Klope, čuj me: Grujić je vrhunski igrač! Impresivno ga je gledati

Menadžer mladog tima Liveprula na sva usta nahvalio mladog reprezentativca Srbije

Veličina slova A A A

Samo 90 minuta u okviru Liga Kupa protiv Lestera. To je učinak Marka Grujića ove sezone u dresu Liverpula. Veruju svi da će mladi reprezentativac Srbije uskoro dobiti ruku poverenja od Jirgena Klopa. I da će je prihvatiti.

Kao i prošle sezone: dok čeka šansu u kontinuitetu u prvom timu nekadašnji član Crvene zvezde igra za drugi tim Redsa. I tamo pokušava da stekne poverenje stručnog štaba Liverpula.

O tom je pričao Nik Kritklej, trener mladog tima Liverpula.

„Pre nekoliko sedmica imao sam razgovor sa Klopom. Menadžer mi je rekao da je Marko napravio ogroman korak napred, ali da to niko nije video. Zato je uglavnom igrao za mladi tim Liverpula. Marko smatra da je to dobro za njegov razvoj“, rekao je Liverpul stručnjak.

On je na sva usta nahvalio srpskog internacionalca.

„Kada je igrao za naš drugi tim radio je to vrlo dobro. Odmah se može videti da je vrhunski igrač. I ne samo to: jako je skroman dečko. Kada ga gledate vdeluje impresivno. On je visok i jak, ali ne treba zaboraviti da je on još dete“, dodao je Kritklej.