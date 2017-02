KLADIONIČARSKI DAN (BONUS KVOTA 500): Liga šampiona - sastavi, povrede, suspenzije...

Budite danas uz nas i pratite najzanimljivije sportske događaje. Najave mečeva, kvote, rezime, predlozi...

Veličina slova A A A

Tražili ste, gledajte! Nastavljamo da vam ulepšavamo hladne februarske dane time što ćemo kroz rubriku Kladioničarski dan deliti BONUS KVOTU 500.

O čemu se radi? Mi postavljamo zadatke, vi u komentarima odgovarate, a najbolji ili najoriginalniji dobijaće BONUS KVOTU 500 čiju ćemo svrhu prikazati na plastičnom primeru. Važi na pet dana, svakog možete da koristite po jednu kvotu 100, a ako, primera radi, sa njom zaokružite tiket sa kvotom 10, na vaš MOZZART nalog leći će 1.000 dinara.

VRLO VAŽNO! Pre slanja komentara treba da znate:

- U konkurenciju za BONUS KVOTU 500 ulaze korisnici stariji od 18 godina;

- U konkurenciju za BONUS KVOTU 500 ulaze samo korisnici iz Srbije;

- U konkurenciju za BONUS KVOTU 500 ulaze samo korisnici koji su svoje tikete u formi komentara poslali pre vremena

početka prve utakmice na tiketu;

- U konkurenciju za BONUS KVOTU 500 ulaze korisnici registrovani na sajtu mozzartsport.com sa ispravnom e-mail adresom (po dobijanju BONUS KVOTE uputstvo za aktiviranje biće poslato e-mailom, pa je važno da proverite da li ste prilikom registracije uneli ispravnu adresu kako biste dobili obaveštenje). Ako niste registrovani korisnik možete da postanete na OVOM LINKU;

- Po obaveštenju o dobijanju BONUS KVOTE 500 ista će biti aktivirana na nalogu na sajtu mozzartbet.com u roku od tri dana (ukoliko nemate nalog na sajtu mozzartbet.com, biće potrebno da ga kreirate - registracija je potpuno besplatna i traje nekoliko trenutaka);

- Kada dobijete BONUS KVOTU 500 možete je aktivirati u periodu od sedam dana. Od trenutka aktivacije, u narednih pet dana možete iskoristiti svaki dan po jednu kvotu 100;

- Način korišćenja: ako sastavite tiket sa ukupnom kvotom 10 i iskoristite bonus kvotu 100, potencijalni dobitak na tom tiketu iznosi 1.000 dinara.

*** Današnji zadatak: Pogodite tačne rezultate utakmica Benfika - Dortmund i PSŽ - Barselona. Svi koji budu poslali više od jednog komentara vezanog za osvajanje BONUS KVOTE 500 neće ući u konkurenciju, kao i oni koji budu poslali komentar posle 20.45.

KOŠARKA: Dok nam se ne javi verni NBA Guru, da vam malo mi pomognemo sa dve bet analize igrača koji će u noći između utorka i srede izaći na parket najjače lige na planeti.

ENDRU VIGINS (MINESOTA), GRANICA 24,5 - TIP VIŠE POENA (KVOTA 1,85)

Vigins je uz Karla Entonija Taunsa glavna napadačka opcija Minesote otkako je Zek Lavin okončao sezonu zbog povrede. Bek Timbervulfsa je na poslednja četiri meča postigao 114 poena (u proseku 28,5) za 37 minuta, uzimajući pritom oko 20 šuteva iz igre!

Večeras izlazi na megdan Klivlendu koji ga je draftovao sa prve pozicije 2014. godine i odmah trejdovao zbog čega, između ostalog, on pruža sjajne partije protiv Kavalirsa. Do sada je Lebronu Džejmsu i drugovima "pakovao" 27, 33, 35, 20 i 23 poena što je u proseku 27,4! Vigins će bez dileme igrati više od 30 minuta i uzimajući u obzir njegovu formu treba očekivati lagani plus.

USKORO OPŠIRNIJE...

