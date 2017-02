KLADIONIČARSKI DAN (UŽIVO): Partizan - Dunav

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

Veličina slova A A A

21. minut - Drugi deo igre je počeo. Andrić pogađa treću trojku na utakmici.

20. minut - POLUVREME! Dodao je gas Partizan u nastavku, zaustavio nalete ekipe iz Starih Banovaca i na odmor ide sa osetnih 18 poena razlike - 41:23.

17. minut - Koriste crno-beli lošu snalažljivost Dunava u ofanzivi. Skok u napadu i koš uz faul Majstorovića koji ne pogađa dodatno slobodno bacanje - 35:22.

14. minut - Po koš Vukovića i Pota, trojka Andrića i jedno od dva slobodna bacanja Vrapca za rezultatsko odlepljivanje Parnog valjka - 33:22.

13. minut - Četiri vezana poena mladog Tanaskovića (27:20), klupa Dunava zove tajm-aut.

11. minut - Imao je Dunav dve prilike da prvi put na utakmici povede, nije ih iskoristio. Dalekometni hitac ubacuje Andrić, a u narednom napadu Luković iz reketa lagano poentira - 23:18.

10. minut - Prva deonica okončana je bez pobednika - 18:18.

9. minut - Malidžan je oba puta bio precizan sa linije za slobodna bacanja, zatim pogodio uz faul Andrića i posle tajm-auta koji je tražio Nenad Čanak imaće priliku da izjednači rezultat.

8. minut - Trojka Rudana, pa novih pet vezanih poena srpskog vicešampiona - 16:9.

5. minut - Mini seriju crno-belih od 5:0 prekida Pupović košem iz reketa. Pot precizan sa poludistance za 11:6.

2. minut - Na isteku drugog minuta, prve poene na utakmici postiže Majstorović.

POLUVREME

Cvajta

Braunšvajg - Aue 1:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Ofosu-Aje 10/

Hajdenhajm - Štutgart 1:1 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Šnaterer 42 - Gentner 19/

Kajzerslautern - Sandhauzen 2:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

/Zua 26, Gaus 34/

UŽIVO KLAĐENJE: PARTIZAN - DUNAV

- Trener Partizana Aleksandar Džikić neće voditi ekipu protiv Dunava, a crno-beli će biti oslabljeni i u igračkom kadru, pošto je Vilijam Hečer van stroja. Opširnije OVDE.

- MOZZART kvote za ovaj meč pogledajte OVDE.

- Za poslednju polufinalnu kartu Kupa Radivoja Koraća od 19.30 boriće se Partizan i Dunav i Starih Banovaca. Ostanite uz svakodnevni blog i pratite dešavanja iz Čaira.

KRAJ

Turska 1

Kajzeri - Bursa 2:0

/Veliton 49, Rotman 79/

- Još jedna odlična četvrtina je iza Mega Leksa. Ognjen Jaramaz i drugovi pred ulazak u poslednji kvartal imaju "plus 34" - 73:39. Izveštaj pročitajte OVDE.

- Vodi Bursa od 49. minuta, a strelac je Veliton koji je ušao u igru na startu drugog poluvremena.

- Bursa od 19. minuta igra sa igračem manje. Direktan crveni karton zaradio je Jilmaz, ali Kajzeri do odlaska na odmor to nisu iskoristili - 0:0. Kvota u lajvu da će prvi stići do vođstva je 1,45, dok je trijumf na kraju i beg sa dna veći za 0,10.

- POLUVREME u dvorani Čair, Mega Leks - Dinamik 47:29 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

- Prva četvrtina trećeg četvrtfinalnog para na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća između Mega Leksa i Dinamika je završena. Sastav Dejana Milojevića i bez kapitena i nosioca igre Radeta Zagorca za sada lako izlazi na kraj sa dorćolskim debitantom - (26:17).

Kvota na Jokića je - 15,00! Smete li? Ipak je to plejmejker u telu centra... (VIDEO)

* Ko radi, taj i greši... Redakcija MOZZART Sporta duguje izvinjenje Tatjani Mačak Posrkači koja je, pored tri sinoć navedena dobitnika, takođe pogodila dve utakmice sa kvotama preko 3,00. Čestitamo!

*** Kafansku konverzaciju pred dnevnu dozu sastavljanja tiketa, kolega Nemanja Banović je pretočio na papir. Ovako izgleda njegov tiket za danas...

