Ključa u Holandiji: Sponzori, špijuni, haubice i sudar filozofija!

Možda često nema jasnog favorita, možda često ne znate kome biste pre ukazali prednost, možda tim od kojeg se najviše očekuje ume da proda, ali jedno je sigurno - u drugoj holandskoj ligi golovi su zagarantovani!

Prosečno na mečevima pada više od tri pogotka, na Telstarovim ide i do četiri, a više od polovine lige na 70 i više odsto mečeva ove sezone igrao je ove sezone 3+. Dakle, kada na red dođe petak, odmah imajte na umu Holandiju 2, odnosno golove, golove i golove... Posebno bi valjalo obratiti pažnju na Go Ahed Iglse čiji je Sem Hendriks najbolji strelac lige. Znači, porazmislite i o tipu da će Go Ahed dati dva gola, jer su holandski mediji oduševljeni formom bivšeg Ajaksovog pulena.

Interesantno je i pred okrašj De Grafšapa i NEC-a. Naime, tamošnji novinari došli su do saznanja da su gosti unajmili špijuna koji je krišom gledao trening domaćih što je razbesnelo trenera De Grafšapa Henka de Jonga. Prvi iz ruralnih, gosti iz urbanih krajeva, tenzija raste... Nema sumnje da će ovde prštati na sve strane. Pominje se i da sponzori Osa nude premije igračima ukoliko savladaju Helmond...

Evo nekoliko zanimljivosti iz Erste Divizije:

- Kambur je primio bar gol na devet proteklih utakmica

- Fortuna Sitard prosečno u gostima daje dva gola

- Telstar je vezao pet gostujućih poraza protiv RKC Valvajka

- Ajndhoven je odigrao GG na šest proteklih okršaja sa MVV Mastrihtom kod kuće

- Dordreht je odigrao 3+ na devet od 12 poslednjih mečeva

- Os je primio bar gol na 10 proteklih utakmica

- Helmond i Os su na 12 proteklih duela igrali 3+

- Almere u gostima prima oko dva i po gola u proseku

- PSV II je igrao 3+ na pet poslednjih mečeva kod kuće

Kako bilo, zaključak se sam nameće. Stoga, mi ćemo predložiti svoj tiket sa opcijama koje nam se čine da imaju najviše izgleda za prolaz, a vi ispratite, ako želite. Klik na dugme KLADI SE odvešće vas na sajt mozzartbet.com gde po želji možete skidati i dodavati parove.

Srećno!

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 20:00 1621 HOL 2 Cambuur - Fortuna S. ug 2+ 1,17 Pet 20:00 1622 HOL 2 Den Bosch - Volendam ug 2+ 1,20 Pet 20:00 1623 HOL 2 Eindhoven - MVV ug 2+ 1,15 Pet 20:00 1624 HOL 2 Emmen - Almere ug 2+ 1,17 Pet 20:00 1625 HOL 2 Go Ahead - Dordrecht ug 2+ 1,10 Pet 20:00 1626 HOL 2 De Graafschap - NEC ug 2+ 1,15 Pet 20:00 1627 HOL 2 Oss - Helmond ug 4+ 1,92 Pet 20:00 1628 HOL 2 RKC Waalwijk - Telstar ug 2+ 1,18

HOLANDIJA 2 - 13. KOLO:

Petak

20.00: (2,00) Kambur (3,45) Fortuna Sitard (3,45)

20.00: (2,40) Den Boš (3,30) Volendam (2,75)

20.00: (2,05) Ajndhoven (3,40) MVV (3,35)

20.00: (1,65) Emen (3,70) Almere (4,90)

20.00: (1,65) Go Ahed (3,90) Dordreht (4,60)

20.00: (2,40) De Grafšap (3,35) NEC (2,75)

20.00: (2,35) Os (3,40) Helmond (2,75)

20.00: (2,35) RKC Valvajk (3,30) Telstar (2,85)

Ponedeljak

20.00: (3,50) AZ Alkmar II (3,50) Ajaks II (1,95)

20.00: (1,55) PSV II (4,00) Utreht II (5,40)

