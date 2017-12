Kao da je finale Lige šampiona!

Gatuzo debituje na klupi Milana, Spaleti primoran da eksperimentiše, Lacio ide na noge sjajnoj Sampdoriji

Veličina slova A A A

"Neophodno je da zažmurimo i zamislimo da igramo finale Lige šampiona. Toliko je ovaj meč važan za nas. Volim čvrst mentalitet i jak timski duh. Isprobali smo neke nove stvari na treningu, ali i dalje ćemo igrati sa trojicom pozadi. Još uvek radimo na tačnom konceptu."

Ovim rečima se Đenaro Ivan Gatuzo obratio novinarima pred svoj novi izazov u trenerskoj karijeri, a on je ni manje ni više nego - Milan! O Rosonerima se sto puta sve reklo. Potrošili su milione na pojačanja, došla su ozbiljna imena, ali retko ko je od njih opravdao očekivanja. Da li je to do Vinčenca Montele, da li do toga da jednostavno igrači nisu "kliknuli", da li ih treba sačekati bar tu prvu sezonu kako bi se uigrali... Mnogo se pitanja vrti nad San Sirom, a ulogu vatrogasca preuzeo je Pitbul koji je, ako ništa drugo onda valjda pravi čovek u karakternom smislu da svojom prgavošću probudi fudbalere Milana iz kome. Stručnost je pak neka druga tema... Jer jedno je Primavera, a nešto sasvim drugo seniorski tim. Pitanje je i koliko kineski vlasnici imaju strpljenja s obzirom na to da su se zadužili od američke ofšor kompanije Eliot kojoj zbog visoke kamatne stope moraju da vrate skoro 350.000.000 evra...

Da kvalitet postoji - postoji. Jedinice su tu, ali još nije smućkana savršena formula. A realno, nije ni bilo očekivano da već u prvoj sezoni ceo tim zaigra besprekorno, a činjenica je da su prevelika očekivanja Rosonera bila i pothranjena euforijom koja je zahvatila navijače milanskog kluba. Prilično je neizvesno da li će Gatuzo baš uspeti da lansira Milan na vrh, no može da posluži kao dobra šok-terapija.

One Gatuzove reči sa početka teksta odnose se na njegov premijerni meč na klupi Milana protiv Beneventa (12.30). Realno, teško da je Rino mogao da poželi bolji debi. Benevento se bukvalno raspada, iako je činjenica da nije imao sreće na nekoliko mečeva proteklih mesečak dana, a ne treba zaboraviti ni da su Veštice pokazale zube Juventusu, ali su na kraju ipak poražene (2:1). Kako bilo, sam pogled na tabelu upućuje na to da su Rosoneri jasni favoriti. Benevento dosad ima sve poraze, a Milan bi, uprkos lošim rezultatima ove sezone, trebalo da slavi. Lagano ili ne, pitanje je, ali trijumf ne bi smeo da se dovede u pitanje.

Ako je suditi po italijanskim medijima, Gatuzo će protiv Beneventa izvesti na teren sledeći sastav u formaciji 3-4-2-1: Donaruma - Musakio, Bonuči, Romanjoli - Abate, Kesi, Montolivo, Rodrigez - Suso, Bonaventura - Kalinić.

A možda bi najviše u ovom kolu mogli da profitiraju fudbaleri Intera. Juventus je u petak minimalcem tukao Napoli na San Paolu, što je otvorilo mogućnost da se Nerazuri eventualnim trijumfom nad Kjevom kod kuće popnu na prvo mesto. Inter ne zna za takmičarski poraz otkad je na Meacu došao Lučano Spaleti, radilo se prilično tiho u letnjem prelaznom roku, a neki igrači koji su došli u klub na mala vrata pretvorili su se u prave kapitalce. Najbolji primer je Milan Škrinijar, otkrovenje ovosezonske Serije A.

Uprkos tome što se očekuje trijumf Intera, trebalo bi napomenuti i da Spaleti ima glavobolje pred ovaj susret. Nisu toliko velike, ali svakako jesu kamenčić u cipeli toskanskog stručnjaka koji je poznat po tome da nije sklon eksperimentisanju. Tome u prilog ide činjenica da je na skoro svakoj utakmici ove sezone koristio identičnih 11 igrača, a večeras će biti primoran da napravi određene izmene jer su Miranda i Roberto Galjardini suspendovani, a Matijas Vesino rovit, ali postoji mogućnost da meč počne sa klupe. Mirandu će zameniti Andrea Ranokija, poznati kikser i čovek kojeg Nerazuri nikako da se otarase, ali, ko zna, možda i on "progleda" kod Spaletija. Umesto Galjardinija na teren će Marcelo Brozović. Hrvat je sa velikim apetitom koristio skoro svaku šansu koju mu je ukazao Spaleti. Na poziciji trekvartiste najverovatnije će zaigrati Žoao Mario koji se neprestano povezuje sa Pari Sen Žermenom i nailazi na kritike zbog (ne)zalaganja na treninzima i utakmicama... U goste Nerazurima dolazi Kjevo, "vampir" za italijanske velikane, no utisak je da će Spaletijev Inter lako izaći na kraj sa Letećim magarcima.

Još jedan zanimljiv okršaj mogli bismo da vidimo u Đenovi gde koplja ukrštaju Sampdorija i Lacio. Realno, teško je sa sigurnošću proglasiti favorita u duelu sjajnih stručnjaka - Marka Đampaola i Simonea Inzagija. Samp je hit ove sezone. Učinilo se kao da se istrošio nakon onog trijumfa nad Juventusom, ali baterije su opet napunjene pobedom protiv Peskare u kupu. Sada Sampdoriji u goste dolazi odlični Lacio, ali činjenice da je domaćin vezao osam pobeda na svom stadionu (pritom svaki put postigao bar dva gola) , odnosno da su Lacijali poraženi samo jednom u gostima ove sezone, dovoljno govore za sebe. Nema sumnje da nas čeka odličan fudbal, ali možda je ovde najrealnija opcija GG.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 12:30 1025 ITA 1 Benevento - Milan ki 2 1,32 Ned 15:00 1024 ITA 1 Inter - Chievo ki 1 1,35 Ned 20:45 1029 ITA 1 Sampdoria - Lazio tgg gg 1,45 Kladi se

ITALIJA 1 - 15. KOLO

Petak:

Roma - SPAL 3:1 (2:0)

/Džeko 19, Strotman 32, Pelegrini 53 - Vivijani 55/

Napoli - Juventus 0:1 (0:1)

/Iguain 13/

Subota:

Torino - Atalanta 1:1 (1:0)

/N'Kulu 45 - Iličić 54/

Nedelja:

12.30 (9,50) Benevento (5,30) Milan (1,32)

15.00 (1,55) Fjorentina (4,10) Sasuolo (6,00)

15.00 (1,37) Inter (4,80) Kjevo (8,50)

15.00 (2,00) Bolonja (3,45) Kaljari (3,80)

20.45 (3,25) Sampdorija (3,45) Lacio (2,20)

Ponedeljak:

19.00 (2,75) Krotone (3,05) Udineze (2,75)

21.00 (3,25) Verona (3,30) Đenova (2,25)

* Napomena: kvote su podložne promenama

(FOTO: Action Images)