BASTIJA - MONAKO (tip 2&2+, kvota 1,63)

Da neko drugi dolazi u goste Bastiji, pa i da razmislim... Ovako, ovde nema dileme. Ipak, mala mi je kvota na dvojku, pa ću da je malo nagruvam - 2&2+ (kvota 1,63). Mnogo mi se sviđa kako igra Monako, daju mnogo golova, ali pošto ih čeka Siti u utorak u Ligi šampiona, ne očekujem da će mnogo zapinjati, tako da je, po mom mišljenju, 2+ uz dvojku optimalno rešenje.

AUGZBURG - LEVERKUZEN (tip GG, kvota 1,78)

Dvoumim se, tačnije, "troumim" između X, GG i GG3+. Na kraju ću da igram GG. Nerealan je ovaj Leverkuzen kako sa onako dobrim igračima ne može da se poveže. Sad im je potrebna pobeda da se malo dignu pred Atletiko u Ligi šampiona, a opet, često su igrali nerešeno sa Augzburgom, pa ovde ne bih prognozirao pobednika. Pošto obe ekipe imaju probleme sa povređenim igračima, pogotovo u odbrani, logično je očekivati golove. Bajer ima brzu ekipu i dobre igrače i verujem da će, kao i Augzburg, uvaljati bar jedan. Dakle, GG i kvota 1,78.

JUVENTUS - PALERMO (tip SP, kvota 1,62)

Ne vredi ovde previše mudrovati, samo 'ajde da nađemo malo jaču kvotu. Juve je dominantan, Palermo se raspada i sve osim jedinice bila bi senzacija... A bogami i ako Juventus kapitulira bar jednom. Kada Stara dama povede, zaboravite na gol. Doktorski drže loptu i ubijaju protivnike u pojam. Sigurna pobeda Juvea pa šta bude...

GRANADA - BETIS (tip 1, kvota 2,80)

Granada kod kuće i na strani kao nebo i zemlja. Zbog toga ću ovde da zategnem keca. Realno, ko je očekivao da će da ošamare Las Palmas u pretprošlom kolu? Očigledno im odgovara domaća trava. Još nešto: Betis je preslišan na pet proteklih gostovanja, tako da eto još jednog razloga za keca. Možda da ga opet zvizne Andreas Pereira kao protiv Las Palmasa, što da ne? :)

PARIZ - BEZJE (1x&0-2, kvota 1,80)

I jedni i drugi igraju tvrdo. Pariz postiže najmanje golova u proseku u trećoj francuskoj ligi (ali i prima), ima čvrstu odbranu, u pretprošlom kolu su kod kuće pobedili vodeći Konkerno, tako da mi ne miriše da će ovde da puknu, tim pre što su izgubili u prošloj rundi od Konzolata. Neophodna je reakcija. Kombinacija 1x&0-2 je skroz OK, bar meni.

OSS - DEN BOŠ (tip 3-5, kvota 1,62)

Holanđani su poznati po "bušenju", ludim utakmicama i preokretima, pa ni ovde nemam dilemu. Kvota na 3+ je mala, tako da vredi probati sa 3-5 (1,62). Mislim, i sami ste rekli jutros da su skoro 90% "tekmi" ove sezone odigrali 3+.

MINHEN - MANHAJM (tip 1&5+)

Da završimo hokejom na ledu. Minhen i Manhajm su već obezbedili plasman u plej-of, tako da ćemo po svemu sudeći videti otvorenu borbu i pregršt golova. Minhen je prethodna tri puta na svom ledu izlazio na kraj sa Manhajmom i to uvek uz pet ili više golova ukupno. Verujem da će biti tako i ovog puta.

-----

Uplata 100 dinara - dobitak 10.170 dinara.

SREĆNO!

BET INFO: Grimzbi, Grimzbi, Grimzbi... Pa, šta ćeš sad crni Grimzbi? Najbolji strelac te je napustio, a ostatak tima mu nije ni do kolena... Sreća pa te je Omar Bogl ostavio na pristojnoj udaljenosti od zone ispadanja, pre nego što je preskočio dva ranga i iz Lige 2 prešao u Vigan, da ga spase ispadanja iz Čempionšipa.