BET INFO: Stigao je izveštaj sa uplatno-isplatnih mest akladionice MOZZART. Ovo je pet najigranijih parova dana:

2116 BRAJTON - IPSVIČ (tip 1, kvota 1,40) - početak 20.45

2123 ŠEFILD VENZDEJ - BLEKBURN (tip 1, kvota 1,62) - početak 20.45

2118 FULAM - NOTINGEM FOREST (tip 1, kvota 1,55) - početak 20.45

2119 LIDS - BRISTOL (tip 1, kvota 2,10) - početak 20.45

6402 PSŽ - BARSELONA (tip 2, kvota 2,25) - početak 20.45

FUDBAL: Tražio je Lazar Mladenović statistiku iz Čempionšipa. Da ga ispoštujemo... Evo rasporeda i serija iz drugorangiranog takmičenja u Engleskoj.

Čempionšip, 32. kolo

Utorak

Aston Vila - Barnsli 20.45

Brajton - Ipsvič 20.45

Derbi - Kardih 20.45

Fulam - Notingem Forest 20.45

Lids - Bristol Siti 20.45

Norič - Njukasl 20.45

Preston - Birmingem 20.45

Roteram - Hadersfild 20.45

Šefild Venzdej - Blekburn 20.45

Vulverhempton - Vigan 20.45

Reding - Brentford 21.00

Serije:

Pobede: Hadersfild 4

Bez pobede: Aston Vila 7, Roteram 5, Barnsli 3, Vigan 3

Bez nerešenog: Kardif 8, Lids 7, Hadersfild 6, Notingem 5, Vulverhempton 5, Birmingem 4, Fulam 4, Aston Vila 3

Porazi: Aston Vila 3

Bez poraza: Njukasl 5, Norič 5, Reding 5, Hadersfild 4, Bristol 3, Šefild Venzdej 3

0-2: Roteram 4, Kardif 3

2-3: Lids 4

3+: Brentford 6, Brajton 3, Hadersfild 3

4-6: Brajton 3

HUMANITARNI TIKET U PODNE: Gost naše svakodnevne rubrike je Zoran Filipović. Za koje se tipove odlučio nekadašnji jugoslovenski fudbaler i kome je namenio eventualni dobitak u iznosu od 2.823.349 dinara pogledajte OVDE.

KOŠARKA: Nešto ranije pisali smo bet analizu o susretu Karpoš Sokolija i Crvene zvezde, a evo i njihovih granica u kladionici MOZZART i proseka poena ove sezone u ABA ligi.

Dženkins (Crvena zvezda, prosek 8,6), granica 10,5

Mitrović (Crvena zvezda, prosek 7,4), granica 9,5

Simonović (Crvena zvezda, prosek 11,1), granica 12,5

Volters (Crvena zvezda, prosek 8,4), granica 9,5

Kuzmić (Crvena zvezda, prosek 9,7), granica 10,5

Labović (Karpoš Sokoli, prosek 15,0), granica 12,5

Zeković (Karpoš Sokoli, prosek 9,7), granica 8,5

Peri (Karpoš Sokoli, prosek 10,8), granica 12,5

FUDBAL: U sredu je od 20.45 na programu okršaj starih znanaca - Bajern Minhena i Arsenala. Detaljno smo obradili i ovaj duel...

- Bajern je neporažen na devet minulih duela u Bundesligi

- Bajern zauzima vodeće mesto u Bundesligi po prosečno postignutim golovima (2,25)

- Bajern pet mečeva uzastopno u Bundesligi igra 2-3

- Bajern je u grupnoj fazi Lige šampiona postizao 2,33, a primao gol u proseku

- Bajern je bez poraza kod kuće u tekućoj sezoni

- Arsenal je u grupnoj fazi Lige šampiona u proseku postizao tri gola, a jedan

- Arsenal je odigrao 3+ na devet prethodnih gostovanja u svim takmičenjima

- Arsenal je primio bar dva gola na četiri od pet minulih gostovanja u Premijer ligi

- Arsenal je postigao makar dva pogotka na sedam od proteklih devet mečeva u svim takmičenjima, a na proteklih 17 gostovanja je postigao bar gol

- Arsenal ima samo dva poraza na deset prethodnih okršaja u svim takmičenjima (uz sedam pobeda i remi)

Projektivoani sastavi:

Bajern (4-3-3): Nojer - Lam, Martinez, Humels, Alaba - Alkantara, Alonso, Vidal - Roben, Levandovski, Miler

Arsenal (4-2-3-1): Ospina - Beljerin, Mustafi, Mošćelni, Monreal - Kokelan, Elneni - Volkot, Ozil, Velbek - Sančez

Glavni sudija: Milorad Mažić (Srbija)

Pomoćne sudije: Milovan Ristić (Srbija), Dalibor Đurđević (Srbija)

Dodatne sudije: Danilo Grujić (Srbija), Nenad Đokić (Srbija)

Četvrti sudija: Nemanja Petrović (Srbija)

Mažić je u tekućoj sezoni tri puta delio pravdu u Ligi šampiona i pritom pokazao 14 žutih kartona, dva igrača su isključena,a jednom je pokazao na belu tačku. Sudio je i kvalifiakcioni meč za elitno takmičenje između Rostova i Ajaksa. Tada je podelio četiri žuta, jedan crveni karton i jednom je dosudio penal. U Ligi Evrope je na jednom meču (Fenerbahče - Mančester Junajted) podelio osam žutih kartona. U srpskoj Superligi je na 10 utakmica 34 puta uručio javne opomene (u proseku 3,4), po jednom je dao crveni karton i dosudio penal.

Poslednjih pet mečeva Bajerna:

11.2.2017, Bundesliga: Ingolštat - Bajern 0:2 (0:0)

7.2.2017, nemački kup: Bajern - Volfzburg 1:0 (1:0)

4.2.2017, Bundesliga: Bajern - Šalke 1:1 (1:1)

28.1.2017, Bundesliga: Verder - Bajern 1:2 (0:2)

20.1.2017, Bundesliga: Frajburg - Bajern 1:2 (1:1)

Poslednjih pet mečeva Arsenala:

11.2.2017, Premijer liga: Arsenal - Hal 2:0 (1:0)

4.2.2017, Premijer liga: Čelsi - Arsenal 3:1 (1:0)

31.1.2017, Premijer liga: Arsenal - Votford 1:2 (0:2)

28.1.2017, FA kup: Sautempton - Arsenal 0:5 (0:3)

22.1.2017, Premijer liga: Arsenal - Barnli 2:1 (0:0)

Poslednjih pet međusobnih susreta Bajerna i Arsenala:

4.11.2015: Bajern - Arsenal 5:1 (3:0)

20.10.2015: Arsenal - Bajern 2:0 (0:0)

11.3.2014: Bajern - Arsenal 1:1 (0:0)

19.2.2014: Arsenal - Bajern 0:2 (0:0)

13.3.2013: Bajern - Arsenal 0:2 (0:1)

PREDLOZZI I TIPOVANJA: Probajte sa dvojkama u Lisabonu i Parizu, odnosno sa kecom u Šefildu

FUDBAL: Polako se spremajte i za spektakl na Santijago Bernabeu, gde će bitku za četvrtfinale voditi Real Madrid i Napoli. Prvi i dosad poslednji put ove dve ekipe sastale su se u sezoni 1987/1988 kada su Kraljevići u prvoj rundi Kupa evropskih šampiona ukupnim rezultatom 3:1 (prvi meč u Madridu 2:0) preskočili Napolitance. Tada je na klupi Los blankosa sedeo Leo Behnaker, dok je udarna igla ekipe podno Vezuva bio legendarni Dijego Armando Maradona.

- Real Madrid je u seriji od tri pobede i šest utakmica bez remija u Primeri

- Real Madrid je odigrao 3+ na šest minulih mečeva u Primeri

- Real Madrid je uz Barselonu najefikasniji tim Primere (2,7 golova u proseku)

- Real Madrid u Primeri prima skoro gol u proseku (0,9)

- Real Madrid je u grupnoj fazi Lige šampiona ove sezone prosečno postizao 2,6, a primao 1,6 golova

- Real Madrid ove sezone ima samo jedan poraz na Santijago Bernabeuu

- Napoli je u seriji od 13 mečeva bez poraza u Seriji A

- Napoli je najefikasniji tim u Seriji A sa 2,38 postignutih golova u prosek

- Napoli u italijanskom šampionatu prosečno prima malo više od jednog gola (1,08)

