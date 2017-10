Ključa u Eskišehiru - biti ili ne biti za najluđu svlačionicu Evrope!

Uzbudljiva završnica u Grupi I

Još malo pa nestalo!

Nastavljamo sa kvalifikacijama za Mundijal u Rusiji, a u petak veče očekuje nas početak raspleta lude završnice u Grupi I. Četiri tima deli samo dva boda, Hrvatska je prva na tabeli, ali čak i ako savlada Finsku u Osijeku neće biti sigurna sve dok se u poslednjem kolu ne ukrsti sa Ukrajinom. Jer Ukajinci bi, ako uračunamo sigurnu pobedu na Skadru pre toga, trijumfom u Kijevu svrgnuli Hrvate sa čela tabele.

Pritom, u toj varijanti i Island bi mogao da učini isto samo ako se neporažen vrati iz Turske i potom savlada fudbalere sa Kosova i Metohije, koji tu služe samo za popravljanje gol razlike. Turci imaju najmanje šanse da se u poslednja dva kola dočepaju Mundijala, ali imaju čemu da se nadaju. Uz pobedu nad Islandom, posle i nad Finskom, te eventualni remi Ukrajine i Hrvatske na koncu takmičenja, mogli bi i do prvog mesta.

Sve u svemu, Turska je situaciju u Grupi I učinila izuzetno interesantnom prošlomesečnom pobedom nad Hrvatskom (1:0), ali sada je pod velikim pritiskom jer sledi krucijalni meč s Islandom. Duel s direktnim rivalom za jedno od mesta koje u najmanju ruku garantuje baraž odigraće se u Eskišehiru, u kome izabranici selektora Mirčee Lučeskog traže petu pobedu, a četvrtu na domaćem terenu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Jedino je Ukrajina izvukla bod na startu, a od tada na turskom tlu padali su redom Kosovo, Finska i Hrvatska.

Turska je favorit protiv Islanda, ali domaćinu nikako ne idu naruku nemiri koji konstantno vise nad reprezentatijom. Odlazak Fatiha Terima značio je i povratak Arde Turana u nacionalni tim, a poznato je da je vezista Barselone bio blizu odluke da više ne oblači dres sa državnim grbom. Turan je dugo bio epicentar nemira u nacionalnoj selekciji. Pristalice turske reprezentacije zviždale su mu na Evropskom prvenstvu prošle godine, a on im je ironično "odgovorio" visoko podignutim palčevima.

I to nije sve. Turan je u junu ove godine napao novinara u avionu jer ga je ovaj kritikovao u svom izveštaju, a setimo se i "kauboja" Gokana Torea koji je pre tri godine potezao pištolj na saigrače Hakana Čalhanoglua i Omera Topraka. Koliko se stvar otela kontroli govori i to da je Tore tada stavio cev pištolja Topraku u usta, a Čalhanogluu prislonio na koleno. Ni Terim nije bio cvećka jer je umeo da se sukobi sa sudijama, a pre poslednjeg odlaska iz reprezentacije potukao se sa vlasnikom jednog restorana u Turskoj. Tako je to kad imate najluđu svlačionicu u Evropi...

Kako bilo, ni Lučeskuu nimalo nije lako. U roku od tri dana prošao je put od promašaja do spasitelja. Nekadašnji trener Šahtjora i Zenita upisao je poraz protiv Ukrajine, javnost nije bila zadovoljna igrom nacionalnog tima, mediji su ga razapeli, a i sam Lučesku nije krio nezadovoljstvo zalaganjem svojih pulena jer nisu sledili njegova uputstva.

Posle samo tri dana situacija se okrenula za 360 stepeni. Lučesku je izmenio tim, dobio Hrvate i u Turskoj je zavladala prava euforija. Istina, imali su Turci sreće, Kockasti su na početku meča mogli da postignu gol, ali su u završnici stigli do pobedonosnog pogotka koji je vratio veru u plasman na Mundijal.

"Ne gledamo svoje rivale već samo sebe. Poslednji rezultati pružili su nam priliku da se plasiramo na Svetsko prvenstvo. Igrači su protiv Hrvatske pokazali da poseduju kvalitet i da su sposobni da ostvare cilj. Čeka nas teška utakmica sa Islandom, podrška sa tribina je neophodna", poručio je Lučesku.

Inače, sa spiska su izostavljeni Šener Ozbajrakli, Ali Kaldirim i Serdar Gurler, a veliki hendikep za domaćina je izostanak suspendovanog Hakana Čalhanoglua.

Sa druge strane, Islanđani pre mesec dana nisu briljirali, pošto su neočekivano položili oružje u Helsinkiju, ali su posle samo tri dana na svom terenu trijumfovali nad kvalitetnom Ukrajinom. Gilfi Sigurdson i drugovi ne beleže sjajne rezultate u gostima, pošto su ostvarili samo jednu pobedu, ali se nadaju makar bodu, jer u poslednjem kolu imaju najlakšeg rivala i to na svom terenu. Takođe, Island je deset od proteklih 11 utakmica okončao s najviše dva gola.

Selektor Ribara Hejmir Halgrimson uzda se u svoje izabranike koji, kako kaže, uvek igraju najbolje kada je velik ulog. Islanđani su lišeni usluga iskusnog Emila Halfredsona, a u sastavu neće biti ni Arona Sigurdarsona.

Projektovani sastavi:

TURSKA (4-2-3-1): Babadžan - Ajhan, Topal, Sojundžu, Erkin - Šahin, Ozjakup - Tosun,

Belozoglu, Turan - Jilmaz

ISLAND (4-4-1-1): Haldorson - Sajvarson, Ingason, Sigurdson, Magnuson - Gudmundson, Gunarson, Bjarnason, Gislason - Sigurdson - Bodvarson.

Petak:

20.45: (1,10) Hrvatska (10,0) Finska (23,0)

20.45: (2,00) Turska (3,40) Island (3,90)

20.45: (23,0) Kosovo (10,0) Ukrajina (1,10)

Ponedeljak, sve od 20.45:

Finska - Turska

Ukrajina - Hrvatska

Island - Kosovo

