UŽIVO: Bamberg - Darušafaka!

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

KRAJ TREĆE DEONICE - 58:55... Očekuje nas uzbudljivih 10 minuta u Bambergu.

28. minut: Konfuznim rešenjima u završnici i promašenim zicerima, Bamberg je omogućio gostima da se približe na tri razlike - 54:51!

27. minut: Pogoci visokih igrača sa distance na obe strane, a onda trojka Vonamejkera, druga na utakmici, i svega šest poena minusa za Darušafaku - 52:46. Tajm-aut traži Trinkijeri...

25. minut: Trenutno igra koja u potpunosti odgovara Darušafaki... Klajburn je posle oduzete lopte odigrao "koust tu koust" i pogodio uz faul - 49.41.

22. minut: Teror Darušafakinog obruča nastavio je Kozer trećom trojkom - 43:29.

21. minut: Drugi poluvreme je počelo...

POLUVREME u Bambergu - 40:29! Rezultat koji i te kako odgovara Crvenoj zvezdi koja se nada neuspehu Darušafake i meč lopti protiv Uniksa.

19. minut - Posle dužeg vremena Darušafaka smanjuje zaostatak ispod 10 poena, pošto je Klajburn karakterističnim prodorom stigao do lakih poena - 38:29.

16. minut - Bamberg daleko, daleko bolji... Gosti bez ideje u napadu i uglavnom individualnim rešenjima pokušavaju da nametnu ritam, što im Trinkijerijeva ekipa ne dozvoljava - 35:25.

12. minut - Tajs je u jednom napadu, tačnije za manje od 10 sekundi udario TRI BLOKADE Žižiću!

11. minuta: Nekoliko loših minuta prekida Vilbekin košem uz faul na startu drugog kvartala - 22:17.

KRAJ PRVE ČETVRTINE - 22:14.

9. minut: Nakon još jedne trojke Darušafake i maksimalnih "plus četiri" (10:14) serija Bamberga 10:0! Prinuđen je Dejvid Blat da traži tajm-aut.

7. minut: Prvo vođstvo gostima donosi Vonamejker drugim ubačenim dalekometnim hicem - 10:11.

4. minut: Novi poeni Melija unutar linije 6,75, zatim Klajburn sa penala, odnosno iz reketa donosi izjednačenje gostima - 6:6.

2. minut: Bredli Vonamejker je pogodio trojku u poslednjim trenucima napada, nakon što su Nikolo Meli i Fabijen Kozer bili precizni iz reketa.

UTAKMICA U BROSE ARENI JE POČELA!

- Rasplet može da počne! Vizu za plasman među osam najboljih timova u Evroligi obezbediće se samo jedan tim. Kandidati su Crvena zvezda, koja sutra od 19.00 igra protiv Uniksa ili Darušafaka koja večeras od 20.45 ukršta koplja sa Bambergom.

Ukoliko prethodnih dana niste pročitali na stranicama našeg portrala, ponovićemo šta se i u kom slučaju dešava:

- Pobeda Darušafake, poraz Crvene zvezde - odlučuje direktan duel pomenutih protivnika u

poslednjem kolu

- Pobeda Darušafake, pobeda Crvene zvezde - odlučuje direktan duel pomenutih protivnika u poslednjem kolu

- Poraz Darušafake, poraz Crvene zvezde - odlučuje direktan duel pomenutih protivnika u poslednjem kolu

- Poraz Darušafake, pobeda Crvene zvezde - srpski i jadranski šampion plasiraće se u Top 8, bez obzira na ishod meča poslednjeg kola

Ostanite uz KLADIONIČARSKI DAN i pratite dešavanja iz Nemačke gde će uskoro početi meč Bamberg - Darušafaka.

KRAJ

Danska 2

Roskilde - Skive 3:1 (2:1)

/Nilsen 32, 45, Nor Kristensen 71 - Soresen 44/

- Suduva i Atlantas odigrali su poluvreme bez golova u okviru četvrtog kola litvanskog šampionata... Zanimljivo, na prethodnih pet okršaja pomenutih rivala viđeno je najmanje dva pogotka, a kvota u lajvu da će se tako nešto dogoditi i na šestom vezanom iznosi 2,l5!

- POLUVREME u Istanbulu, Efes - Olimpijakos 43:36. Kladite se UŽIVO na ovaj meč.