- Napoli je odigrao GG na sedam od proteklih osam mečeva u Seriji A

- Napoli je u grupnoj fazi Lige šampiona postizao 1,83, a primao 1,33 golova u proseku

REAL MADRID - NAPOLI: 1 (1,55), X (4,20), 2 (6,00)

Projektovani sastavi:

Real Madrid (4-3-3): Navas - Karvahal, Ramos, Varan, Marselo - Kros, Kazemiro, Modrić - Vaskez, Benzema, Ronaldo

Napoli (4-3-3): Reina - Hisaj, Albiol, Kulibali, Gulam - Zjelinski, Žoržinjo, Hamšik - Kaljehon, Mertens, Insinje

Glavni sudija: Damir Skomina (Slovenija)

Pomoćnici: Jure Praprotnik (Slovenija), Robert Vukan (Slovenija)

Dodatne sudije: Matej Jug (Slovenija), Slavko Vinčić (Slovenija)

Četvrti sudija: Tomaž Klančnik (Slovenija)

Damir Skomina je ove sezone delio pravdu na tri okršaja Lige šampiona na kojima je podelio 14 javnih opomena i jednom pokazao na belu tačku. Sudio je i prvu utakmicu plej-ofa za plasman u elitno evropsko takmičenje između Seltika i Hapoel Ber Ševe. U prvoj slovenačkoj ligi je sudio na osam utakmica, pritom pokazavši 28 žutih kartona i jedan crveni. Dvaput je svirao jedanaesterac.

Poslednjih pet mečeva Real Madrida:

11.2.2017, Primera: Osasuna - Real Madrid 1:3 (1:1)

29.1.2017, Primera: Real Madrid - Real Sosijedad 3:0 (1:0)

25.1.2017, Kup kralja: Selta - Real Madrid 2:2 (1:0)

21.1.2017, Primera: Real Madrid - Malaga 2:1 (2:0)

18.1.2017, Kup kralja: Real Madrid - Selta 1:2 (0:0)

Poslednjih pet mečeva Napolija:

10.2.2017, Serija A: Napoli - Đenova 2:0 (0:0)

4.2.2017, Serija A: Bolonja - Napoli 1:7 (1:4)

29.1.2017, Serija A: Napoli - Palermo 1:1 (0:1)

24.1.2017, Kup Italije: Napoli - Fjorentina 1:0 (0:0)

21.1.2017, Serija A: Milan - Napoli 1:2 (1:2)

Međusobne utakmice:

16.09.1987, Kup šampiona: Real Madrid - Napoli 2:0 (1:0)

30.09.1987, Kup šampiona: Napoli - Real Madrid 1:1 (1:1)

KOŠARKA: Gust evroligaški raspored primorao je Crvenu zvezdu da otputuje u Skoplje i nešto ranije ukrsti koplja sa Karpoš Sokolijem. Od 18 časova u dvorani Boris Trajkovski biće odigran premijerni meč 23. kola ABA lige, a aktuelni osvajač otputovao je u makedonsku prestonicu sa brojnim kadrovskim problemima. Nemanja Dangubić već duže vreme muku muči sa povredom tetive, dok je Milko Bjelica zbog povrede u duelu sa Cibonom ranije morao u svlačionicu i takođe neće biti u protokolu za duel sa jadranskim debitantom koji od početka kalendarske godine nije pretrpeo poraz na svom parketu u ABA ligi.

Za nevericu: Karta za Zvezdu 50 evra!

Kako bilo, crveno-belima pripada uloga apsolutnog favorita i sve osim pobede predstavljalo bi prvorazrednu senzaciju. Treba očekivati da Dejan Radonjić ustupi nešto više minuta rezervnom plejmejkeru Nejtu Voltersu, ali i Ognjenu Dobriću. Vredi napomenuti da je Karpoš trajno ostao bez hrvatskog internacionalca na poziciji krila Zorana Vrkića, koji će zbog kidanja prednjih ukrštenih ligamenata morati na dužu pauzu.

