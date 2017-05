Keln i Verder, prste da poližeš... (VIDEO)

Jedna od onih utakmica gde bi pošteno bilo 9:9...

Veličina slova A A A

Samo u Bundesligi: Jedna od onih utakmica od kojih ti zavisi sezona; hoće li biti izlaska u Evropu ili ne; na stadionu 50.000 ljudi; napetost "do plafona"; a oni izađu na teren - kakav grč, kakav strah, kakav oprez, loptanje je to ljudi, ne rat - i odigraju partiju fudbala. Partiju za Bogove.

Keln - Verder 4:3. A moglo je da bude 9:9!

Posle 32. odigrana kola oba ova tima imaju po 45 bodova i potpuno jednake šanse u preostalih 180 minuta da se dokopaju pete ili šeste pozicije koje vode u Ligi Evrope.

Verder je potvrdio još jednom da igra u velikoj formi, vrhunskoj, a sve posle dolaska Aleksa Nurija za trenera. Keln je udario jako, poveo sa 2:0 posle samo pola sata igre, ali samopouzdanje koje momci sa Vezera imaju učinilo je da se tu utakmica ne završi. Modesta i danas veličanstvenog Bitenkura - gol i dve asistencije - anulirali su Fin Bartels i Gebre Selasije za svega pet minuta. Oba puta pakovao je Zlatko Jun uzović...





Keln četiri poslednja meča nije dobio, ali taj tim nema krizu igre i to se jasno videlo i večeras. Samo četiri minuta posle izjednačenja Verdera domaćin izvodi divnu tropoteznu akciju: golman Horn - ispucavanje, Modest glavom, Bitenkur u prazno i Coler lob - 3:2.

Jarčevi su tri boda osigurali početkom drugog dela novim pogotkom Modesta. 25. u sezoni, kojim se Francuz vratio u trku za prvog strelca Bundeslige, pošto Levandovski sada ima samo tri više. Ali goste ni to nije ubilo. Preko rezerviste Gnabrija smanjili su na 3:4 i pretili do samog kraja, no Štegerov tim nekako je uspeo da se odbrani.

Sve šanse koje su imala oba tima u poslednjih pola sata zaista nema smisla nabrajati...

Srbi igrali svi. Subotić svih 90 minuta, Jojić do 70, a s druge strane Veljković do 81.

BUNDESLIGA - 32. KOLO

Petak:

Keln - Verder 4:3 (3:2)

/Modest 13, 47, Bitenkur 29, Coler 44 - Bartels 35, Gebre Selasije 40, Gnabri 62/

Subota:

15.30: Bajern - Darmštat

15.30: Dortmund - Hofenhajm

15.30: Menhengladbah - Augzburg

15.30: Ingolštat - Leverkuzen

15.30: Ajntraht - Volfzburg

18.30: Herta - RB Lajpcig

Nedelja:

15.30: HSV - Majnc

17.30: Frajburg - Šalke

TABELA: