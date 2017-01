KLADIONIČARSKI DAN (UŽIVO): Šarlroa - Partizan!

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

- Kvote za meč Šarlroa - Partizan možete da pogledate OVDE!

- U dvorani Pionir, Šarlroa je ubedljivo slavio rezultatom 70:84...

- Ostalo je nešto više od pola sata do početka utakmice Šarlroa - Partizan. Ostanite uz MOZZART Sport i pratite dešavanja iz Spirudoma...

KRAJ

Prijateljske utakmice

Zlin - Trenčin 2:2 (2:2)

Vircburger - Menhengladbah 0:2 (0:0)

Sion - Volfzburg 1:2 (1:2)

Bazel - Le Mon 2:1 (1:1)

Bajern Minhen - Eupen 5:0 (1:0)

Plzen - Domžalice 5:1 (1:1)

Aue - Sion 0:0

Menhengladbah - Varegem 2:1 (0:1)

Hardec - Hrudim 0:2 (0:2)

Šalke - Ostende 2:1 (1:1)

Jang Bojs - Šafhauzen 3:4 (1:3)

Hibernijans - Dizeldorf 1:1 (1:1)

- Završen je poslednji meč 17. kola ABA lige, Igokea - FMP 74:84 (22:27, 11:19, 27:23, 14:15).

KOŠARKA: U noći između utorka i srede biće odigrano devet utakmica u NBA ligi. Evo i nekoliko zanimljivih informacija koje bi mogle da vas navedu na određene tipove...

- Bruklin je u seriji od šest uzastopnih poraza na kojima je gubio u proseku sa nešto više od sedam razlike

- Atlanta je u seriji od šest pobeda na kojima je slavila u proseku sa 8,66 razlike

- Boston je na četiri minula susreta upisao isto toliko pobeda i svaki put postizao više od 110 poena

- Hjuston je trijumfovao na osam poslednjih mečeva

- Šarlot je pobedio samo jednom na pet prethodnih susreta

- Milvoki nije pobedio San Antonio na poslednjih 12 međusobnih okršaja

- Los Anđeles Lejkersi nisu prebacili 110 poena (koliko je granica u MOZZART kladionici) na 11 minulih susreta protiv Portlanda

*** Aleksandar Đurić traži "nešto" za NBA. Odma' dođeee...

- POLUVREME u Laktašima, Igokea - FMP 33:46 (22:27, 11:19)! Filip Čović i Džona Bolden uništili su jedno od prijatnijih iznenađenja u ovosezonskom izdanju ABA lige ubacivši kombinovano 38 poena (Čović 23, 6/8 za tri, Bolden 15, 3/5 za tri, 3/5 za dva). Panteri su od statusa potpunog autsajdera stigli do kvote 1,25 na UŽIVO KLAĐENJU. Treba očekivati buđenje izabranika Predraga Bajića i, u najgorem slučaju, poraz sa manje od sedam razlike koliko je MOZZART postavio hendikep posle 20 odigranih minuta...

*** Tačno je da smo joj danas već čestitali rođendan, ali Frančeska Pićinini zaslužuje posebnu pažnju. Ne samo zbog igračkih mogućnosti... Evo kompilacije poteza italijanske odbojkašice. Nek nam je živa i zdrava... :)

POLUVREME

Grčka (Kup)

Trikala - Asteras 0:1

/Kalcas 39/

FUDBAL: Ne bi bilo objektivno očekivati da se nađu u plej-ofu portugalskog Liga kupa, ali sve dok šansa postoji Fereira i Vizela ne gube nadu. Dva prethodna okršaja pomenutih klubova pripala su prvoligašu i svaki je okončan sa dva ili više golova razlike (0:2, 4:1, oba meča odigrana 2008. godine). I jedni i drugi se nalaze u seriji loših rezultata, s tim da je Fereira pre samo tri dana "otkinula" bod Portu (0:0) u Primeiri. Kvalitet je na strani domaćina, tradicija takođe, pa se može očekivati prvi trijumf u grupnoj fazi Liga kupa uz ukupan broj golova na utakmici 2+ (kvota 1,80). Kompletnu ponudu za ovaj meč pogledajte OVDE.

