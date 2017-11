Keš je ime igre

Najveći svetski talenat ženskog tenisa, Desteni Ajava odrasla je u kolibi, a sada sanja milione što i pošteno priznaje

Stvarno se čudna i pakleno talentovana teniska ekipa okuplja poslednjih godina pod zastavom Australije, Tu pre svega mislimo na Nika Kirjosa i Bernarda Tomića, koji i igrama i životnim stavom neprestano skreću pažnju medija. Pre svega, kod njih je glavno to što govore iz srca, onako kako se trenutno osećaju tako da često naljute mnoge.

Iako su kažnjavani oni nastavljaju da delaju kako im se hoće, a čini se da njihovim stopama kreće i mlada sunarodnica Desteni Ajava. Verovato najveći talenat na svetu žesnkog tenisa, 17-godišnja Australijanka je, kao i većina "nebelih" stanovnika odrasla u velikoj nemaštini. Mnogi to ne znaju, ali najmanji kontinent na svetu je do skoro, praktično do 70-ih godina minulog veka imala rasističke zakone koji su npr. domicilno stanovništvo, Aboridžine doveli na rub opstanka.

"Navikla sam na veliko siromaštvo pošto sam odrasla u kolibi, tako da znam šta znači nemati para! Tenis sada igram samo zabog love i kada mi bude dovoljno, odlazim u sportsku penziju! Trenutno izdržavam celu porodicu, a želim da sebi kupim stan, ali i roditeljima. . Cilj mi je da u budućnosti živim što lagodnije mogu, da se obezbedim. A pare u tome mnogo pomažu", tvrdi devojka čiji su roditelji poreklom Samoanci koji se u Australiji obično bave najslabije plaćenim, fizičkim poslovima, "Nik Kirjos je prvi priznao da tenis nije ono što ljudi misle da je. Sva ta putovanja, pritisci,, očekivanja... umorna sam od svega toga. Nije kod nas sve ružičastvo"

Devojčica rođena u Nare Vorenu, jednom od najbednijih predgrađa Melburna trenutno je 147. na svetskoj lestvici, a kako igra očekuje se da će kad-tad stići do prve pozicije. Naravno, ako dotle ne batali reket.

(foto: Shutterstock)