Tako stoje stvari. Bogl je doskorašnji igrač Grimzbija, za koji je ove sezone postigao 19 golova, dok su njegovi saigrači sakupili ukupno 17. Od kada je napustio klub, Marinci su na tri meča osvojili bod, uz gol razliku 1:6. Grimzbi u subotu od 16.00 dočekuje Mensfild, koji se bori za promociju kroz plej-of. Pa vi sad vidite ko će tu da pobedi...

TENIS: Grigor Dimitrov niže pobede. U 2017. zabeležio je skor od 16 trijumfa i jednog neuspeha, što mu je najbolji start sezone u karijeri. Posle osvajanja turnira u Sofiji Bugarin je ovde u Roterdamu izbacio Zvereva (posle preokreta) i Istomina, igrače koji su na Australijan openu eliminisali Đokovića i Marija. Sada Dimitrov ukršta reket sa Davidom Gofanom u okviru četvrtfinala (19.30). To će biti njihovo treće odmeravanje snaga ove sezone, a Dimitrov je do sada bio ubedljiv sa sedam pobeda iz isto toliko duela. Gofan je u finalu u Sofiji prilično namučio Grigora, ali Dimitrov mu je toliko ulio strah u kosti, da bi bilo veliko iznenađenje da i večeras ne pobedi (tip bezh 1, kvota 1,35).

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta MOZZART kladionica. Ovo je pet najigranijih parova dana:

5001 BASTIJA - MONAKO (tip 2, kvota 1,45) - početak 20.45

3031 BRAUNŠVAJG - AUE (tip 1, kvota 1,65) - početak 18.30

1801 VESTERLO - KLUB BRIŽ (tip 2, kvota 1,38) - početak 20.30

3441 JAGJELONIJA - GORNJIK LENČNA (tip 1, kvota 1,50) - početak 18.00

1001 JUVENTUS - PALERMO (tip 1, kvota 1,12) - početak 20.45

*** Danas nam je divan dan :)

- Majkl Džordan (54)

- Marćin Gortat (33)

- Mark Markez (24)

- Đuzepe Sinjori (49)

- Goran Bunjevčević (44)

- Adrijano (35)

FUDBAL: Trijumf protiv Las Palmasa pre dva kola probudio ja nadu Granade da može do opstanka, međutim, gostovanje Eibaru u ponedeljak spustilo ih je na zemlju. Granada je pregažena sa 4:0, pa sada zaostaje pet bodova za sigurnom zonom. Na noge joj večeras dolazi Betis, lokalni rival, protiv kojeg domaćin mora da ide na sve ili ništa. Zeleno-beli gotovo su ispunili cilj, pošto imaju osam bodova više od prvog ispod crte. Zanimljivo, Betis je na tri prethodna duela remizirao. U poslednje vreme tim iz Sevilje ima problema sa realizacijom, a za gostovanje Granadi ostao je bez najboljeg igrača poslednjih sedmica Danija Sebaljosa. Domaćinu gori pod nogama, red bi bio da pokaže reakciju (tip 1, kvota 2,80).

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Današnji gostu u redovnoj rubrici je Andrej Kulundžić. Poznati automobilista potencijalni dobitak u iznosu 162,929 dinara od namenio je Sigurnoj kući u Novom Sadu, a OVDE pogledajte za koje se tipove odlučio.

PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Laganice za Juve i Porto, nešto teži posao za Monako, Leverkuzen favorit u Augzburgu

FUDBAL: Krizi Bastije se ne nazire kraj. Klub sa Korzike lagano tone ka nižem rangu, a samo bolja gol razlika u odnosu na rivala ga drži na pretposlednjoj poziciji. I na sve muke, Bastija večeras dočekuje kaznenu ekspediciju iz Kneževine (20.45). Pred dolazak Monaka trener Bastije je ostao bez defanzivca i veziste, koji moraju da odrade suspenzije, a radi se o dva standardna igrača. Za razliku od domaćina Kneževi gaze redom. Monako je na 25 dosadašnjih utakmica u Ligi 1 postogao 75 golova, dakle ravno tri po meču, i ubedljivo je najefikasniji tim među najjačim ligama Evrope. Gabrijel Bošilja se povredio pre nedelju dana, ali Žardim ima širok izbor zamena na klupi. Dvojka se ne dovodi u pitanje (tip 2&3+, kvota 2,05).