POLUVREME

Danska 2

Roskilde - Skive 2:1 (((UŽIVO KLAĐENJE))

/Nilsen 32, 45 - Sorensen 44/

KRAJ

Litvanija 1

Stumbras - Utenis 1:1 (0:1)

/Bučarebas 47 - Levsinas 45/

KOŠARKA: Znala je statistika u proteklih nekoliko dana, nedelja, ali i meseci da bude od koristi... Ovo je deo igrača iz ponude kladionice MOZZART koji će večeras nastupiti na NBA parketima...

BRUK LOPEZ (BRUKLIN) - granica 21,5

Prosek na poslednjih 10 utakmica: 22,7

Prosek u pobedi svog tima: 22,7

Prosek u porazu svog tima: 20,0

Ukupan prosek u sezoni: 20,7

DŽEREMI LIN (BRUKLIN) - granica 14,5

Prosek na poslednjih 10 utakmica: 13,7

Prosek u pobedi svog tima: 15,9

Prosek u porazu svog tima: 12,9

Ukupan prosek u sezoni: 13,8

ANDRE DRAMOND (DETROIT) - granica 14,5

Prosek na poslednjih 10 utakmica: 11,0

Prosek u pobedi svog tima: 15,3

Prosek u porazu svog tima: 13,4

Ukupan prosek u sezoni: 14,2

LEBRON DŽEJMS (KLIVLEND) - granica 27,5

Prosek na poslednjih 10 utakmica: 25,3

Prosek u pobedi svog tima: 26,7

Prosek u porazu svog tima: 24,2

Ukupan prosek u sezoni: 26,0

KAJRI IRVING (KLIVLEND) - granica 27,5

Prosek na poslednjih 10 utakmica: 25,9

Prosek u pobedi svog tima: 25,6

Prosek u porazu svog tima: 24,7

Ukupan prosek u sezoni: 25,3

D'ANĐELO RASEL (LA LEJKERS) - granica 19,5

Prosek na poslednjih 10 utakmica:19,1

Prosek u pobedi svog tima: 17,1

Prosek u porazu svog tima: 15,1

Ukupan prosek u sezoni: 15,7

ENDRU VIGINS (MINESOTA) - granica 24,5

Prosek na poslednjih 10 utakmica: 28,1

Prosek u pobedi svog tima: 25,5

Prosek u porazu svog tima: 24,0

Ukupan prosek u sezoni: 24,6

KARL-ENTONI TAUNS (MINESOTA) - granica 26,5

Prosek na poslednjih 10 utakmica: 21,7

Prosek u pobedi svog tima: 25,6

Prosek u porazu svog tima: 21,3

Ukupan prosek u sezoni: 23,0

DŽIMI BATLER (ČIKAGO) - granica 25,5

Prosek na poslednjih 10 utakmica: 21,8

Prosek u pobedi svog tima: 24,9

Prosek u porazu svog tima: 22,1

Ukupan prosek u sezoni: 23,5

TI DŽEJ VOREN (FINIKS) - granica 18,5

Prosek na poslednjih 10 utakmica: 18,5

Prosek u pobedi svog tima: 12,7

Prosek u porazu svog tima: 14,7

Ukupan prosek u sezoni: 14,1

KRIS POL (DETROIT) - granica 18,5

Prosek na poslednjih 10 utakmica: 17,5

Prosek u pobedi svog tima: 18,4

Prosek u porazu svog tima: 16,0

Ukupan prosek u sezoni: 17,6

DEANDRE DŽORDAN (DETROIT) - granica 13,5

Prosek na poslednjih 10 utakmica: 15,2

Prosek u pobedi svog tima: 12,6

Prosek u porazu svog tima: 12,8

Ukupan prosek u sezoni: 12,7

BLEJK GRIFIN (DETROIT) - granica 23,5

Prosek na poslednjih 10 utakmica: 18,9

Prosek u pobedi svog tima: 22,2

Prosek u porazu svog tima: 19,6

Ukupan prosek u sezoni: 21,2

DŽEJMS HARDEN (HJUSTON) - granica 31,5

Prosek na poslednjih 10 utakmica: 31,4

Prosek u pobedi svog tima: 29,3

Prosek u porazu svog tima: 29,4

Ukupan prosek u sezoni: 29,3

DEMJEN LILARD (PORTLAND) - granica 28,5

Prosek na poslednjih 10 utakmica: 30,3

Prosek u pobedi svog tima: 28,0

Prosek u porazu svog tima: 25,4

Ukupan prosek u sezoni: 26,7

JUSUF NURKIĆ (PORTLAND) - granica 15,5

Prosek na poslednjih 10 utakmica: 14,6

Prosek u pobedi svog tima: 11,4

Prosek u porazu svog tima: 8,4

Ukupan prosek u sezoni:10,0

POLUVREME

Litvanija 1

Stumbras - Utenis 0:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Levsinas 45/

