Ko će napasti Spartu po krilu? Adžić je spreman

„Pročitao sam da je Sparta favorit, ali ne mislim da je to baš tako“, rekao je mladi krilni fudbaler

Jedna loša odluka, tačnije trenutak dekocentracije u zanosu slavlja, koštala je Slavoljuba Srnića suspenzije za duel protiv Sparte. I to baš u periodu kada nagoveštava životnu formu... Trener Vladan Milojević biće na mukama da pronađe adekvatnu alternativu za brzonogog Šapčanina.

U fokusu su Milić, Ruiz, možda i tek pridošli Nemanja Radonjić. Ali tu je i Zvezdino dete - Luka Adžić. Talentovani krilni fudbaler je imao odličnu premijeru, pošto je u duelu protiv Radničkog uspisao asitenciju. Navijači bi voleli da ga vide u četvrtak u startnoj postavi, voleli bi da vide kako Adžinjo po krilu napada Čehe...

Ove sedmica je mnogo drugačija za njega. Do sada je evropske mečeve iščekivao kao navijač, sada je skriveni ili glavni adut crveno-belih.

„Mnogo je drugačije sada. Kada si navijač, sa strane sve to drugačije izgleda. Gledaš igrače u tunelu kako izlaze, kakva je atmosfera pre utakmice, osluškuješ pun stadion... Kad si na terenu nekako sve to doživljavaš normalnije nego navijač, prizeminiji si i koncentrisaniji. Mirniji sam na terenu nego na tribinama. Ranije kada god bih se spremao da gledam Zvezdu u Evropi, imao sam nenormalnu tremu, veću od igrača. Što se tiče same utakmice, ne bih ništa najavljivao. Imamo i starije igrače koji treba da pričaju o tome. Čekam svoju šansu, a ukoliko je dobijem. Mislim da sam negde pročitao da je Sparta favorit, ali ja ne mislim tako“, poručio je Luka Adžić.

Adžić smatra da je veoma važno to što je Crvena zvezda novu sezonu otvorila pobedom.

„Prvo kolo je bilo dosta teško, a Zvezda uvek ima problema u tom prvom kolu. Nastala je loša tradicija, ali mislim da smo dobro odigrali. U mlađim kategorijama nisam imao problema sa otvaranjem sezona, preneo sam tu svoju enegiju i u ovu sezonu, a mislim da igrač Zvezde nikada ne treba da ima strah ni od jednog protivnika, posebno u našoj ligi gde smo uvek mi favoriti. Što se mene lično tiče, mislim da nisam još uvek dovoljno fizički spreman. Mislim da ću polako kroz utakmice da podižem kondiciju i da ću uskoro biti spreman za svih 90 minuta, jasan je Adžić.

