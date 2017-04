Kladite se na: Omiljeni neprijatelj stiže u Napulj - golova će biti, može li Juventus konačno do pobede?

Osim navijača Fiorentine, teško da u Italiji neko drugi mrzi Juventus kao tifozi Napolija. Poslednji razlog za to dao im je Gonzalo Iguain letošnjim prelaskom u redove najtrofejnijeg italijanskog kluba. A sada nas očekuje upravo duel ovih timova i to na, to je sigurno kao da svakog dana sunce izlazi na istoku, rasprodatom i krcatom stadionu San Paulo u Napulju.

Juventus na jug čizme dolazi kao aktuelni šampion i lider na tabeli. Ekipa Masimilijana Alegrija ima osam bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu Romu i sa te strane je prilično mirna. Toliko mirna da se bi se usudili da kažem da joj apsolutno odgovara i nerešen rezultat u nedelju.

MOZZART KVOTE ZA MEČ NAPOLI - JUVENTUS

Sa druge strane, Napolitanci su trećeplasirani i imaju čak 10 bodova manje od Stare dame. Juventus je u nešto boljoj formi od rivala u poslednje vreme, jer je u prethodnih 10 utakmica, računajući sva takmičenja, upisao devet pobeda i jedan remi.

U istom intervalu tim Mauricija Sarija zabeležio je šest pobeda i četiri poraza. Juventus je poslednjih dana bio u centru pažnje zbog afere sa Andreom Barzaljijem, a istovremeno u Napulj je stigla lepa vest da su Sarija kolege iz italijanskih klubova proglasile za najboljeg trenera na Apeninima u prošloj godini.

Inače, kada su u pitanju međusobni okršaji, torinskoj ekipi tradicionalno ne prijaju gostovanja na San Paolu. Naime, od 2000. godine na ovamo, računajući i utakmice italijanskog kupa, fudbaleri Juventusa samo su dva puta pobedili Napoli na njegovom stadionu. Stara dama vrlo verovatno će u nedelju biti oslabljena neigranjem Paula Dibale zbog povrede prepona.

PREDLOZZI ZA KLAĐENJE UG 2-3 Tip KI X 1X&3+ * kvote su podložne promenama POSLEDNJIH PET: NAPOLI Juventus (G) 1:3

Roma (G) 2:1

Real Madrid (D) 1:3

Krotone (D) 3:0

Empoli (G) 3:2 JUVENTUS Napoli (D) 3:1

Udineze (G) 1:1

Milan (D) 2:1

Porto (D) 1:0

Sampdorija (G) 1:0