KRAJ

Australija

Adelejd - Njukasl 1:0 (0:0)

/Karuska 61pen/

*** Arsen Venger po svemu sudeći pakuje kofere po završetku sezone... Arsenalovi navijači su se okrenuli protiv njega.

*** Obratite pažnju na sledeće informacije...

- Muangtong je slavio na deset uzastopnih utakmica

(Muang Tong - Sukhotai 14.00 - tip 1, kvota 1,22)

- Portdaun je vezao šest poraza

(Linfild - Portdaun 20.45 - tip 1, kvota 1,12)

- Juventus nije primio gol na pet poslednjih utakmica u Seriji A

(Juventus - Palermo 20.45 - tip TIM2 daje 0 golova, kvota 1,53)

- Kajzerslautern je sačuvao mrežu na sedam prethodnih prvenstvenih mečeva kod kuće

(Kajzersalutern - Sandhauzen 18.30 - tip TIM2 daje 0 golova, kvota 2,30)

- Laval nije postigao gol na 19 od 29 proteklih gostovanja u prventvu

(Sošo - Laval 20.00 - tip TIM2 daje 0 golova, kvota 2,25)

- Samsun nije zatresao mrežu na 16 od 23 minula susreta u ligi

(Samsun - Mersin 16.30 - tip TIM2 daje 0 golova, kvota 4,40)

POLUVREME

Australija

Adelejd - Njukasl 0:0 (((UŽIVO KLAĐENJE)))

*** Jutarnje razgibavanje uz statistiku može da počne!

3+

Os 22/25 (88%) - početak 20.00

Monako 21/25 (84%) - početak 20.45

Vesterlo 20/26 (77%) - početak 20.30

Leverkuzen 14/20 (70%) - početak 20.30

0-2

Pariz 18/21 (86%) - početak 20.00

Laval 20/25 (80%) - početak 20.00

Okser 18/25 (72%) - počteak 20.00

Rems 18/25 (72%) - početak 20.00

Roda 16/22 (73%) - početak 20.00

Betis 14/21 (67%) - početak 20.45

Augzburg 13/20 (65%) - početak 20.30

GG

Ajaks II 19/25 (76%) - početak 20.00

Os 19/25 (76%) - početak 20.00

Almere 18/25 (72%) - početak 20.00

Keviji 14/20 (70%) - početak 20.00

Leverkuzen 14/20 (70%) - početak 20.30

Vesterlo 17/26 (65%) - početak 20.30

GG3+

Os 18/25 (72%) - početak 20.00

Vesterlo 17/26 (65%) - početak 20.30

1&3+

Juventus 9/12 (75%) - početak 20.45

Porto 8/11 (73%) - početak 21.30

1-1

Juventus 10/12 (83% ) - početak 20.45

Mladost Lučani 7/10 (70%) - početak 17.00

2+I

Monako 14/25 (56%) - početak 20.00

Ajaks II 13/25 (52%) - početak 20.00

Dordreht 13/25 (52%) - početak 20.00

NAPOMENA: Tim, broj utakmica koji je došao u navedenom tipu, ukupan broj mečeva, procenat, satnica

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Holandije...

Eredivizija, 23. kolo

Petak

Roda - Go Ahed 20.00

Subota

Tvente - Herenven 18.30

Herakles - Ekscelzior 19.45

PSV - NEC 19.45

Utreht - Cvole 20.45

Nedelja

Viljem II - AZ Alkmar 12.30

Sparta - Groningen 14.30

Vitese - Ajaks 14.30

Den Hag - Fajenord 16.45

Serije:

Pobede: Fajenord 8, Ajaks 5, PSV 5

Bez pobede: Sparta 10, Ekscelzior 9, Den Hag 5, Gronigen 4, Herenven 4, NEC 3

Bez nerešene: Den Hag 12, Fajenord 8, Cvole 6, Viljem II 6, Ajaks 5, NEC 5, PSV 5, Utreht 5, AZ Alkmar 3, Go Ahed 3, Sparta 3, Vitese 3

Porazi: Den Hag 5, NEC 3, Sparta 3

Bez poraza: PSV 16, Fajenord 10, Ajaks 6

0-2: Groningen 4

2-3: Vitese 4, Ajaks 3, Tvente 3

3+: PSV 4, AZ Alkmar 3, Herakles 3

Zanimljivosti:

- Roda je ostvarila samo jedan trijumf na 17 minulih mečeva kod kuće

- Go Ahed je slavio samo jednom na 11 proteklih gostovanja

- Tvente je postigao bar gol protiv Herenvena na 12 prethodnih međusobnih duela

- Tvente i Herenven su odigrali 3+ na četiri minula međusobna okršaja

- Herenven je odigrao 3+ na 10 od proteklih 11 gostovanja

- Ekscelzior je primio bar gol na 11 proteklih gostovanja

- Herakles i Ekscelzior su odigrali 3+ na pet od poslednjih šest susreta

- Roda nije postigla gol na četiri od minulih pet okršaja na svom stadionu

- Go Ahed je odigrao GG na pet od proteklih šest mečeva

- PSV je slavio protiv NEC-a na šest proteklih okršaja kod kuće, a na svom stadionu nije izgubio od NEC-a na 14 poslednjih mečeva

- NEC je slavio samo dvaput na 20 poslednjih gostovanja

- Utreht je vezao tri meča kod kuće kako je odigrao 0-2

- Utreht je odigrao 0-2 na pet od proteklih šest susreta sa Cvoleom na svom stadionu

- AZ Alkmar je odigrao 3+ na pet poslednjih gostovanja

- AZ Alkmar je primio bar dva gola na pet od proteklih sedam gostovanja Viljemu

- Viljem II je odigrao 3+ na osam od 10 proteklih susreta sa AZ Alkmarom kod kuće

- Groningen nije izgubio od Sparte na sedam poslednjih okršaja

- Sparta je vezala tri poraza kod kuće

- Ajaks je vezao tri pobede u gostima

- Vitese je odigrao GG na 11 od poslednjih 14 mečeva kod kuće

- Ajaks je neporažen na 26 od prethodnih 28 gostovanja

- Fajenord u gostima prosečno postiže 2,2 gola

- Den Hag je primio bar dva gola na devet od 10 proteklih mečeva

- Fajenord je postigao minimum tri gola na šest od minulih 10 utakmica

(Podaci se odnose isključivo na Erediviziju, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti sa Apenina...

Serija A, 25. kolo

Petak

Juventus - Palermo 20.45

Subota

Atalanta - Krotone 18.00

Empoli - Lacio 20.345

Nedelja

Bolonja - Inter 12.30

Kjevo - Napoli 15.00

Peskara - Đenova 15.00

Sampdorija - Kaljari 15.00

Udineze - Sasuolo 15.00

Roma - Torino 18.00

Milan - Fjorentina 20.45

Serije:

Pobede: Juventus 5, Sampdorija 3

Bez pobede: Peskara 22, Đenova 8, Bolonja 4, Kaljari 4, Empoli 3, Krotone 3

Bez nerešene: Juventus 24, Roma 13, Inter 11, Peskara 6, Sasuolo 5, Krotone 4, Sampdorija 4, Bolonja 3, Fjorentina 3

Porazi: Peskara 6, Bolonja 3, Krotone 3

Bez poraza: Napoli 13, Juventus 5, Atalanta 4, Kjevo 3, Sampdorija 3, Torino 3

0-2: Juventus 5, Kaljari 4, Krotone 3, Milan 3

2-3: Kaljari 3

3+: Fjorentina 8, Peskara 6

Zanimljivosti:

- Juventus je neporažen na 30 proteklih mečeva kod kuće

- Juventus je slavio na poslednje četiri utakmice sa Palermom na svom stadionu

- Juventus je sačuvao svoj gol na prethodnih devet susreta sa Palermom

- Palermo je slavio na samo tri od 22 minula gostovanja

- Atalanta je slavila na sedam od proteklih osam mečeva kod kuće

- Krotone je poražen na 10 od proteklih 12 mečeva na strani

- Krotone nije dao gol na četiri od poslednjih šest gostovanja

- Lacio u gostima prosečno prima 1,55 golova

- Lacio je postigao bar dva gola na 10 od proteklih 15 susreta sa Empolijem

- Inter nije izgubio od Bolonje na 18 od minulih 20 susreta

- Inter je neporažen na poslednjih 10 gostovanja Bolonji, od čega ju je na osam porazio

- Inter je sačuvao svoj gol na šest od proteklih devet mečeva Serije A

- Kjevo je poražen sa dva ili više golova razlike na četiri od prethodnih sedam mečeva