*** Nismo pogrešili. Znamo da je Panatinaikos juče igrao sa Kerkirom i slavio 1:0. Video sa najzanimljivijim detaljima sa pomenutog duela smo postavili kako bismo vam ukazali da je stanje terena u Evropi loše i da budete oprezni prilikom sastavljanja tiketa. Pogledajte kako je sneg zatrpao teren u Atini tokom meča...

FUDBAL: Raspored, serije i zanimljivosti iz petog ranga sa Ostrva...

Engleska 5, 27. kolo

Berou - Sautport 20.45

Brejntri - Saton 20.45

Istli - Forest Grin 20.45

Meklsfild - Dover 20.45

Serije:

Bez pobede: Berou 3

Bez nerešene: Saton 7, Brejntri 4, Meklsfild 4, Sautport 4

Bez poraza: Dover 4

0-2: Saton 3

3+: Brejntri 3, Forest Grin 3

5+: Forest Grin 3

Zanimljivosti:

- Dover je bez poraza na šest poslednjih gostovanja u svim takmičenjima.

- Meklsfild je gubio na poluvremenu na prethodna tri meča kod kuće.

- Dover je neporažen na deset od 11 minulih mečeva u svim takmičenjima.

- Meklsfild je pobedio samo jednom na šest proteklih duela.

- Dover je zabeležio četiri pobede na pet poslednjih gostovanja.

- Berou je bez poraza na svom stadionu na 20 prethodnih utakmica.

- Berou je neporažen na 19 od 20 minulih mečeva.

- Brejntri je slavio na tri protekla dvoboja sa Satonom u svim takmičenjima.

- Saton je pobedio jednom na 12 poslednjih gostovanja.

- Brejntri je pobedio na dva od 11 prethodnih duela kod kuće u svim takmičenjima.

- Forest Grin je na sedam vezanih susreta igrao GG.

- Istli je neporažen na 23 od 27 utakmica kod kuće u svim takmičenjima.

- Forest Grin je bez poraza na 15 od 18 poslednjih duela.

(podaci se odnose isključivo na Englesku petu ligu, osim ukoliko nije drugačije naznačeno)

KRAJ

Prijateljska utakmica

Kina - Island 0:2 (0:0)

/K. Finbogason 64, Sigurdarson 88/

FUDBAL: Madridski Atletiko slavio je 2:0 u prvom meču osmine finala Kupa kralja na Kanarskim ostrvima protiv Las Palmasa i mirno dočekuje revanš (21.15). Dakle, jasno je da je napravljen veliki korak ka plasmanu u sledeći krug, pa će Simeone verovatno da malkice promeša karte. Pomenuti neuspeh u prvom meču nije obeshrabrio goste, koji su tada imali velika očekivanja. Pobedili su za vikend Hihon minimalnim rezultatom i domogli se, za njih visoke, osme pozicije na tabeli. Oprez! Meč lako može da ode u X, i da ne obiluje golovima (tip 1X&0-2, kvota 2,45).

FUDBAL: Specija je opasna u Kupu. Do borbe za četvrtfinale sa Napolijem (21.00) došla je pošto je redom izbacivala Modenu, Udineze i Palermo. Ljubitelji klađenja možda se sećaju da je Specija prošle sezone iz najmasovnijeg takmičenja na Čizmi izbacila Romu. Napoli se mučio za vikend protiv Sampdorije, jedva je stigao do pobede. Navijači jedva čekaju dvoboje sa madridskim Realom u nokaut fazi Lige šampiona, a do tada Sarijev tima ima niz neatraktivnih susreta u kojima mora da niže pobede. Inače, Sari neće večeras stajati kraj aut linije, pošto je još ranije suspendovan. Pod suspenzijom je i Mertens, a na Afričkom kupu nacija nalaze se Gulam, Kulibali i El Kaduri. Specija se i ove sezone bori za ulazak u Seriju A, i treba istaći da je samo jednom poražena na devet poslednjih utakmica u svim takmičenjima. Budite oprezni (tip 1X&GG, kvota 2,25).

