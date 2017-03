Liga šampiona (SASTAVI): Falkao ni na klupi!

MONAKO - MANČESTER SITI

(prva utakmica 3:5)

UŽIVO KLAĐENJE!

Mančester Siti (4-1-4-1): Kabaljero - Sanja, Stouns, Kolarov, Kliši - Fernandinjo - Sterling, Silva, De Brujne, Sane - Aguero

Monako (4-4-2): Subašić - Sidibe, Rađi, Žemerson, Mendi - Fabinjo, Bernando Silva, Bakajoko, Lemar - Žermen, Mbape

ATLETIKO MADRID - LEVERKUZEN

(prva utakmica 2:4)

UŽIVO KLAĐENJE!

Atletiko Madrid (4-4-2): Oblak - Vrsaljko, Godin, Himenez, Lukas Ernandez - Koke, Saul, Parti, Karasko - Grizman, Korea

Leverkuzen (4-4-2): Leno - Hilbert, Jedvaj, Dragović, Vendel - Belarabi, Baumgartlinger, Kampl, Brant - Foland, Čičarito

TENIS: Još malo belog sporta... Nije loše za kombinovanje sa Ligom šampiona...

KUZNJECOVA - PAVLJUČENKOVA 21.05

Rekete ukrštaju 9. i 27. teniserka planete. Kuznjecova na Indijan Velsu ima dva četvrtfinala i finala, ali je treće kolo prošla još daleke 2008. godine. Imala je teške protivnice na početku. Izgubila je set od Vinči na račun nešto manje agresivnosti, ali je potom čvrstinom i daleko većom konzistencijom ostavila Garsiju na samo pet gemova. Pavljučenkova je 2009. godine igrala polufinale Indijan Velsa, ali u sedam narednih dolazaka nije uspela da prođe u treće kolo. Sada je najzad u četvrtfinalu, sa tri pobede nad kvalitetim rivalkama. Eliminisala je Stricovu i Cibulkovu. Kuznjecova je do ove godine vodila 5:1 u međusobnim duelima, ali je Pavljučenkova pobedila na oba ovogodišnja susreta. Možda će i sada...

PLISKOVA - MUGURUZA 03.05

Radi se o okršaju šestoplasirane i sedmoplasirane teniserke na WTA listi. Pliskova protiv Muguruze ima 5-1 u međusobnim mečevima, odnosno pet pobeda u nizu. Dva meča je dobila ubedljivo, jedan ove godine u okršaju reprezentacija, a u preostala tri meča igralo se po tri seta. Čehinja je imala određenih poteškoća u prva dva kola. Najpre je igrala meč sa tri setova, a potom jedva prošla Begu. Muguruza je posle laganog starta naredna dva duela igrala u tri seta i možda bi to mogao da bude jedan od faktora koji će odlučiti pobednicu.

ĐOKOVIĆ - KIRJOS 23.05

Drugi i 13. reket sveta odmeravaju snage u borbi za četvrtfinale Indijan Velsa. Srbin je u prethodnom duelu sa Del Potrom gubio 3:1 u prvom setu, izgubio drugi, ali je Argentinac savladan 13. put u 17 susreta. Delpo je Novaku sedmi put zaredom uzeo barem set, ali nije bio blizu pobede kao nedavno u Akapulku. Đoković je sada u odlučujućoj deonici podsetio na najbolje dane. Kada smo već pomenuli Akapulko, treba napomenuti da je upravo na tom turniru Novaka žreb posle Argentinca vodio na Australijanca Kirjosa, koji je tada servirao demonski. Nik je zabeležio 20 asova, nanizao preko 40 vinera... Nole je, verujemo, naučio lekciju.

TENIS: Osmina finala Mastersa u Indijan Velsu donosi nam još jedan okršaj "tandema" koji je obeležio beli sport. Rodžer Federer i Rafael Nadal ukrstiće rekete u noći između srede i četvrtka 38. put!

Švajcarac i Španac nedavno su odmeravali snage u finalu Australijan opena, prvi put još od 2015. godine, meč je otišao u peti set, a kao pobednik je izašao popularni Fedeks.

Bik sa Majorke je u Kaliforniju doputovao nešto kasnije, s obzirom da je bio slobodan u prvom kolu, da bi naredne dva susreta lako izlazio na kraj sa Peljom (6:3, 6:2) i Verdaskom (6:3, 7:5). Rodžer je, poput Rafe, startovao od drugog kola, gde je bez većih problema savladao Roberta (6:2, 6:1), ali se u šesnaestini finala i te kako namučio protiv Džonsona (7:6, 7:6).

