio do znanja kako stoje stvari.

Kosta je za prethodne tri sezone u Čelsiju odigrao 119 mečeva i dao 58 golova.

(FOTO: Action Images)