KOŠARKA: Kažu da je osveta najbolja kada se servira hladna. A dosta toga se ohladilo od sredine novembra kada je Partizan u FIBA Ligi šampiona dočekao belgijsku Šarlrou i u Pioniru doživeo možda i najteži poraz ove sezone. Najteži, ne samo zbog razlike od 14 poena, već zbog činjenice da je bio veliki favorit u tom duelu, a potpuno je razočarao. Ekipa Aleksandra Džikića je u dobroj formi, vezala je 10 pobeda u Jadranskoj ligi i LŠ, ali im ovaj meč stiže u nezgodno vreme zbog povreda nekoliko igrača. Trener crno-belih u ovom trenutku ne može da računa na Branislava Ratkovicu, Vanju Marinkovića i Frenka Robinsona, dok je Đorđe Majstorović tek „izašao“ iz povrede. Kompletnu najavu i kvote za ovej susret pogledajte OVDE.

POLUVREME

Prijateljska utakmica

Kina - Island 0:0

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mesta MOZZART kladionica. Ovo je pet najigranijih parova dana:

2031 MANČESTER JUNAJTED - HAL (tip 1, kvota 1,15) - početak 21.00

4061 ATLETIKO MADRID - LAS PALMAS (tip 1, kvota 1,33) - početak 21.15

5052 SOŠO - MONAKO (tip 2, kvota 1,50) - početak 21.00

4142 GIMARAIS - BENFIKA (tip 2, kvota 1,60) - početak 22.15

1011 NAPOLI - SPECIJA (tip 1, kvota 1,20) - početak 21.00

*** Danas nam je divan dan :)

- Frančeska Pićinini (38)

- Davide Dioniđi (43)

- Stefan Ščepović (27)

- Alisa Marić (47)

- Miroslava Najdanovski (29)

FUDBAL: Benfika ima maksimalan učinak u D grupi portugalskog Liga kupa, a Gimarais pobedu i remi, pa bi ga trijumf odveo u nastavak takmičenja. Ali, Orlovi, koji brane trofej, u subotu su u ligi slavili na istom ovom terenu sa 2:0, a favoriti su i sada. Dvojka bi mogla dobro da vam dođe, jer je kvota 1,70. Ko želi nešto veću, neka doda i golove (tip 2&2-4, kvota 2,20).

Još sličnih tipova pogledajte u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Hal bez šansi protiv razgoropađenog Junajteda, Benfika ponovo dobija u Gimaraisu

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Nekadašnji špic Dinama iz Zagreba i Crvene zvezde Borislav Boro Cvetković je današnji gost u redovnoj rubrici. Napadač koji je državni dres sa grbom Jugoslavije odigrao 11 utakmica potencijalni dobitak u iznosu od 76,500 dinara namenio je Udruženju roditelja dece obolelih od malignih bolesti Zvončica, a OVDE pogledajte za koje se tipove odlučio.

LUDI TIKET, utorak, 654.562 dinara: Pogodiš 16 parova, uzmeš skoro 3.000 evra i MOZZART te časti sa još toliko

KOŠARKA: Grip je pokosio Kantu pred večerašnji okršaj sa Armanijem (20.45). Trener Bolšakov je bolestan, a povišenu temperaturu imali su Darden i Pilepić, dok su slične probleme imali Lagana, Pariljo i Karinijauskas. Pomoćni trener je dan uoči duela izjavio da se do početka utakmice neće znati koji igrač će biti u protokolu. Jedino je izvesno da će debitovati Pet Kalates, koji je nedavno potpisao za italijanski sastav i dolazi iz Panatinaikosa. Armani je protiv Pezara, u prošlom kolu prekinuo seriju od dva poraza, a u Evroligi je u Istanbulu protiv Fenerbahčea poražen uprkos možda i najboljoj partiji u poslednja dva meseca. Repeša ne može da računa na jednog od najboljih igrača Sandersa, a i pored toga što Milanezi nemaju imperativ rezultata pobeda ima je neophodna za samopouzdanje (tip 2-2, kvota 2,05).

KOŠARKA: PAOK oscilira u Ligi šampiona. Nalazi se na petom mestu u Grupi C, a cilj je četvrto i plasman u narednu fazu. U nekim kalkulacijama i peto mesto može da ih vodi dalje, jer prolaz dobijaju i četiri najbolje petoplasirane ekipe. U goste mu dolazi Neptunas (18.00), koji je dugo bio vodeći u grupi. U poslednja dva meča u Evropi je poražen, a primetan je pad u formi litvansog sastava. Ukupno gledano, Neptunas je vezao pet neuspeha, računajući litvansko prvenstvo. Pritom, bek Mažeika je povređen, a on u proseku beleži 11,7 poena. Pobednik je očigledan (tip 1, kvota 1,55).

