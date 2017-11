Kako ovakav igrač košta samo 28.000.000 evra? I zašto je odbio Barselonu?

Dris Mertens otkriva zanimljive detalje iz karijere

Veličina slova A A A

Prošle sezone je bio drugi strelac Serije A sa 28 golova, a i ove je udarna igla lidera Napolija sa 10 postignutih golova. Omaleni Belgijanac Dris Mertens je u Napulju izrastao u jednog od najboljih napadača Serije A, ali i Evrope.

Zato nije ni čudo što se pominje da će biti jedan od zvezda prelaznog roka i da ga traže klubova, da ga žele Barselona, Mančester Junajted, Ateltiko Madrid... Pogotovo što je u javnost procurila informacija da Mertens ima fiksnu otkupnu kaluzulu od 30.000.000 evra. Sada je on potvrdio da klauzula postoji i da iznosi samo 28.000.000 evropskih novčanica!

„Mogao sam da odem za velike pare u Kinu, ali sam ostao jer je Napoli idealan klub za mene. Mogao sam da zaradim neverovatan novac u Kini. Ali ni ja, ni Napoli nismo bili za tu opciju. Ne znam šta će biti ako takve ponude nastave da stižu... Zato sam tražio da se u ugovor ubaci otpusna klauzula. Istina je da ona iznosi samo 28.000.000 evra što je ništa za neki kineski klub. Postao sam bagatela! Gde ćete naći igrača koji postigne 28 golova u Seriji A i košta 28.000.000 evra? Nigde! Dobro sam ispregovarao, zar ne?“, rekao je Mertens.

On je potvrdio i da je letos odbio transfer u Barselonu.

„Želela me je Barselona prošlog leta. Hteli su me kao zamenu za MSN triling. Međutim, posle onako dobre sezone u Napoliju, nisam želeo da budem rezerva. Zato sam odbio Barselonu i potpisao novi ugovor sa Napolijem. Ali da sam znao da će Nejmar otići, posle toga bi bilo drugačije... Barsa je platila 100.000.000 evra za neke igrače koji ni upola ne vrede kao ja. Ponekad se zamislim kako bi bilo da sam prešao u Barselonu. Kad vidite ko je sve igrao za Barsu prethodnih meseci, mogao sam i ja lagano tamo da igram...“, ne želi da bude lažno skroman omaleni Belgijanac.

Iako ima malu otkupnu kaluzulu, sve su šanse da će ostati u Napoliju.

„Poslednjih 12 meseci su totalno ludilo. Važno je biti srećan iako znam da ne može da bude mnogo bolje od ovoga. Znam da nisam Mesi ili Ronaldo. Ne vidim sebe kao igrača svetske klase. Zato sam srećan u Napoliju jer mi igranje ovde savršeno dgovara“, kaže Mertens.

(FOTO: Action images)