- Napoli je odigrao GG na sedam od osam poslednjih utakmica

- Napoli je slavio na poluvremenu na četiri minula gostovanja

- Peskara je odigrala GG na šest od poslednjih sedam mečeva

- Đenova nije dala gol na četiri od prethodnih šest gostovanja

- Đenova je slavila samo jednom na 11 proteklih mečeva na strani

- Peskara je u seriji od četiri poraza kod kuće

- Kaljari je poražen na četiri prethodna gostovanja na kojim ujedno nije postigao gol

- Sampdorija je poražena samo jednom na 10 minulih okršaja kod kuće

- Kaljari je slavio samo jednom na 12 proteklih gostovanja

- Udineze nije dao gol na četiri od poslednjih pet mečeva

- Sasuolo je slavio na poluvremenu na tri protekla gostovanja

- Sasuolo je odigrao GG na 10 od 11 minulih gostovanja

- Roma je u seriji od 23 meča bez poraza na svom stadionu, od čega je slavila na minulih 14

- Roma je slavila protiv Torina na osam od poslednjih devet mečeva na svom stadionu

- Torino je trijumfovao samo jednom na osam proteklih gostovanja

- Fjorentina je odigrala 3+ na četiri protekla gostovanja

- Fjorentina u proseku prima 1,83 golova u gostima

- Fjorentina je dala bar dva gola na šest od proteklih sedam mečeva, a makar tri na tri od poslednjih pet okršaja

(Podaci se odnose isključivo na Seriju A, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Španije...

Primera, 23. kolo

Petak

Granada - Betis 20.45

Subota

Hihon - Atletiko Madrid 13.00

Real Madrid - Espanjol 16.15

La Korunja - Alaves 18.30

Sevilja - Eibar 20.45

Nedelja

Sosijedad - Viljareal 12.00

Valensija - Bilbao 16.15

Selta - Osasuna 18.30

Barselona - Leganes 20.45

Ponedeljak

Malaga - Las Palmas 20.45

Serije:

Pobede: Eibar 3, Real Madrid 3

Bez pobede: Osasuna 14, Leganes 10, Malaga 9, La Korunja 5, Betis 4, Valensija 3

Nerešene: Betis 3

Bez nerešene: Sosijedad 9, Selta 7, Eibar 6, Real Madrid 6, Espanjol 5, Granada 4, Bilbao 3, Las Palmas 3, Leganes 3, Hihon 3

Porazi: Leganes 3

Bez poraza: Barselona 15, Atletiko Madrid 7, Betis 3, Eibar 3, Real Madrid 3, Viljareal 3

0-2: Betis 7, Viljareal 6, Leganes 3, Malaga 3

2-3: Bilbao 3, Leganes 3

3+: Real Madrid 6, Eibar 5, Bilbao 4, Sosijedad 3

4-6: Eibar 5

Zanimljivosti:

- Betis je poražen na četiri vezana gostovanja

- Betis je igrao X na poluvremenu i kraju na tri poslednja meča

- Betis je pobedio na dva od 14 prethodnih duela

- Granada je slavila na tek dva od 20 proteklih susreta

- Hihon je igrao GG na sedam minulih okršaja kao domaćin

- Atletiko Madrid je neporažen na 46 od 54 poslednjih utakmica

- Real Madrid je vezao sedam pobeda u dvoboju sa Espanjolom

- Real Madrid je neporažen na 16 prethodnih duela kod kuće

- La Korunja nije postigla gol protiv Alavesa na tri protekla sudara

- La Korunja je je zabeležila šest pobeda na 43 minula meča

- Alaves je remizirao na pet od devet poslednjih duela

- Alaves nije poražen na strani na pet od šest prethodnih utakmica

- Eibar je na tri protekla susreta slavio sa dva ili više golova razlike

- Sevilja je neporažena na 24 od 27 minulih okršaja u gostima

- Eibar je pobedio na četiri od 25 poslednjih gostovanja

- Sosijedad je pobedio jednom na 13 prethodnih dvoboja sa Viljarealom

- Sosijedad je neporažen na devet od deset proteklih mečeva kod kuće

- Valensija je primila gol na 11 vezanih utakmica

- Bilbao i Valensija su na tri minula dvoboja igrali 3+

- Selta nije gubila na poluvremenu na 12 poslednjih duela na svom stadionu

- Osasuna je slavila jednom na 20 prethodnih mečeva

- Osasuna je poražena na devet od 12 proteklih susreta

- Osasuna je pobedila jednom na deset minulih gostovanja

- Selta je neporažena protiv Osasune kao domaćin na sedam od osam poslednjih međusobnih okršaja

- Barselona je na tri prethodna meča kod kuće pobedila sa dva ili više golova razlike

- Leganes je na tri vezana duela gubio sa dva ili više golova razlike

- Malaga je pobedila jednom na 11 proteklih gostovanja

- Las Palmas je vezao tri poraza na strani

- Las Palmas je pobedio jednom na 13 minulih duela u gostima

(Podaci se odnose isključivo na Primeru, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz Nemačke...

