Keln ne odustaje: Nismo sve ono prošle sezone uradili da bismo se predali bez borbe!

Optimistične izjave na Rajn Energi stadionu pred okršaj sa BATE Borisovim

Veličina slova A A A

Keln je u teškoj poziciji, kako u Bundesligi, tako i u Ligi Evrope, ali popularni Jarčevi nemaju nameru da se predaju pre vremena. Tako se barem može zaključiti na osnovu današnjih izjava na konferenciji za medije uoči sutrašnje utakmice se BATE Borisovim na Rajn Energi stadionu (21.05).

Golman Kelna Timo Horn poručuje da je svlačionica izuzetno motivisana da stigne do prve pobede u Evropi.

„Nismo sve ono uradili prošle sezone da bismo odustali bez borbe. Nismo dobro odigrali protiv Arsenala, Crvene zvezde i BATE Boriova, ali sada je vreme da osvojimo bodove i povratimo sigurnost. Želimo tri boda i mislim da smo sposobni za to. Sada je vreme za borbu, ne za finu utakmicu. Celi tim je spreman da to prihvati. Ovo je situacija iz koje morate sami da izađete, verujem da mladi igrač može da izraste u ovakvim trenucima. Ako uspete da se izvučete ovo vam može pomoći u budućnosti. Ovo su iskustva koja nisu prijatna, ali može da vam mnogo pomogne u karijeri“, rekao je Timo Horn.

KVOTE ZA UTAKMICU KELN – BATE BORISOV

Slično misli i trener Peter Šteger, koji poručuje da ovakva situacija uopšte ne opterećuje tim.

„Uopšte nam nije teško. Ova utakmica nam je jako važna, pobedom u kupu nad Leverkuzenom nam je vratila samopouzdanje i upravo to želimo sutra. Veujem da će mo se još bolje boriti protiv Hofenhajma u nedelju ukoliko u ovoj utakmici osvojimo tri boda“, rekao je Šteger.

Keln nakon tri odigrana kola nema nijedan osvojeni bod, ali bi eventualnom pobedom u ovoj utakmici mogao u potpunosti da se vrati u borbu za plasman u narednu fazu takmičenja.

(FOTO: Action images)