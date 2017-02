Kalinić: Ne vredim 50.000.000 evra! Ko će da plati toliko za mene?

„Kinesko poglavlje je završeno i nikad više neće biti otvoreno“, uverava napadač Fjorentine

Odbio ih je Dris Mertens - o čemu ste mogli da čitate sinoć na strnicama MOZZART Sporta - a izgleda da se ni Nikoli Kaliniću nije išlo u Kinu.

Bar tako tvrdi sam napadač hrvatske reprezenatcije, koji je imao na stolu sjajnu ponudu Tjanđin Kvanđajna, spremnog da plati 50.000.000 evra Fjorentini na ime obeštećenja, a njega „zakiti“ platom od 12.000.000 evra, deset puta većom od one koju zarađuje u Firenci.

Posao nije realizovan. Kalinić kaže da se ne kaje. Štavše...

„Sigurno ne vredim 50.000.000 evra, koliko iznosi otkupna klauzula. Sumnjam da bi neko potrošio toliko novca za mene. Čisto da se zna: nisam ja tražio da se ta klauzula stavi u ugovor, nju su dogovorili čelnici kluba i moj menadžer“, ispričao je 29-godišnji špic u intervjuu za Korijere Fjorentino.

Mada, bilo je blizu. Trener Tjanđina Fabio Kanavaro je pritiskao, pregovori su trajali skoro mesec dana, a u tom periodu Kalinić je dao samo dva gola. Nije mu bilo svedjedno.

„Sve bi bilo gotovo da sam rekao samo jedno „da“, iako nisam sasvim siguran šta bi Fjorentina rekla na to, da li bi me ona pustila“.

Prema Kalinićevim rečima, odlazak u Aziju ga ne bi inspirisao u sportskom smislu.

„Fabio Kanavaro me je zvao, ali kad već nisam prešao, to poglavlje je za mene završeno i više nikad neće biti otvarano. Želim da naglasim kako nijednog trenutka nisam znao koliko su Kinezi tačno novca nuduli, jer on nije sve u fudbalu. Uostalom, tek sam pre godinu i po stigao u ligu u kojoj se fudbal ceni i gde je važan, stoga ne želim tek tako da je napustuim“.

Očito je da ga je trener Paulo Soza pronašao „žicu“, jer na „Artemio Frankiju“ podseća na golgetera kakav je bio u Dnjepru.

„Razgovarao sam sa predsednikom Andreom dele Valeom pre dve sedmice, rekao mi je da je srećan što sam ostao. Soza mi je rekao da pažljivo razmislim pre nego što donesem odluku. To je jedini savet koji mi je dao. Sjajan je trener, sve mu dugujem, jer me je doveo u Fjorentinu i resetovao moju karijeru“.

Fjorentina je trenutno osma na tabeli Serije A, pet bodova iza mesta koje vodi u Ligu Evrope, a pod uslovom da večeras savlada Udineze (pogledajte kvote Kladionice MOZZART) mogla bi da napreduje za dve pozicije.

„Voleo bih da igram sa Fjorentinom u Ligi šampiona, što neće biti moguće naredne sezone, ali ćemo u sledećem prvenstvu imati priliku da se izborimo za elitno takmičenje. Smatram da još dosta toga mogu da pružim u evropskom fudbalu. Smisao bavljena fudbalom je da igram važne utakmice i da se izmerim protiv šampionskih ekipa. Juventus će osvojiti Skudeto, međutim, Napoli pod vođstvom Mauricija Sarija igra najlepši fudbal u Seriji A“, ocenio je Nikola Kalinić.