Prvi meč odigran u Pioniru ubedljivo je pripao akutelnom šampionu (90:71) i nema razloga da i večeras ne bude tako. Ukoliko vam je čista dvojka malo, slobodno je probajte u hendikepu na standardnih 1,85. Kompletnu ponudu za ovaj meč pogledajte OVDE.

FUDBAL: U senci okršaja Pari Sen Žermena i Barselone, snage na lisabonskom Lužu u isto vreme odmeriće Benfika i Dortmund. Nema dileme da nas u portugalskoj prestonici očekuje jednako interesantan okršaj kao i u Parizu.

Orlovi i Milioneri u 21. veku nisu odigrali nijedan međusobni meč, ali to ne znači da nismo uspeli da "iščačkamo" brojne zanimljivosti kada je reč o ovom duelu.

- Benfika je na šest od sedam poslednjih mečeva igrala 3+, računajući i utakmice u Liga kupu i nacionalnom Kupu

- Na četiri minula susreta Benfike padalo 1-2 pogotka u prvom poluvremenu

- Benfika je četiri od šest mečeva u Ligi šampiona igrala GG

- Benfika u ligi postiže2,23 golova po utakmici, a prima 0,57, dok su u Ligi šampiona brojke identične - 1,66 primaju i isto toliko postižu

- Benfika je na svom stadionu postizala tri ili više golova na šest poslednjih mečeva u svim takmičenjima

- Dortmund je na 11 minulih gostovanja u Bundesligi i Ligi šampiona igrao GG

- Dortmund je na strani u Ligi šampiona ove sezone postizao 3,33 gola, a a primao tačno jedan

- Dortmund je ostao neporažen na sedam od osam poslednjih utakmica u ligi

- Na prethodnih šest duela Dortmunda, izuzimajući prijateljske, padalo je 1-2 gola u prvom poluvremenu

- Dortmund je na četiri od pet minulih susreta igrao 2-3

Projektovani sastavi:

Benfika (4-3-2-1): Ederson - Eliseu, Lindelof, Luizao, Semedo - Kariljo, Pici, Fejsa - Červi, Mitroglu - Žonas

Dortmund (4-3-2-1): Burki - Ginter, Sokratis, Papastopulos, Burnić - Pulišić, Vigl, Gereiro - Durm, Dembele, Rojs - Obemajan

Povrede, suspenzije i roviti igrači:

Benfika: Živković (suspendovan), Lisandro Lopez (povređen), Žonas (pod znakom pitanja)

Dortmund: Gece (povređen), Bender (povređen)

Glavni sudija: Nikola Ricoli (Italija)

Linijske sudije: Di Liberatore (Italija), Di Fjore (Italija)

Dodatne sudije (iza golova): Banti (Italija), Irati (Italija)

Četvrti sudija: Tonolini (Italija)

BROJ ŽUTIH KARTONA - 4,5 MANJE (1,85) - VIŠE (KVOTA 1,85)

Ricoli je u tekućoj sezoni tri puta delio pravdu u Ligi šampiona, javnu opomenu zaradilo je samo četiri igrača, niko nije isključen, niti je viđen udarac sa bele tačke. Takođe, sudio je i kvalifikacioni meč za elitno takmičenje između Jang Bojsa i Menhengladbaha i pokazao tri žuta kartona. Pogled na statističke podatke iz Serije A kada je Ricoli sudio izgleda ovako: na 10 utakmica 57 žutih kartona (prosek 5,7) i jedan direktan crveni, uz dva pokazana jedanaesterca.

Poslednjih pet utakmica Benfike:

10.02.2017, Primeira: Benfika - Arouka 3:0 (2:0)

05.02.2017, Primeira: Benfika - Nasional 3:0 (2:0)

30.01.2017, Primeira: Setubal - Benfika 1:0 (1:0)

26.01.2017, Liga kup: Moreirense - Benfika 3:1 (0:1)

22.01.2017, Primeira: Benfika - Tondela 4:0 (0:0)

Poslednjih pet utakmica Dortmunda:

11.02.2017, Bundesliga: Darmštat - Dortmund 2:1

08.02.2017, Kup: Dortmund - Herta 2:1 (0:1)*

04.02.2017, Bundesliga: Dortmund - Lajpcig 1:0 (1:0)

29.01.2017, Bundesliga: Majnc - Dortmund 1:1 (0:1)