FUDBAL: Sošo je najprijatnije iznenađenje dosadašanjeg toka Liga kupa Francuske. U osmini finala izbacio je Marselj, a večeras (21.00) očekuje ga još veći izazov. Domaćin se dobro drži u Ligi 2 i bori se za ulazak u najviši rang, gde Monako važi za jednu, prokleto dobru ekipu. Sošo se uzda u granitnu odbranu, a naruku mu ide i stanje terena u Monbelijardu. Sneg i hladnoća uništili su travu, pa je pitanje kako će se najefikasniji tim Starog kontinenta snaći na njemu. Sve u svemu, Kneževi su favoriti. Međutim, ne zalećite se. Igra se jedan meč, a Sošo je već pokazao da može protiv velikana (tip X2&0-2, kvota 2,60).

LUDI TIKET (-), utorak, 2.004.597 dinara: Ludo, ludo, ludo! Karmelo Entoni mu uzeo milionski dobitak

FUDBAL: Angažovanje Serža Konseisaoa pokazalo se kao fenomenalan potez Nanta. Portugalac je Kanarince izveo iz kaveza i klub se stabilizovao. Nant je izašao iz zone ispadanja, a u meču sa Nansijem u okviru četvrtfinala Liga kupa (18.30) ulazi bez prvog golmana, jednog standardnog veznjaka i napadača. Reklo bi se da je desetkovan, ali šta tek onda reći za kadrovske propbleme gostiju?! Nansi stiže u Nant bez dvojice standardnih veznjaka koji su na Afričkom kupu nacija, a osim toga štoper je suspendovan, a prvi čuvar mreže već neko vreme povređen. Na put nije krenuo ni iskusni vezista Pedreti, kao i još jedan veznjak Marketi. Dakle, mnogo problema za Nansi, koji je praktično ostao bez sredine terena (tip 1, kvota 2,25).

BET INFO: Meč Druge lige Grčke između Čanije i Spartija pomeren je za sutra u 14.00, a za sredu je odložen i duel Kupa Levadijakos - AEK za 18.30. Pogađate, krivac je loše vreme.

FUDBAL: Mančester Junajted deluje nezadrživo pred okršaj sa Halom (21.00) u okviru polufinala Liga kupa. Ni šest vezanih pobeda Crvene đavole nije pomaklo sa šeste pozicije na tabeli, ali je barem smanjio zaostatak. U subotu je četa Žozea Murinja lagano slomila Reding u FA kupu, dok u nedelju igra veliki derbi sa Liverpulom. Posebni je najavio da neće biti mnogo promena u timu, jer je i Liga kup imperativ. Hal je pre nekoliko dana dobio novog trena Marka Silvu, koji je debitovao pobedom nad Svonsijem u FA kupu i uneo dozu optimizma pred bitke opstanka vredne. Imajte u vidu i podatak da je Hal poslednji put slavio protiv Junajteda u gostima pre 64 godine. Dakle, jedinica je najrealnija, ali u kombinaciji sa golovima nudi bolju kvotu (tip 1&2+I, kvota 2,05).

*** Evo statističkih podataka za danas. Ispod možete da vidite koliko je neki tim "dolazio" u određenom znaku ove sezone.

