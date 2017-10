Katai prošao golgotu: Trenirao u izolaciji, potpuno sam...

Srpski vezista otkrio da je prošlog leta mogao da se otisne u najmnogoljudniju zemlju sveta, a potom ispričao kroz šta je sve prošao kod doskorašnjeg stratega kluba iz Vitorije

Bivši trener Alavesa Luis Zubeldija smenjen je nakon serije loših rezultata na početku sezone, a njegovim odlaskom svanulo je i sprskom vezisti Aleksandru Kataiju, koji je kod Đanija de Bjazija ponovo dobio svoju ulogu u klubu iz Vitorije.

Ipak, Katai je tamošnjim novinarima otkrio da je prošlog mogao da ode u Kinu, ali transfer nije finiširan, a potom se osvrnuo na loša iskustva sa prethodnim trenerom.

„Nije mi jasno šta se desilo sa prethodnim trenerom. Kod njega nisam igrao, a u poslednjoj nedelji trenirao sa u izolaciji, potpuno sam. Nije mi objasnio zbog čega je to tako. Kod Đanija sam u boljoj situaciji. Ukoliko uradite nešto kako treba ili to bude pogrešno, on vam uvek to kaže”, rekao je Katai.

Bivši igrač Crvene zvezde ove sezone je odigrao samo 38 minuta u Primeri, ali bi već u narednom kolu protiv Betisa u Sevilji mogao da se nađe u startnoj postavi.

„Za mene se situacija nešto poboljšala, počeo sam da igram i nadam se da ću imati još više mogućnosti za to. Ali, očigledno je da još uvek moram da se trudim i dodatno poboljšam“, rekao je Katai.