21.01.2017, Bundesliga: Verder - Dortmund 1:2 (0:1)

* posle produžetaka

Poslednje međusobne utakmice:

6.11.1963, Kup šampiona: Benfika - Dortmund 2:1 (0:0)

4.12.1963, Kup šampiona: Dortmund - Benfika 5:0 (3:0)

FUDBAL: Blokbaster. Sudar divova na startu nokaut faze Lige šampiona. Okršaj koji je došao ranije nego što su mnogi priželjkivali. Duel favorita za osvajanje elitnog takmičenja. Mesta u četvrtfinalu ima samo za jednog!

PARI SEN ŽERMEN - BARSELONA, Park prinčeva, 20.45!

Da li ste spremni? Statistika, zanimljivosti i mnoštvo korisnih informacija za klađenje je pred vama...

- PSŽ nije izgubio nijedan meč ove sezone na svom terenu, kako u Ligi 1, tako i u Ligi šampiona

- PSŽ je u seriji od tri uzastopna trijumfa u prvenstvu Francuske

- PSŽ nije poražen na sedam minulih susreta u ligi

- PSŽ je igrao 3+ na četiri poslednja meča, uključujući i jedan u Kupu protiv Rena (pobeda, 0:4)

- PSŽ je na 16 prethodnih utakmica u svim takmičenjima postigao najmanje jedan gol

- Barselona je na svim ovosezonskim gostovanjima postigla bar jedan pogodak

- Barselona nije poražena na 11 minulih utakmica (šest u Primeri, pet u Kupu kralja)

- Barselona nije gubila na poluvremenu na 14 uzastopnih mečeva u Primeri

- Barselona je poražena samo jednom na strani na 13 prethodnih mečeva, od Atletik Bilbaa u Kupu kralja, kojeg je kasnije

eliminisala

- Barselona je postigla tri ili više golova na pet od sedam poslednjih utakmica u Primeri

Projektovani sastavi:

PSŽ (4-3-3): Trap - Orije, Markinjos, Kimpembe, Maksvel - Verati, Rabio, Matuidi - Lukas, Kavani, Draksler

BARSELONA (4-3-3): Ter Štegen - Serhi Roberto, Pike, Umtiti, Alba - Rakitić, Buskets, Inijesta - Mesi, Suarez, Nejmar

Povrede, suspenzije i roviti igrači:

PSŽ: Tijago Mota (suspendovan), Pastore (pod znakom pitanja), Tijago Silva (povredio)

Barselona: Turan (povređen), Maskeranoio (povređen), Vidal (povređen)

Glavni sudija: Šimon Marćinjak (Poljska)

Linijske sudije: Tomaž Listkjevič (Poljska), Pavel Sokolnički (Poljska)

Dodatne sudije (iza golova): Pavel Račkovski (Poljska), Tomaž Musijal (Poljska)

Četvrti sudija: Radoslav Siejka (Poljska)

BROJ ŽUTIH KARTONA - 4,5 MANJE (KVOTA 2,03) - VIŠE (KVO0TA 1,71)

Marćinjak je u Ligi šampiona ove sezone delio pravdu na tri utakmice, pokazavši pritom 15 žutih kartona, jednom crveni posle dva žuta i dva puta na belu tačku. Na centru je stajao na kvalifikacionom meču za LŠ između Rome i Porta i za džep se latio sedam puta (pet žutih kartona, dva crvena). Kada je reč o poljskom šampionatu, Marćinjak je sudio 13 utakmica, pokazao 45 žutih kartona (prosek 3,46), dva direktna crvena i jedan posle dva žuta kartona.