HOKEJ: Evo još jednog tipa koji bi mogao dobro da se naplati. Boston na osmom mestu Istočne konferencije visi za plej-of, te mora da jurne od prvog minuta i saseče bilo kakvu nadu Dalasa na samom početku (01.30). Bruinsi ne bi trebalo da imaju težak zadatak. U poslednje vreme uglavnom više dobijaju nego što gube na svom TD Gardenu, a Starsi se uopšte ne snalazi na strani, pritom imaju jednu od najgorih odbrana u obe konferencije (!) sa 242 primljenih golova u dosadašnjem toku sezone, a i izgubili su sve šanse za doigravanje. Boston je slavio na poslednja dva susreta ovih ekipa (oba u Dalasu) i na oba je došao 2&6+. Ruku na srce, Dalas je bio bolji na dva minula okršaja u Bostonu, ali večeras je potrebno pravo čudo da pobede. Dakle, kec i odlična kvota (kvota 1,80), a možda biste mogli i da porazmislite i o tipu 1&5+ (2,50). Na pet proteklih susreta ovih ekipa palo je čak 40 golova. Kao što rekosmo, Dalasova odbrana je bušna kao švajcarski sir. A večeras će im verovatno braniti rezervni golman koji se ove sezone nije proslavio. Ko hoće, nek grune lovu i na 6+ i kvotu 1,80.

HOKEJ: Juče smo imali uspeha sa hokejom (uboli smo od 0-4 na Lokomotiv Jaroslavlj - SKA i 5+, odnosno 6+ na Pitsburg - Čikago), pa ćemo i danas okušati sreću. U KHL-u preslikana situacija od juče. Metalurg Magnitogorsk u polufinalnoj seriji vodi sa 3:0 protiv Barsa iz Kazanja (18.00). Dakle, kao i u sredu, ne deluje nam da će meč obilovati golovima. To pak ne znači da će se Metalurg opustiti, jer bi im pobeda omogućila više odmora pred veliko finale sa SKA koji je počistio Lokomotiv sa 4:0. A ljubitelji evropskog hokeja znaju da je SKA glavna babaroga u KHL-u... Metalurg ima svoje adute, najveći je svakako kapiten Sergej Mozjakin, a ne treba smetnuti sa uma da čak četiri igrača Metalurga zauzimaju prva četiri mesta na listi strelaca plej-ofa. Što se nas tiče, 0-4 deluje sasvim realno (kvota 1,50), hrabri bi mogli da probaju opciju da će Metalurg biti pobednik na meču (uključujući i produžetak) koja nosi kvotu 1,88, jer je vrlo moguće da ovako tesni dueli sa mnogo kalkulacija probiju i poslednju trećinu.

TENIS: Evo nekoliko predloga iz belog sporta

KIRJOS - ZVEREV TS 3, KVOTA 2,29

Odmah nakon "starih kajli" na teren izlaze "mladi lavovi", Nik Kirjos i Aleksandar Zverev. Dve godine stariji Australijanac grčkog porekla slavio je u jedinom dosadašnjem sudaru sa 19-godišnjim Nemcem ruskog porekla i to pre dve nedelje na mastersu u Indijan Velsu sa 6:3, 6:4. Zato, ali i zbog paklenih igara koje pruža u poslednje vreme Nik je favorit, ali kod mladih igrača kao što su njih dvojica, teško je bilo šta predviđati osim da ovaj put očekujemo snažniji otpor mlađeg od braće Zverev.

PLIŠKOVA - VOZNIJACKI UG VIŠE (21,5), KVOTA 1,80

Kod dama slede borbe za finala, u njima će se naći Venus Vilijams protiv Džoane Konte i dve Karoline, Voznijaci i Pliškova. U prvom polufinalu, kojim se i otvara 11. dan takmičenja na Floridi (od 19 časova po srednjoevropskom vremenu) zaista je teško odrediti favoritkinju, pošto se Voznijacki vratila u formu. Pliškova je kvalitetnija igračica, ali je tri puta izgubila u četiri obračuna sa Dankinjom. Ipak, prvu i jedinu pobedu nad ovom protivnicom ostvarila je upravo na početku ove sezone u Dohi i to veoma lako. Ovde je bolje ciljati više gemova i setova.