Bundesliga, 21. kolo

Petak

Augzburg - Leverkuzen 20.30

Subota

Hofenhajm - Darmštat 15.30

Ajntraht - Ingolštat 15.30

Dortmund - Volfzburg 15.30

Herta - Bajern 15.30

Majnc - Verder 15.30

Hamburger - Frajburg 18.30

Nedelja

Menhengladbah - Lajpcig 15.30

Keln - Šalke 17.30

Ponedeljak

Volfzburg - Verder 20.30

Serije:

Pobede: Menhengladbah 3

Bez pobede: Verder 6

Bez nerešene: Lajpcig 15, Herta 9, Hamburger 8, Ingolštat 8, Volfzburg 8, Ajntraht 6, Frajburg 5, Hofenhajm 4, Augzburg 4, Verder 4, Menhengladbah 3, Darmštat 3, Keln 3

Porazi: Verder 4

Bez poraza: Bajern 9, Menhengladbah 4

0-2: Šalke 4

2-3: Frajburg 6, Bajern 5

3+: Frajburg 5, Hofenhajm 3

Zanimljivosti:

- Leverkuzen je na poslednjih pet gostovanja u Augzburgu igrao 3+

- Leverkuzen je igrao 3+ na 19 od 25 prethodnih mečeva

- Leverkuzen je postigao dva ili više golova na osam od 11 proteklih gostovanja Augzburgu

- Ajntraht je neporažen na 11 minulih utakmica kod kuće

- Ingolštat je pobedio na četiri od 25 posledjih duela

- Ingolštat je slavio na dva od 20 prethodnih duela u gostima

- Hofenhajm je vodio na poluvremenu na četiri protekla duela kod kuće

- Darmštat nije postigao gol na tri vezana gostovanja

- Darmštat je u seriji od četiri meča u gostima na kojima je gubio na poluvremenu

- Darmštat je vezao devet poraza u gostima

- Bajern je u seriji od 11 pobeda protiv Herte

- Bajern je slavio na pet prethodnih gostovanja

- Verder je postigao gol na osam poslednjih duela u gostima

- Majnc je zatresao mrežu Verdera na osam prethodnih domaćinstava

- Majnc u proseku prima 1,75 golova

- Dortmund je neporažen kod kuće na 26 proteklih utakmica

- Dortmund je na tri prethodna dvobija sa Volfzburgom vodio na poluvremenu i pobedio na kraju utakmice

- Hamburger je slavio na minula tri meča kao domaćin

- Frajburg je neporažen na sedam od osam minulih duela

- Frajburg je pobedio Hamburger sa dva ili više golova razlike na pet od deset poslednjih gostovanja

- Lajpcig je gubio na poluvremenu i izgubio na kraju na tri protekla gostovanja

- Lajpcig nije dao gol na tri minula duela u gostima

- Menhengladbah je neporažen na 22 od 25 prethodnih mečeva kod kuće

- Keln je neporažen na 11 poslednjih duela kao domaćin

- Keln je neporažen na šest od sedam minulih okršaja

- Šalke je slavio jednom na devet proteklih gostovanja

- Šalke je igrao X na poluvremenu na šest vezanih susreta na strani

(Podaci se odnose isključivo na Bundesligu, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz prvenstva Francuske...