Poslednjih pet utakmica Pari Sen Žermena:

10.02.2017, Liga 1: Bordo - PSŽ 0:3 (0:2)

07.02.2017, Liga 1: PSŽ - Lil 2:1 (0:0)

04.02.2017, Liga 1: Dižon - PSŽ 1:3 (1:1)

01.02.2017, Kup: Ren - PSŽ 0:4 (0:2)

29.01.2017, Liga 1: PSŽ - Monako 1:1 (0:0)

Poslednjih pet utakmica Barselone:

11.02.2017, Primera: Alaves - Barselona 0:6 (0:2)

07.02.2017, Kup kralja: Barselona - Atletiko Madrid 1:1 (1:0)

04.02.2017, Primera: Barselona - Atletik Bilbao 3:0 (2:0)

01.02.2017, Kup kralja: Atletiko Madrid - Barselona 1:2 (0:2)

29.01.2017, Primera: Betis - Barselona 1:1 (0:0)

Poslednjih pet međusobnih utakmica:

21.04.2015, Liga šampiona: Barselona - PSŽ 2:0 (2:0)

15.04.2015, Liga šampiona: PSŽ - Barselona 1:3 (0:1)

10.12.2014, Liga šampiona: Barselona - PSŽ 3:1 (2:1)

30.09.2014, Liga šampiona: PSŽ - Barselona 3:2 (2:1)

10.04.2013, Liga šampiona: Barselona - PSŽ 1:1 (0:0)

KOŠARKA: Odavno ovo više nije šala. I ovo ne prestaje. Nikola Jokić nije više zvezda samo u svom dvorištu (Denveru), on postaje ozbiljan dasa u čitavom tom cirkusu! Mladi Srbin uspeo je noćas da upiše i drugi tripl-dabl u karijeri - oba u poslednjih 11 dana, tek da pokaže da onaj prvi nije bio nikakva slučajnost - a između ta dva najcenjenija učinka u košarci beše onih rekordnih 40! Opširnije pročitajte OVDE.

NBA - REZULTATI:

Šarlot - Filadelfija 99:105

/Voker 29 - Šarić 18/

Indijana - San Antonio 106:110

/Tarner 22 - Lenard 32/

Bruklin - Memfis 103:112

/Lopez 17 - Konli 32/

Majami - Orlando 107:116

/Vejters 23 - Furnije 24/

Milvoki - Detroit 102:89

/Monro 25 - Moris 26/

Vašington - Oklahoma Siti 120:98

/Moris 23 - Lovernj 17/

Dalas - Boston 98:111

/Ferel 20 - Tomas 29/

Denver - Golden Stejt 132:110

/Ernangomez 27 - Durant 25/

Finiks - Nju Orleans 108:110

/Bledso 37 - Dejvis 24/

Juta - LA Klipers 72:88

/Fejvors 13 - Grifin 26/

Portland - Atlanta 104:109 (produžetak)

/Mekolum 26 - Hardavej 25/

Izveštaj sa ostalih mečeva pročitajte OVDE.

LUDI TIKET, utorak, 598.469 dinara: Susoooooo!!!

LUDI TIKET (-), utorak, 1.464.832 dinara: Zastoj u Kalabriji

* Liga šampiona, ljudiiiii! Da li ste spremni?

TROSTRUKI SUPERPAR

Ne zaboravite da samo u MOZZART kladionicama imate mogućnost da neke od parova igrate po većim kvotama u okviru jedinstvene ponude Trostrukog superpara.

Super 4+1

(Pravila za grupu Super 4: Ako na tiketu imate četiri para, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 4 Trostrukog superpara)

Super 6+1

(Pravila za grupu Super 6: Ako na tiketu imate šest parova (nema veze što vam je peti iz grupe Super 4), možete da dodate jedan meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara)

Super 8+1

(Pravila za grupu Super 8: Ako na tiketu imate osam parova, možete da dodate jedan meč iz grupe Super 8 Trostrukog superpara. Nema veze što na redu pet već postoji meč iz grupe Super 4 i/ili na redu sedam imate meč iz grupe Super 6 Trostrukog superpara. Mečevi iz Superpara ne ulaze u zbir za obračun bonusa)

NAJAVA DANA (utorak, 14. februar): Fudbalski globus se okreće oko PSŽ-a i Barse u Ligi šampiona... Zvezda igra u vodama Jadranske lige

Dobro jutro poštovani čitaoci i dobro došli na naš svakodnevni blog posvećen kladionici u kome ćemo vas informisati o svim značajnim događajima koji slede, ali i onima koji su završeni. U prvoj smeni družite se sa Nikolom Drenovcem, a nešto kasnije, pa sve do kraja dana sa vama će biti Milan Cakić.

(FOTO: Action Images)