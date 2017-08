KHL: Ko ide u plej-of, ko ispada, a ko bi mogao da iznenadi

Pregled druge najjače hokejaške lige sveta

Veličina slova A A A

Počela je nova sezona KHL-a, druge najjače hokejaške lige sveta. Nakon četiri godine Hrvatska više nema predstavnika, Medveščak nije mogao da isprati finansijske izazove moćne ruske lige i vratio se u EBEL koji ga je lansirao u orbitu.

Prošle sezone ligu je osvojio SKA, moćna ekipa sa nekim od najboljih ruskih hokejaša i sigurno ponajbolji kolektiv van NHL-a. Dvojica napadača otišla su im u NHL, no u povratku im je iz Amerike stigao ruski reprezentativac Sergej Kalinjin. Nažalost, po neizvesnost lige SKA i dalje ima izuzetan sastav i biće čudo ako ne odbrane naslov prvaka.

Pregled ćemo početi Zapadnom konferencijom. Bez ikakve dileme glavni favoriti za vrh su SKA i CSKA koji su strašno potentni u napadu, SKA je u prve četiri utakmice postigao čak 17 golova, a Armija 12. Jači su od konkurencije, ali i koncentrišu se na lep i napadački hokej.

Zasad je očekivano daleko najviše razočarao Slovan iz Bratislave koji je uz Čerepovec i Spartak glavni favorit za dno tabele. Ova potonja dva kluba ne treba gledati kao konkurenta za doigravanje, kao ni Slovan koji je doživeo raspad. Golman Beri Brust otišao je u Goteron, a napustili su ih i napadači Džef Taf i Kajl Kipčura koji su našli finansijski primamljivija utočišta. Naoružali su se hrpom domaćih igrača, no kvalitet im je drastično pao pa im je učestvovanje u ligi jedina svrha ove sezone.

Drastičnu promenu imidža doživeo je i Dinamo Minsk kojem su otišli gotovo svi glavni igrači, oba golmana i oni će takođe u jakoj konkurenciji teško ući u osam najboljih ekipa. Timovi van Rusije u nedostatku finansija znatno su oslabljeni, jedino se finski Jokerit pojačao i sada izgleda solidno. Dobro su ušli u sezonu i visoke kvote na njih pokušajte iskoristiti u prvom delu sezone jer će vrlo verovatno zauzeti plej-of poziciju u niskom startu i biće iznenađenje.

Već nakon tri odigrana kola poredak se formirao prilično prirodno, osim što je Spartak trenutno u plej-of zoni, ali na to će mjesto verovatno ući Soči koji je zasad odigrao samo dve utakmice. Gotovo da se ne može bolje poređati timovi nakon uvodnog dela prvenstva. Od ekipa kao što su Dinamo Riga, Severstal, Spartak i Slovan ne očekujte ništa i nikako se ne oslanjajte na njih.

Kolektivi koji su srednjeg ranga su Podoljsk, Torpedo i Dinamo Moskva. To su solidni klubovi koji na svoj dan mogu dobiti bilo koga, no nisu favoriti za vrh i sigurno neće otići do kraja. Jokerit je opet elita, od Lokomotiva se može očekivati svašta, a dva prva mesta su odavno rezervisana i oko toga nema nikakvih dilema.

Što se tiče golova, tvrdi timovi su Novgorod i Soči. Nije reč samo o rezultatima prvih kola, nego o načinu i njihovom 'majndsetu'. Ukratko, pažnja im je usmerena na vlastitu trećinu. Pogotovo je to korisno kada igraju s jačim timovima jer retko dožive da ih neko razbije, pa čak ni najjačima to ne uspeva. Dinamo Moskva više nije elita i treba očekivati njihove kikseve, pogotovo na gostovanjima lošijim ekipama. Na Zapadu se dakle manje-više sve zna, zna se ko je za plej-of, zna se ko je za dno. Zna se ko igra na manje golova, a ko na više.

Daleko je otvorenija Istočna konferencija u kojoj nije toliko toga poznato i ima mnogo ekipa koje su izjednačene. Glavna vest je izlazak Novokuznjecka iz lige pa više neće biti nikog za "trpanje". Podsetimo, reč je o ekipi koja je doslovno samo učestvovala i razvijala neke mlade talente koji su ekspresno odlazili kad bi se ukazala prilika. Nominalno najjača ekipa Istoka Metalurg Magnitogorsk ostao je bez izrazito važnog igrača Danisa Zaripova, što bi, logično, moglo negativno da se odrazi na njihove rezultate.