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta MOZZART kladionica. Ovo je pet najigranijih parova dana:

5521 ROSKILDE - SKIVE (tip 1, kvota 1,70) - početak 18.00

8504 MANČESTER SITI W - HJERING W (tip 1, kvota 1,20) - početak 20.00

4494 VALUR - AKRANES (tip 1, kvota 1,50) - početak 20.00

7005 BAMBERG - DARUŠAFAKA (tip bezh 2, kvota 1,60) - početak 20.45

7006 BARSELONA - MAKABI (tip bezh1, kvota 1,30) - početak 21.00

KOŠARKA: Barselona želi da što pre zaboravi ovu sezonu koja je skoro pa potpuni promašaj. Katalonci nisu osvojili Superkup i Kup Kralja, a Evroligu su završili nekoliko kola pre kraja bez ikakvih šansi za doigravanje. Ruku na srce, Blaugrana nije služila fortuna kada je reč o povredama, tako da se ne može sve ni prebaciti na pleća Jorgosa Barcokasa. Katalonci su još uvek u igri za trofej u domaćem šampionatu i to jedino donekle može da sačuva ovu sezonu. Iako meč sa Makabijem nema takmičarski značaj, domaćima je bitno da zadrže pozitivnu atmosferu stvorenu minulim pobedama protiv Huventuda, Crvene zvezde i Andore. Imajte na umu i da Barsa ima ponajbolju odbranu u Evroligi sa 75 primljenih koševa po susretu.

"Neophodno je da se borimo i da nastavimo da napredujemo. OK, ove utakmice nemaju takmičarski značaj, ali idemo na pobedu. Rastemo iz meča u meč, iako još uvek ne možemo da igramo na visokom nivou zbog povređenih Džastina Doelmana i Vitora Faveranija", kazao je Barcokas.

Ni Makabiju ne cvetaju ruže. Nakon što su ih napustili Soni Vims i Majk Cirbes, usledili su problemi sa povredama. Ponos Izraela je stigao u Kataloniju bez cele spoljne linije - Endru Gaudloka, Di Džeja Silija i Jogeva Ohajona. S obzirom na to da gosti od bekova imaju samo Gala Mekela i Silvana Landzberga, ne treba da čudi to što je Ajnars Bagackis najavio da ih neće preterano trošiti. To sluti na sporu i ne toliko atraktivnu igru. Možda da probate manje poena na granicu 157,5 poena?

KOŠARKA: Idemo malo na igru pod obručima!

EFES - OLIMPIJAKOS 19.00

Danston (Efes, prosek 10,6), granica 10,5

Braun (Efes, prosek 13,1), granica 12,5

Grejndžer (Efes, prosek 9,7), granica 10,5

Ertel (Efes, prosek 13), granica 12,5

Hanikat (Efes, prosek 8,8), granica 7,5

Grin (Olimpijakos, prosek 10,2), granica 10,5

Papanikolau (Olimpijakos, prosek 8,1), granica 8,5

Spanulis (Olimpijakos, prosek 11,7), granica 9,5

BAMBERG - DARUŠAFAKA 20.45

Miler (Bamberg, prosek 12,3), granica 12,5

Kozer (Bamberg, prosek 9,9), granica 8,5

Radošević (Bamberg, prosek 6,1), granica 5,5

Meli (Bamberg, prosek 11,3), granica 11,5

Zizis (Bamberg, prosek 7,5), granica 7,5

Žižić (Darušafaka, prosek 8,5), granica 9,5

Vonamejker (Darušafaka, prosek 15,5), granica 15,5

Anderson (Darušafaka, prosek 10), granica 9,5

Vilbekin (Darušafaka, prosek 11,2), granica 11,5

Klejburn (Darušafaka, prosek 12,9), granica 12,5

BARSELONA - MAKABI 21.00

Tomić (Barselona, prosek 8,6), granica 9,5

Koponen (Barselona, prosek 10,2), granica 10,5

Perperoglu (Barselona, prosek 6,5), granica 8,5

Rajs (Barselona, prosek 13,1), granica 12,5

Klaver (Barselona, prosek 5,6), granica 6,5

Ajverson (Makabi, prosek 8,3), granica 6,5

Smit (Makabi, prosek 9,6), granica 8,5

Mekel (Makabi, prosek 4), granica 7,5

Landzberg (Makabi, prosek 7,5), granica 13,5

Rad (Makabi, prosek 9,8), granica 12,5

FUDBAL: Zagrevanje uz nekoliko zanimljivosti iz najvažnije sporedne stvari na svetu...

