Kako je Lebron Džejms postao najveći gubitnik ovog leta

19. juna 2016… Sedma utakmica NBA finala završila se pomalo neočekivano. Klivlend je pobedio Golden Stejt u Ouklendu te se tako vratio iz ponora u koji je upao devet dana ranije kada su Voriorsi poveli s 3:1 u seriji. Lebron Džejms je napokon postao heroj praktično pa rodnog mu grada. Njegov Akron 40-ak je milja udaljen od Klivlenda pa je time njegovo slavlje bilo razumljivo, baš kao što je razumljivo bilo razmišljanje navijača Kavsa šest godina ranije, kada ih je Lebron izdao i odneo svoj talenat na Saut Bič kako bi s Majamijevom ekipom osvojio dva naslova prvaka. No, sada je sve bilo zaboravljeno. Lebron je mogao da slavi. I slavio je – ne samo da je osvojio titulu s timom u kojem je počeo karijeru i za koji je emotivno vezan, nego je i razbio prokletstvo Klivlenda čija niti jedna profesionalna ekioa nije osvojila naslov pune 52 godine, još tamo od 1964. i titule Braunsa protiv Baltimor Koltsa u NFL-u.

No, Lebronovo slavlje je kratko trajalo.

4. jula 2016... Klivlend je nepune tri nedelje ranije došao do velike pobede u NBA finalu, ali ovog je dana upisao značajan poraz. Kevin Durant je objavio kako je odlučio da ode u Golden Stejt, a značajni skok seleri kepa i činjenica da je Stiven Kari igrao za ugovor koji nije odgovarao njegovom statusu omogućila je Voriorsima da dovedu jednog od najboljih igrača današnjice. I to bez velikih žrtava – klub su morali da napuste Harison Barns i Endrju Bogut, ali prvog je ionako menjao Durant dok je za drugog bilo lako pronaći adekvatnu zamjenu. I to su napravili dodavši u roster Zazu Pačuliju. Tamo negde u Ohaju ili gde se već Lebron tih dana nalazio, usledilo je otrežnjenje od proslave i pozivanje vlasnika Kavsa Dena Gilberta i tadašnjeg generalnog menadžera Dejvida Grifina. No, bilo je to uzalud. Kvsi nisu bili u mogućnosti da naprave sličan potez.

Lebronu se može prigovoriti puno toga, ali ne i to da je glup čovek. Barem ne u košarkaškom smislu, o onim drugim segmentima života sud neka da neko pozvaniji. Najboljem košarkašu na svetu postalo je jasno da će Voriorsi s Durantom postati apsolutni favoriti za šampionski prsten, a njemu su u Klivlendu ruke vezane. Da, njemu, ne upravi jer je još od povratka iz Majamija svima postalo jasno da upravo on vuče sve poteze u klubu. On i klika oko njega.

Ako se ranije moglo razgovarati o trejdu Kevina Lava, to nakon osvajanja prstena nije bila izgledna opcija. Kajri Irving je ionako bio nedodirljiv i nije ga bilo razloga menjati, uostalom on je bio pravi Robin svom Betmenu. Ostalo je samo da Kavsi pokušaju dodatno da prošire roster, a tu su im ruke vile vezane. Između ostalih ih je zavezao Tristan Tompson, Lebronov drugar koji je godinu ranije dobio bahati ugovor pa je Kralju ostalo samo da nagovori Ričarda Džefersona da ipak ne ode u penziju, da se pobrine da Džej Ar Smit takođe dobije bahati ugovor te da tokom sezone privuče Kajla Korvera, Derika Vilijamsa, Derona Vilijamsa i Endrjua Boguta. Dovoljno za novi naslov u Istočnoj konferenciji, ali nedovoljno za otpor Voriorsima koje je upravo Durant vodio do naslova.

I onda je došlo ovo leto.

Jasno je bilo kako Kavsi svim silama žele da poboljšaju tim. Pominjali su se oko svih mogućih trejdovava – bili su u igri za Džimija Batlera, Pola Džorda i Karmela Entonija. Prvu dvojicu su propustili, oko trećeg su pokušavali da slože neke dobre pakete i nadali se da će ga Niksi otpustiti pa da on potpiše kao slobodan igrač. No, od svega su doveli samo Džedija Osmana, Džefa Frina i Hosea Kalderona te dali novi ugovor Korveru.

Nedostatak pojačanja nije bio najveći problem Kavalirsa ovog leta. Dapače, ipak je to ekipa koja je tri puta zaredom bila u finalu, osvojila jedan naslov te potrošila daleko najveći iznos za plate i penale jer su prekoračili selari kep. Takva ekipa, uostalom, i ne mora nužno da ide po pojačanja bez obzira što je jasno da su im Voriorsi ipak neuhvatljivi. Jer, pravilo je NBA lige, ako već ne možeš da konkurišeš boljem od sebe dovedi se u situaciju da si jednu povredu udaljen od svog protivnika. Bi li Golden Stejt bio favorit protiv Kavsa bez Duranta ili Karija?

Jedan od puno većih problema Kavalirsa bio je celi haos oko generalnog menadžera, glavne osobe za košarkaške operacije u klubu. Grifin nije dobio novi ugovor pa je klub ostao bez čoveka koji je stvorio šampionski tim, a naslednika dugo nije bilo. Pominjala su se neka velika imena koje je vlasnik Den Gilbert želeo da dovede, između ostalih i cenjeni GM Toronta Masai Udžiri, ali izgledalo je kao da je izbor pao na Čonsija Bilapsa, legendarnog košarkaša koji se nije ranije bavio ovim poslom, ali je imao sjajan imidž. No, Gilbert mu je dao sramotnu malu ponudu, pomalo i ponižavajuću. Istina je da 1.500.000 dolara godišnje, kolika je bila prvobitna ponuda, odnosno 2.000.000, na koliko je Gilbert povisio ponudu, nije mali iznos, ali prosečna plata GM-ova u ligi iznosi oko 4.000.000. Bilaps je to odbio, uostalom od ESPN-a gde trenutno radi ima sličan iznos i to za posao u kojem ne mora svakog dana da izbija iz rodnog Denvera.