Liga 1, 26. kolo

Petak

Bastija - Monako 20.45

Subota

Marselj - Ren 17.00

Anže - Nansi 20.00

Kaen - Lil 20.00

Lorijan - Nica 20.00

Mec - Nant 20.00

Nedelja

Bordo - Gengan 15.00

Monpelje - Sent Etjen 17.00

Lion - Dižon 17.00

PSŽ - Tuluz 21.00

Serije:

Pobede: Monako 3, PSŽ 3

Bez pobede: Ren 9, Bastija 6, Lil 3

Nerešene: Ren 5

Bez nerešene: Lion 19, Marselj 10, Mec 5, Monpelje 5, Nansi 5, Sent Etjen 5, Gengan 4, Dižon 4, Lil 4, Kaen 3, Monako 3, PSŽ 3

Porazi: Lil 3

Bez poraza: Monako 7, PSŽ 7, Ren 5, Tuluz 3

2-3: Monpelje 3

3+: Monpelje 4, Monako 3, PSŽ 3

Zanimljivosti:

- Monako nije poražen od Bastije na 12 poslednjih duela

- Monako je vezao devet pobeda protiv Bastije

- Monako ne zna za neuspeh na sedam vezanih gostovanja

- Ren prima 1,58 golova na strani

- Marselj je postigao dva ili više golova na deset od 15 prethodnih duela sa Renom kod kuće

- Marselj je sačuvao mrežu na deset od proteklih 13 duela kod kuće

- Mec je neporažen na šest vezanih utaikmica kod kuće

- Nant je vodio na poluvremenu na tri minula duela na strani

- Mec je slavio jednom na poslednjih šest dvoboja sa Nantom

- Lil je vezao deset pobeda protiv Kaena

- Nansi prosečno postiže 0,5 golova u gostima

- Anže u proseku postiže 0,84 golova

- Nansi je na devet od 12 prethodnih gostovanja igrao 0-2

- Lorijan je primio barem gol na osam minulih domaćinstava

- Nica nije zatresla mrežu na tri protekla okršaja u gostima sa Lorijanu

- Lorijan je primio dva ili više golova na 12 od 18 prethodnih utakmica

- Bordo je neporažen na šest poslednjih dvoboja sa Genganom kao domaćin

- Gengan je pobedio jednom na 11 minulih gostovanja

- Bordo je slavio na sedam od deset proteklih susreta sa Genganom

- Sent Etjen je pobedio na osam vezanih dvoboja sa Monpeljeom

- Monpelje je neporažen na sedam od osam domaćinstava

- Lion je dao gol na 22 vezana duela kao domaćin

- PSŽ je neporažen na 17 prethodnih duela kao domaćin

- PSŽ je na svom terenu pobedio Tuluz sa dva ili više golova razlike na pet vezanih utakmica

(Podaci se odnose isključivo na Ligu 1, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

Novi broj MOZZART Sporta u kladionicama - požurite do najbližeg MOZZARTA i preuzmite besplatni primerak MOZZART Sporta.

LUDI TIKET, petak, 1.973.280 dinara: Bomba sa Zlatibora!

KOŠARKA: NBA ligu je uveliko zahvatila ol-star euforija, pa su noćas odigrana samo dva meča u najkvalitetnijoj košarkaškoj ligi na svetu pre nego što usledi trodnevna pauza zbog revije najboljih u Nju Orleansu. Ali, daleko od toga da je bilo nezanimljivo… Kompletan izveštaj pročitajte OVDE.

NBA:

Čikago - Boston 104:103

Indijana - Vašington 98:111

LUDI TIKET (-), petak, 638.406 dinara: Neprecizni Francuzi sve pokvarili

NAJAVA DANA (petak): Juve i Monako nastavljaju teror, Nemci jure 50.000. gol! Košarkaški kupovi i danas u žiži

TROSTRUKI SUPERPAR

Ne zaboravite da samo u MOZZART kladionicama imate mogućnost da neke od parova igrate po većim kvotama u okviru jedinstvene ponude Trostrukog superpara.

Super 4+1

(Pravila za grupu Super 4: Ako na tiketu imate četiri para, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 4 Trostrukog superpara)

Super 6+1

(Pravila za grupu Super 6: Ako na tiketu imate šest parova (nema veze što vam je peti iz grupe Super 4), možete da dodate jedan meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara)

Super 8+1

(Pravila za grupu Super 8: Ako na tiketu imate osam parova, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 8 Trostrukog superpara. Nema veze što na redu pet već postoji meč iz grupe Super 4 i/ili na redu sedam imate meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara. Mečevi iz Superpara ne ulaze u zbir za obračun bonusa)

Dobro jutro poštovani čitaoci i dobro došli na naš svakodnevni blog posvećen kladionici, u kome ćemo vas informisati o svim značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni. U prvoj smeni sa vama će biti Milan Cakić, a nešto kasnije priključiće se Nikola Drenovac.

(FOTO: Action Images)