Ipak, oni, Bars Kazanj i Avangard Omsk i dalje važe za glavne favorite za vrh Istoka, a jedini pravi konkurenti za dno, odnosno oni koji sigurno neće u doigravanje su Jugra i Lada. Te dve ekipe su ionako jako loše ušle u sezonu i na njih ne treba ozbiljno računati. Sve ostalo je otvoreno i postoji devet timova koji će se boriti za preostalih pet mesta u doigravanju.

Vladivostok je loše ušao u sezonu, no ni tu se ne radi o lošoj ekipi već spletu okolnosti. Ipak, oko plej-ofa treba davati prednost Ufi, Traktoru, Barisu i Jekaterinburgu koji su sve redom vrlo dobre ekipe, ali bez neke ozbiljne stabilnosti pa od njih - bar što se tiče dugoročnog klađenja - ne treba očekivati brda i doline. Neočekivano dobro je u sezonu ušao Nižnjekamsk, no to je daleko od realnosti.

Trenutno su oni vodeći tim konferencije sa tri pobede, no to će se vrlo uskoro promeniti, a u trenutnoj situaciji najbolje bi bilo iskoristiti velike kvote protiv njih. Ovog leta su promenili gotovo ceo tim, slabiji su nego prošle sezone i trenutna je situacija daleko od stvarne. Ne bi bilo čudo da oni ne završe ni u doigravanju. Takođe, nije realna ni situacija oko Novosibirska koji je odlično otvorio sezonu sa tri trijumfa, ali prodali su trojicu najboljih igrača i postoje tek teoretske šanse da će biti faktor pa i to treba imati na umu, pogotovo u sledećim kolima kada će koeficijenti protiv njih biti visoki.

Ekipa na koju treba obratiti pažnju je Kuenluen, iako za sada nemaju briljantan start, ali skoro sigurno će igrati u plej-ofu. Njih pak treba iskoristiti jer će kvote na njihove pobede biti solidne barem u prvom delu sezone, čemu će doprineti loš početak. Radi se o timu prepunoj zvezda koju vodi proslavljeni Kanađanin Majk Kinan, čovek s bogatim NHL iskustvom.

Kazahstanski predstavnik Baris lagano se raspada. Promenili su svoju filozofiju igre i ne bi bilo nikakvo iznenađenje ukoliko ne završe u najboljih osam jer konkurencija je na Istoku vrlo jaka i svaki bod na kraju bi mogao odlučivati o putniku u završni deo sezone.

Istok je tradicionalno zatvorenija konferencija, klađenje na manje golova je nešto što će vam se dugoročno gotovo sigurno isplatiti, a u toj situaciji treba istaći ekipe poput Habarovska i Jugre koje imaju gubitnički mentalitet, ali su vrlo tvrde pa zbir golova u njihovim susretima retko kad prelazi broj pet.

Dakle, Istok je izjednačeniji i nepovoljniji za klađenje, pogotovo što se tiče ishoda, no tipovanje na golove daleko je zahvalnije. Sigurni putnici za doigravanje su Omsk, Kazanj, Magnitogorsk i vrlo verovatno Traktor. Ne verujte Ufi, iako važi za solidan tim. Njihova nestabilnost mogla bi vas skupo koštati.

KHL

Utorak

16.00: (2,50) Traktor Metalurg (3,80) Metalurg Magnitogorsk (2,35)

18.00: (1,50) Lokomotiv Jaroslavlj (4,50) Vitjaz Podoljsk (5,10)

18.30: (2,40) Dinamo Moskva (3,80) Jokerit (2,40)

18.30: (1,65) Neftehimik (4,10) Lada (4,25)

Sreda

13.00: (2,70) Baris (3,85) Torpedo (2,20)

19.00: (2,25) Slovan (3,80) Dinamo Minsk (2,65)

Četvrtak

16.00: (1,60) Ufa (4,25) Soči (4,45)

18.30: (1,45) Bars Kazanj (4,60) Lada (5,60)

18.30: (2,30) Dinamo Riga (3,80) Spartak Moskva (2,60)

ZAPADNA KONFERENCIJA

ISTOČNA KONFERENCIJA

(FOTO: Action Images)