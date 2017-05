Revolveraški obračun u Hanoveru i uvod u ludnicu

Trijumf Štutgarta rešio bi pitanje prvog mesta i dobili bismo jednog sigurnog putnika u Bundesligu, ali svaki drugi ishod - pre svega pobeda domaćina - poprilično će zakomplikovati situaciju u vrhu

Završnica trke za plasman u Bundesligu mogla bi da bude interesantnija nego ikada! Ovog vikenda na programu je veliki derbi Cvajte između Hanovera i Štutgarta (nedelja, 15.30, Eurosport 2), a od ishoda tog susreta mnogo toga zavisi. Trijumf Švaba rešio bi pitanje prvog mesta i dobili bismo jednog sigurnog putnika u elitu, ali svaki drugi ishod - pre svega pobeda Hanovera - toliko će zakomplikovati situaciju u vrhu da će u poslednjem kolu sigurna biti samo - ludnica.

Jer pazite ovako: ako bi Hanover tukao Štutgart izjednačio bi se po broju bodova s liderom. Na sve to bi vrlo lako mogla bi da se nakalemi i pobeda Braunšvajga u Bilfeldu (igraju u isto vreme) i onda bismo dobili trojku na vrhu sa istim brojem bodova pred odlučujućih 90 minuta. Ali ni to nije sve. U Nemačkoj se, kada je situacija takva gleda gol razlika, a znate kako tu stoje stvari? Vrlo zamršeno. Sva tri tima su se nagurala u pet golova?! Pa vi vidite kako bi moglo da izgleda to poslednje kolo 21. maja...

Ali o tom potom. Sada da se posvetimo derbiju. Hanover je blagi favorit jer će igrati pred krcatim tribinama, a kod kuće je dobio svaki od poslednjih šest duela. Prethodna tri, doduše, minimalno - po 1:0. Taj tim za poraz pred svojim navijačima ne zna od septembra prošle godine. S druge strane Štutgart nije blistao na poslednjim gostovanjima i jedva je dobio Arminiju i Nirnberg po 3:2. Der klub je čak vodio sa 2:0, pa ispustio prednost...

Ovaj meč biće ujedno i revolveraški obračun dvojice najboljih strelaca Cvajte Simona Terodea (Štutgart) i Martina Harnika (Hanover). Golgeter Švaba vodi trenutno na listi strelaca sa 23 golova naspram 17 koliko je postigao Austrijanac i verovatno će mu pripasti Zlatna kopačka Cvajte.

Ono po čemu je Terode posebno prepoznatljiv je da obožava da zada udarac rivalu u nadoknadi vremena, što je tokom proleća donelo dosta bodova ekipi Štutgarta posebno na gostovanjima.

"Sezona za nas teče jako pozitivno. Spremni smo, snažni i motivisani. Želimo da danas zavšimo posao na njihovom terenu. Optimisti smo, imamo pravo da pretimo, jer smo na poslednjih devet utakmica osvojili 23 od mogućih 27 bodova", kaže Terode.

Kako se radi o dve najbolje navale u Cvajti bilo bi iznenađenje da ne bude golova. A i tradicija govori u prilog goleadi. Samo jednom na prethodna četiri meča ovih rivala nije došlo 3+. Dva puta slavio je Hanover, a dva puta Štutgart. Na Mercedes Benc areni oba puta bilo je 1:2.

POSLEDNJIH PET

HANOVER

Vircburg (G) 0:0

Ajntraht B. (D) 1:0

Ercgebirge Aue (G) 2:2

Fortuna D. (D) 1:0

Hajdenhajm (G) 2:0

ŠTUTGART

Karlsrue (D) 2:0

Bilefeld (G) 3:2

Union Berlin (D) 3:1

Nirnberg (G) 3:2 Z

Ercgebirge Aue (D) 3:0

MEĐUSOBNI SKOR

56 21 10 25 83:94

TRENUTNI PLASMAN

1. Štutgart 32 20 6 6 59:35 66

3. Hanover 32 18 9 5 49:31 63

(FOTO: Action Images)