3+

Sautport (Engleska 5) 17/27 - početak 20.45

Dover (Engleska 5) 17/28 - početak 20.45

Forest Grin (Engleska 5) 15/27 - početak 20.45

Brejntri (Engleska 5) 15/27 - početak 20.45

Halifaks (Engleska 6) 15/22 - početak 20.45

Istli (Engleska 5)14/26 - početak 20.45

Hapoel Bnei Lod (Izrael 2) 12/17 - početak 18.20

Hapoel Afula (Izrael 2) 11/17 - početak 18.20

Hapoel Ako (Izrael 2) 10/17 - početak 18.20

Hapoel Ber Ševa (Izrael 1) 9/16 - početak 20.00

Makabi Netanja (Izrael 2) 9/17 - početak 18.20

Al Ain (UAE) 8/11 - početak 16.30

Hata (UAE) 7/12 - početak 16.30

Čanija (Grčka 2) 5/8 - početak 14.00

0-2

Saton (Engleska 5)15/26 - početak 20.45

Maklsfild (Engleska 5) 14/26 - početak 20.45

Ironi Nešer (Izrael 2) 13/16 - početak 18.20

Makabi Haifa (Izrael 1) 12/16 - početak 20.00

Hapoel Rišon (Izrael 2) 12/17 - početak 18.20

Hapoel Jerusalim (Izrael 2) 12/17 - početak 18.20

Makabi Nazaret (Izrael 2) 12/17 - početak 18.20

Hapoel Katamon (Izrael 2) 9/17 - početak 18.20

Hapoel Petah Tikva (Izrael 2) 10/17 - početak 18.20

Makabi Šarajim (Izrael 2) 11/16 - početak 18.20

Makabi Herzlija (Izrael 2) 11/17 - početak 18.20

Hapoel Nazaret (Izrael 2) 11/17 - početak 18.20

Sahnin (Izrael 1) 10/16 - početak 18.00

Hapoel Aškelon (Izrael 1) 10/16 - početak 18.45

Makabi Petah Tikva (Izrael 1) 9/16 - početak 18.00

Beitar (Izrael 1) 9/16 - početak 18.45

Beitar Tel Aviv (Izrael 2) 9/17 - početak 18.20

Sparti (Grčka 2) 5/8 - početak 20.45

GG

Sautport (Engleska 5) 17/27 - početak 20.45

Dover (Engleska 5) 17/28 - početak 20.45

Brejntri (Engleska 5) 16/27 - početak 20.45

Forest Grin (Engleska 5) 16/27 - početak 20.45

Berou (Engleska 5) 15/25 - početak 20.45

Hapoel Afula (Izrael 2) 14/17 - početak 18.20

Halifaks (Engleska 6) 14/22 - početak 20.45

Beitar Tel Aviv (Izrael 2) 12/17 - početak 18.20

Makabi Herzlija (Izrael 2) 10/17 - početak 18.20

Makabi Netanja (Izrael 2) 10/17 - početak 18.20

Al Ain (UAE) 9/11 - početak 16.30

Hapoel Nazaret (Izrael 2) 9/17 - početak 18.20

Hapoel Katamon (Izrael 2) 9/17 - početak 18.20

Hapoel Petah Tikva (Izrael 2) 9/17 - početak 18.20

GG3+

Dover (Engleska 5) 15/28 - početak 20.45

Halifaks (Engleska 6) 12/22 - početak 20.45

Hapoel Afula (Izrael 2) 10/17 - početak 18.20

Al Ain (UAE) 7/11 - početak 16.30

2+I

Halifaks (Engleska 6) 11/22 - početak 20.45

Hapoel Ako (Izrael 2) 9/17 - početak 18.20

Čanija (Grčka 2) 5/8 - početak 14.00

Sparti (Grčka 2) 4/8 - početak 14.00

Napomena: Ime kluba, broj završenih utakmica u sezoni pod navedenim znakom, broj odigranih mečeva, satnica

KOŠARKA: E to je vest - Rasel bez tripl-dabla, nije čak ni najefikasniji! Bjelica igrao pola sata, Dejvis za istoriju. Kompletan izveštaj iz najkvalitetnije lige sveta pročitajte OVDE.

NBA:

Njujork - Nju Orleans 96:110

/Dženings 20 - Dejvis 40/

Čikago - Oklahoma 94:109

/Vejd 22 - Adams 22/

Minesota - Dalas 101:92

/Tauns 34 - Barns 30/

NAJAVA DANA (utorak, 10. januar): Lomi li Mančester lagano Hal u Liga kupu? Partizan igra na parketu Šarloa u FIBA Ligi šampiona

Poštovani čitaoci MOZZART Sporta, dobro jutro! Dobro došli na naš svakodnevni blog posvećen kladioničarskom sadržaju u kome ćemo vas pravovremeno informisati o svim značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni.

(FOTO: Action Images, MN PRESS)