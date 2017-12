Karager bez pardona: Mančester junajted bi bio šampion da ga trenira Gvardiola

Posebnog Murinja sada naziva - pokvarenim

Neko će baš da se naljuti, a svi znamo i da se taj neko zove Žoze Murinjo. Nekad “Posebni“ danas prema rečima Džejmija Karagera - “Pokvareni“. Proslavljeni fudbaler Liverpula, sada stručni konsultant, bez pardona udara po Murinjo i kaže da bi njegov Mančester junajted bio šampion Engleske da ga sa klupe vodi - Pep Gvardiola.

Karager doduše ima zanimljivu tezu kojom pokriva svoju tvrdnju, inače isprovociranu Murinjovom izjavom da je ubedljiva prednost Mančester Sitija na tabeli posledica samo i jedino novca koji je Gvardiola - tačnije njegovi poslodavci - uložio u tim. Opaska koja prema rečima Karagera ne stoji zbog čega on ističe: “Da je Pep Gvardiola na čelu Junajtedovog tima verujem da bi osvojili titulu“.

Otkud sad to kad smo se svi već saglasili da Građani imaju bolju ekipu? Karager nije saglasa. Naprotiv.

“Hajde da premotamo film na period pre početka sezone i vidimo čiji su igrači superiorni, poziciju po poziciju“, pita se Karager.

I kreće redom...

“Da li su Edersona smatrali bolji od Davida De Hee? Da li biste radije birali Sitijev štoperski tandem Nikolas Otamendi - Džon Stons, nego Erika Bajija i Fila Džonsa? Da li bi navijači Junajteda više voleli Fernandinja ili Nemanju Matića? Junajted je oborio svetski rekord kako bi doveo Pola Pogbu, a onda učinio Romelua Lukakua najskupljim pojačanjem Premijer lige prošlog leta? Koliko bi Junajtedovih navijača pre godinu dana menjalo Markusa Rašforda za Rahima Sterlina? I da li je Antoni Marsijal, kada je dolazio iz Monaka, imao bolju reputaciju nego Leroj Sane kada je dolazio u Siti? Jeste doveden pre Murinjovog dolaska, ali Luk Šo je bio bek od 30.000.000 funti, bio je skuplji od Sitijevog napadača Gabrijela Žezusa“, piše Karager u kolumni za ostrvski Telegraf.

Već dovoljno da nas natera da se zamislimo, ali nastavlja i dalje. Ističe da Murinjo nije ni pokušao da se prilagodi karakteristikama igrača, podvlači da ni Mhitarjan ni Pogba ni Lukaku nisu ni za makac napredovali kod Posebnog, jer kako kaže - ako hoćeš da ti klub evoluira jednostavno ne zoveš Žozea.

“On je čovek koji pronađe put do trofeja što je u Junajtedu već uradio sa dva pehara u prvoj sezoni. On je na trofejima izgradio reputaciju. Ali utisak u Junajtedu biće izvanredan samo ako uspe ono što je uradio u prvom mandatu u Čelsiju, a to je da je od Džona Terija, Frenka Lamparda, a njih je nasledio i učinio boljim, i Didijea Drogbe - koga je doveo - napravio igrače svetske klase“ .

Podseća Karager da je baš Murinjo iz Čelsija oterao trenutno najboljeg igrača Premijer lige Kevina De Brujnea, sada Gvardiolinu prvu violinu. Sa druge strane Gvardiola je...

“David Silva je revitalizovan promenom pozicije. Ko bi ga drugi osim Gvardiole stavio u centar veznog reda? Da li bi Fabijan Delf i Otamendi bili igrači kakvi su da ih vodi Murinjo. Nemojte da zaboravite da je Gvardiola nasledio star tim i da je morao mnoge da zameni“.

Smatra Karager i da se po načinu Murinjovog govora vidi da je i on svestan da gubi meč sa Gvardiolom. Primećuje da čim Murinjo zauzme odbrambeni stav postaje naporan, jer opravdanjima nema kraja. Na kraju, ističe Karager, svi se zamere i uvek se završi na isti način - rastankom.

Podseća Karager i na jednog bivšeg Junajtedovog trenera. Ser Aleks Ferguson u poslednjim godinama na Old Trafordu nije mogao da troši koliko Čelsi ili Siti, ali je i dalje osvajao titule.

“Nema to veze sa novcem. Gvardiola obara rekorde. Murinjo počinje da zvuči kao - Pokvaren“, poentira Karager.

Zanimljivo stanovište. Pa da čujemo i vaše?

