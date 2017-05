Klopovi izgovori: Teren je bio suv, njihov golman ometao Milnera, pišite o tome

Trener Liverpula razočaran suđenjem protiv Sautemptona

Ne može Jirgen Klop da pobedi Suatemptona u Premijer ligi, pa to ti je. Ni iz četvrtog pokušaja nije uspeo. Nije mu pomogao ni kazneni udarac, jer je Džejms Milner baš sad našao da promaši, pa Crveni, umesto da naprave bodovnu zalihu, štucaju u borbi za direktan plasman u Ligu šampiona.

„Nismo mogli do tri boda. Svi su mogli da vide koliko je utakmica bila teška. Sautempton je dobar tim, ali smo branili njihove kontranapade bolje nego što je bio slučaj na meču sa Kristal Palasom. Na kraju se, ipak, sve svodi na to da daš gol. A mi nismo uspeli. Bio je to jedan od onih dana... Uzeli smo bod. Nije smak sveta, ali jesmo razočarani. Idemo dalje“, delovao je prilično mirno nemački strateg posle 0:0 na Enfildu.

Njegov tim je bio neubedljiv, ali je oštricu kritika Klop umserio ka glavnom arbitru meča Robertu Medliju.

„Postojale su bar tri, četiri situacije koje je četvrti sudija video na isti način kao i mi sa klupe, ali izgleda da radio veza sa glavnim arbitrom nije radila. Videli ste šta se desilo - pišite o tome. Dobili smo dva žuta kartona bez potrebe, a svi ste mogli da primetite kako se ponašao njihov golman Frejzer Forster prilikom penala (ometao Milnera pre šuta). To nije bilo lepo“.

Strateg Liverpula imao je još jednu zamerku, ali ne što se tiče igre.

„Teren je bio suv. Pokušali smo da ga nakvasimo šro je više moguće. Primetili ste po pasovima da nešto nije u redu. Rekao sam momcima da sad imaju bod više nego pre ovog kola. Možda se na kraju ovog prvenstva baš taj bod ispostavi važnim“, rekao je Jirgen Klop.

