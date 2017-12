Kavani - spektakl od gola! Ofarbani Mbape seva poput munje, Monako i Lion sigurni (VIDEO)

Favoriti opravdali očekivanja u poslednjem kolu francuskom šampionata u prvom delu sezone

Spektakl od gola!

Kako drugačije opisati majstoriju Edinsona Kavanija u pobedi Pari Sen Žermena nad Kaenom od 3:1? Urugvajac je u 21. minutu postigao gol sličan onom čuvenom pogotku nekadašnjeg fudbalera Rome Manćinija. Petom iz vazduha. Kilijan Mbape je bio asistent, posle je i sam dao gol za pobedu i obezbeđivanje prvog mesta pred zimsku pauzu. Do kraja je gol dao Berčiče, ali i Santini s penala za goste.

Pari Sen Žermen je još jednom pokazao da sa ovakvim timom i ulaganjima nema takmaca u Francuskoj, da lako rešava mečeve protiv slabijih protivnika.

Uvek ispliva neko od ovih istaknutih fudbalera, preveliki je to kvalitet na jednom mestu, retko se događa da barem jedan ne proradi. A to je Svece trenutno očuvalo na devet bodova prednosti.

Delovalo je da bi Lion mogao da se popne na drugu poziciju na tabeli jer je dobio Tuluz s 1:2 u gostima, ali mu je planove pokvario Monako.

Kneževi su čekali sve do 81. minuta da pređu u vođstvo protiv Rena. Do tada je bilo 1:1, a onda je Keita postigao gol i odveo Monako do pobede koja ga ostavlja na 2. poziciji s 41 osvojenim bodom koliko ima i Lion.

Dodajmo da su Lavovi bili bolji od Tuluza golovima Nabila Fekira i Rafaela, domaćini su dali počasni gol tik pred sudijski zvižduk tako da nije bilo vremena za preokret.

Još jedan od klubova koji su se kockali večeras bio je Marselj. Troa je povela u gostima u 14. minutu, ali su potom za domaćina s Velodroma redom pogađali Paje, Luiz Gustavo i Žerman.

Ispostavilo se na kraju da je Marselj bio ubedljiv - 3:1. Čeka nastavak takmičenja s četvrte pozicije i tri boda manje u odnosu na drugoplasirane Monako i Lion.

Nije to uopšte loša pozicija.

FRANCUSKA 1 - 19. KOLO:

Sreda

Amijen - Nant 0:1 (0:0)

/Sala 90+1/

Anže - Dižon 2:1 (1:1)

/Ekambi 43, 55pen - Sliti 7/

Bordo - Monpelje 0:2 (0:0)

/Ikone 71, Mbenza 90+2/

Gengan - Sent Etjen 2:1 (0:0)

/Beneze 70, Brijan 90+4 - Ernani 67/

Lil - Nica 1:1 (0:1)

/Srarfi 38/

Marselj - Troa 3:1 (1:1)

/Paje 31, Luiz Gustavo 66, Žerman 84 - Pele 14/

Mec - Strazbur 3:0 (0:0)

/Dosevi 62, Ru 70, Rivije 83/

Monako - Ren 2:1 (1:0)

/Falkao 20, Keita 81 - Hazri 59pen/

PSŽ - Kaen 3:1 (1:0)

/Kavani 21, Mbape 57, Berčiče 81 - Santini 90pen/

Tuluz - Lion 1:2 (0:1)

/Gradel 90+5pen - Fekir 24pen, Rafael 93/

