Klop: Moraćemo da pojedemo dosta žaba ovog leta

Nemac upotrebio izreku da opiše situaciju oko transfera

Kako je počelo da se bliži leto sve su jača šuškanja oko transfer pijace. To naravno nije zaobišlo ni Liverpul, a Jirgen Klop je kao i uvek otvoreno govorio o čitavoj situaciji.

Da bi što bolje opisao šta čeka njegov stručni štab iskoristio je nemačku izreku.

"Moraćemo da pojedemo dosta žaba", rekao je Klop.

U suštini, želeo je da istakne da je mogući plasman u Ligu šampiona vitalan za Liverpul kako bi privukao najkvalitetnije igrače na Enfild. Ali da neće dovoditi igrače koji bi na taj isti Enfild samo zbog igranja u Ligi šampiona.

"Ne želim igrače koji samo žele da dođu u klub da bi igrali Ligu šampiona i da im je to jedini cilj. Moraćemo da "zagrizemo metak". Što je bolji igrač, više klubova ga traži. Ne možemo da prilazimo igračima samo sa tvrdnjom da je Liverpul lep grad. Moramo da iznesemo na sto još drugih stvari. Imamo već neke dobre razgovore i pregovore, a da bi pomoglo to kada bi ušli u kvalifikacije za Ligu šampiona - to sigurni", rekao je Klop.

Liverpul od 14.30 igra protiv Sautemptona. Samo ga tri boda ostavljaju u trci za direktan plasman u Ligu šampiona.

A vidite koliko bi to Liverpulu donelo na različitim poljima.