Spektakl je jedino što su Federer i Nadal mogu da obeáju, a ne treba izostaviti činjenicu da u većini njihovih mečeva uglavnom jedan igrač dominira. Rafa je u blagoj prednosti, igra u nešto boljoj formi, a ukoliko ne želite da pokušate sa konačnim ishodom, vredi probati plus gemove na 23,5 (kvota 1,90).

KOŠARKA: Zanimljivosti iz NBA lige!

INDIJANA - ŠARLOT 23.55

- Indijana je poražena na tri od šest poslednjih susreta

- Šarlot je slavio na tri od šest prethodnih duela

- Indijana prosečno postiže 104,40, prima 105,31, a utakmice okončava sa 209,72 poena u proseku

- Šarlot prosečno postiže 105,30, prima 104,51, a utakmice okončava sa 209,81 poena u proseku

VAŠINGTON - DALAS 23.55

- Vašington je poražen jednom na šest minulih okršaja

- Dalas je izgubio dva od šest minulih utakmica

- Vašington prosečno postiže 109,08, prima 106,80, a utakmice okončava sa 215,88 poena u proseku

- Dalas prosečno postiže 98,11, prima 99,79, a utakmice okončava sa 197,89 poena u proseku

BOSTON - MINESOTA 00.30

- Boston je zabeležio tri pobede na šest poslednjih duela

- Minesota je poražena na dve od šest prethodnih susreta

- Boston prosečno postiže 107,48, prima 105,13, a utakmice okončava sa 212,61 poena u proseku

- Minesota prosečno postiže 104,89, prima 104,76, a utakmice okončava sa 209,65 poena u proseku

DETROIT - JUTA 00.30

- Detroit je pobedio na četiri od šest proteklih susreta

- Juta je slavio na pet od šest minulih mečeva

- Detroit prosečno postiže 102,18, prima 102,49, a utakmice okončava sa 204,67 poena u proseku

- Juta prosečno postiže 100,79, prima 96,63, a utakmice okončava sa 197,42 poena u proseku

MAJAMI - NJU ORLEANS 00.30

- Majami je izgubio na dva od šest prethodnih susreta

- Nju Orleans je pobedio na tri od šest poslednjih okršaja

- Majami prosečno postiže 102,30, prima 101,67, a utakmice okončava sa 203,97 poena u proseku

- Nju Orleans prosečno postiže 102,85, prima 105,66, a utakmice okončava sa 208,51 poena u proseku

ČIKAGO - MEMFIS 01.00

- Čikago je slavio jednom na šest poslednjih duela

- Memfis je poražen na pet od šest proteklih susreta

- Čikago prosečno postiže 102,00, prima 103,34, a utakmice okončava sa 205,34 poena u proseku

- Memfis prosečno postiže 101,39, prima 100,72, a utakmice okončava sa 202,10 poena u proseku

HJUSTON - LA LEJKERS 01.00

- Hjuston je slavio na četiri od šest minulih utakmica

- LA Lejkers je pobedio jednom na šest proteklih susreta

- Hjuston prosečno postiže 115,10, prima 108,27, a utakmice okončava sa 223,37 poena u proseku

- LA Lejkers prosečno postiže 104,42, prima 111,36, a utakmice okončava sa 215,78 poena u proseku

SAN ANTONIO - PORTLAND 01.00

- San Antonio je izgubio jednom na šest poslednjih utakmica

- Portland je poražen na dva od šest prethodnih duela

- San Antonio prosečno postiže 106,52, prima 98,33, a utakmice okončava sa 204,85 poena u proseku

- Portland prosečno postiže 108,09, prima 110,30, a utakmice okončava sa 218,39 poena u proseku

FINIKS - SAKRAMENTO 03.00

- Finiks je pobedio na tri od šest proteklih susreta

- Sakramento je poražen na pet od šest minulih okršaja

- Finiks prosečno postiže 107,61, prima 112,63, a utakmice okončava sa 220,24 poena u proseku

- Sakramento prosečno postiže 103,01, prima 106,22, a utakmice okončava sa 209,24 poena u proseku

LA KLIPERS - MILVOKI 03.30

- LA Klipers je slavio na četiri od šest poslednjih susreta

- Milvoki je poražen jednom na šest prethodnih duela

- LA Klipers prosečno postiže 107,82, prima 104,87, a utakmice okončava sa 212,69 poena u proseku

- Milvoki prosečno postiže 104,89, prima 104,44, a utakmice okončava sa 209,33 poena u proseku

*** Čičarito je promenio imidž! Kakav lik... Verovatno hoće da bude aerodinamičniji večeras :D. Šalimo se malo, naravno. Meksikanac se ošišao do glave jer je izgubio opkladu u vezi sa Superboulom.

Javier 'Chicharito' Hernandez was forced to shave his head after losing a Super Bowl bet | via @CH14_. pic.twitter.com/HDhqPDpVnA