- Inter Baku i Gabala su odigrali su 0-2 na sedam od osam poslednjih susreta (KVOTE ZA INTER BAKU - GABALA)

- Karabag je dao bar gol Nefčiju na pet od šest minulih gostovanja (KVOTE ZA NEFČI - KARABAG)

- Suduva je slavila sa dva ili više golova razlike na četiri od sedam minulih mečeva u ligi na svom stadionu (KVOTE ZA SUDUVA - ATLANTAS)

- Suduva nije izgubila od Atlantasa u ligi na osam prethodnih mečeva kod kuće (KVOTE ZA SUDUVA - ATLANTAS)

- Nasaf Karši je u seriji od pet pobeda u uzbekistanskoj ligi, a njihovi današnji protivnici iz Sogdijane su izgubili na pet proteklih mečeva na strani (KVOTE ZA NASAF KARŠI - SOGDIJANA)

- Nasaf Karši je ostvario 12 uzastopnih pobeda protiv Sogdijane (KVOTE ZA NASAF KARŠI - SOGDIJANA)

- Gandazar Kapan je vezao četiri trijumfa u Premijer ligi Jermenije (KVOTE ZA ALAŠKERT - GANDAZAR)

- Alaškert Martuni je u seriji od tri pobede u Premijer ligi Jermenije (KVOTE ZA ALAŠKERT - GANDAZAR)

- Alaškert je neporažen na osam minulih mečeva u ligi (KVOTE ZA ALAŠKERT - GANDAZAR)

- Obod nije poražen na šest od sedam proteklih mečeva kod kuće u domaćem šampionatu (KVOTE ZA OBOD - BUNJODKOR)

- Utenis je poražen na osam od 11 proteklih gostovanja u litvanskoj ligi (KVOTE ZA STUMBRAS - UTENIS)

- Bunjodkor je odigrao 0-2 na ukupno 10 prethodnih okršaja, a već pet gostovanja uzastopno igra na pomenuti broj golova (KVOTE ZA OBOD - BUNJODKOR)

Kada bi se birala neka, sudeći po statistici, najbezbolnija opcija, to bi izgledalo ovako... Klikom na KLADI SE možete da odigrate ovaj tiket, ali i da skinete ili dodate neke parove u zavisnosti da li ste saglasni sa našim tipovima. Srećno!

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 15:00 5941 AZE K Inter Baku - Qabala ug 0-2 1,60 Čet 17:30 5942 AZE K Neftchi - Qarabag tm2 1+ 1,18 Čet 13:00 8605 JER 1 Alashkert - Gandazsar ds 1X 1,26 Čet 17:00 5842 LIT 1 Stumbras - Utenis ds 1X 1,27 Čet 19:00 5843 LIT 1 Suduva - Atlantas ds 1X 1,23 Čet 13:00 4221 UZB 1 Nasaf Qarshi - Sogdiana ki 1 1,18 Čet 14:00 4222 UZB 1 Obod - Bunyodkor ug 0-2 1,69 Kladi se

KOŠARKA: Ako ovo nije dovoljno za nagradu MVP onda stvarno ne znamo šta je? Neverovatnu sezonu u kojoj niže tripl-dablove kao od šale, Rasel Vestbruk je sinoć začinio pomeranjem istorisjke granice košarke. Nezaustavljivi bek Tandera je u pobedi Oklahome posle produžetaka protiv Orlanda (114:106) ostvario tripl-dabl kakav do sada nije viđen. Postigao je 57 poena, imao 13 skokova i 11 asistencija! Opširnije OVDE.

Rezultati:

Orlando – Oklahoma 106:114

/Furnije 24 - Vestbruk 57/

Filadelfija – Atlanta 92:99

/Holms 25 - Hauard 22/

Boston – Milvoki 100:103

/Tomas 32 - Adetokumbo 22/

Njujork – Majami 88:105

/Porzingis 20 - Dragić 20/

Toronto – Šarlot 106:110

/Derozan 28 - Belineli 21/

Memfis – Indijana 110:97

/Konli 36 - Džordž 22/

Nju Orleans – Dalas 121:118

/Dejvis 30 - Novicki 23/

San Antonio – Golden Stejt 98:110

/Lenard 19 - Kari 29/

LA Klipersi – Vašington 133:124

/Redik 31 - Vol 41/

Sakramento – Juta 82:112

/Mekelmor 22 - Hejvord 20/

Poštovani čitaoci portala MOZZART Sport, ljubitelji klađenja i ostali, dobro jutro! Dobro došli na naš svakodnevni blog u kome ćemo vas pravovremeno informisati o svim značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni.