Za celo to vreme mediji su se opet bavili Lebronom. Kralj Džejms i tim oko njega su majstori PR-a i svakog leta uspevaju da medijima serviraju dovoljno “mesa” da se za njihovim “konjem” uvek diže prašina. Uostalom, Lebron je nakon povratka potpisivao kratkotrajne ugovore kako bi dao povoda spekulacijama oko odlaska iz kluba, ali i sebi dao veći manevar za izdašnije finansijske ugovore.

Lane je ipak Lebron potpisao ugovor na dve godine i izgledalo je kao da su u Klivlendu mirni, ali su se prevarili. Krajem sezone počele su spekulacije oko Lebronovog odlaska u Los Anđeles. Prvo se govorilo kako nema razlike između Lejkersa i Klipersa, jer je Kralju navodno jedino bilo važno da dođe u kraljevstvo šou biznisa, ali je nakon odlaska Krisa Pola u Hjuston, knjiga spala na samo jedno slovo, ono ljubičasto-zlatno. Navijači Lejkersa već su počeli da maštaju o timu s Lebronom, Lonzom Bolom, Polom Džordžom i još ponekim velikim igračem, novinari su tražili scenarije kako je sve to moguće izvesti, a Lebron ni u jednom trenutku nije negirao takve priče. Nikada nije izjavio kako se tako nešto neće dogoditi, kako će ostati u rodnom Klivlendu, kako se nesretni “The Decision“ (Odluka) dogodio samo jednom. Uostalom, zašto bi? Rekli smo već kako on voli pažnju, a zbog takvog pristupa je i došao do toga da je postao jedan od najomraženijih superstarova u istoriji košarke. No, njemu to nije bilo važno, pogotovo jer je to legitimno pravo jednog od najboljeg igrača u istoriji te iste košarke, prsteni mu krase tri prsta, a dovoljno mu je još ostalo vremena da popuni barem ostatak jedne ruke.

Ali onda se dogodilo.

21. jula 2017… Prošlog petka kasno uveče po srednjoevropskom vremenu, američki mediji su pustili vest kako je Kajri Irving zatražio trejd i to iz razloga što ne želi više da igra s Lebronom Džejmsom. Plejmejker Klivlenda je razgovor s Gilbertom obavio dve nedelje ranije, obe strane su to držale u tajnosti, a onda je sve isplivalo na površinu. I nije bitno je li novinarima sve otkrio Lebron, kako se juče pisalo, odnosno je li Irving bio nezadovoljan činjenicom da se navodno njegovo ime spominjalo u trampama za Batlera ili Džordža, a još manje bitno je to da su Kavsi odmah doveli Derika Rouza da popuni njegovo mesto kada jednom Koj Altman, novi GM Kavalirsa koji je na to mesto službeno imenovan juče, realizuje trejd. Bitno je samo to da je Lebron Džejms ovim potezom ispao najveći gubitnik leta.

Možemo da pričamo o tome je li Irving sve napravio zbog svog ega i je li zaboravio da pre Lebronovog povratka nije nikada igrao u plej ofu, no ipak je značajnije da je u celoj priči Robin ispalio otrovne strelice prema svom Betmenu. Da je sve u svlačionici Kavsa kako treba, mogao je Irving da prođe i bez onoga “ne želim da igram s Lebronom”. Uostalom, u više je prilika isticao kako mu je Kralj pomogao u razvoju svoje igre, pa i u treninzima. Doneo mu je Lebron i prsten, što je pre tri godine mogao samo da sanja, ali ipak je odlučio da ode i to na ovakav način.

Bez obzira na to hoće li Kavsi uspeti da dobiju dobar paket za Irvinga, Lebron u celoj situaciji nikako ne može da se oseća dobro. Bez obzira na to što je došao u Finale, nije imao previše šanse protiv Golden Sejta, klub mu ovog leta nije doveo nikakvu pomoć pa čak nije imao ni čoveka koji bi pregovarao s nekim od potencijalnih pojačanja, a sada mu je otišao i prvi pomoćnik.

A najgore od svega je što je Irving praktično ostavio Lebrona bez mogućnosti da promeni klub sledećeg leta.

Naravno da Džejms može u leto 2018. opet da postane glavna priča i ode u Lejkerse kako bi pokušao da vratiti “showtime” u drugi najtrofejniji klub NBA lige, ali kako bi taj eventualni odlazak odjeknuo kod svih onih koji prate košarku, a nisu navijači Jezeraša? Da je Kajri ostao, Lebron bi mogao da kaže kako je, eto, pokušao da parira Voriorsima, ali ipak nije išlo i ide podseti sve kako je upravo on skinuo “prokletstvo Clevelanda”. A ovako? Ovako može da ispadne samo kukavica, onaj koji nije u stanju da podigne neku slabiju ekipu u status izazivača, odnosno onaj koji je u stanju da igra samo okružen minimalno dvojicom drugih superstarova, a ni to, očigledno, više nije garancija ničega. A sada besmislenom postaje i ona izjava da svi žele da igraju s Lebronom.

Samo je pitanje je li njemu uopšte stalo.

Piše: Emir Fulurija, Germanijak.hr;

Foto: Action Images.