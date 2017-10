Ko će dati gol Mančesteru? Povređen Hari Kejn!

Odlični golgeter nije uspeo da se opravi od povrede zadnje lože, koju je zaradio u utakmici sa Liverpulom

Ako nešto nisu želeli navijači Totenhema, to je da se povredi najveća zvezda tima i prvi strelac Premijer lige Hari Kejn, a to se dogodilo baš pred veliki derbi sa Mančester junajtedom na Old Trafordu (subota, 13.30).

Kejn je prošlog vikenda u fanstastičnoj pobedi nad Liverpulom doživeo povredu zadnje lože, od koje nije uspeo da se oporavi, pa će propustiti utakmicu na Teatru snova. Pod vođstvom Maurisija Poketina engleski reprezentativac je postigao je 83 gola u Premijer ligi ili 52 više od svih ostalih igrača Totenhema.

Iz Totenhema su poručili da je u pitanju manje istegnuće zadnje lože na levoj nozi. A s obzirom da ovakve povrede zahtevaju odmor, u taboru Pevaca su odlučili da ne rizikuju. Predviđa se da bi pauza mogla da traje i do 18 dana.

Totenhem se nakon devet odigranih kola nalazi na deobi druge pozicije upravo sa Mančester junajtedom, dok prvoplasirani Mančester Siti ima pet bodova više. Ipak, navijači Pevaca nemaju toliko razloga za pesimizam, s obzirom da Totenhem na poslednjih osam utakmica kada nije bilo Kejna u timu ima skor od pet bobeda i tri remija, uz gol razliku 13:5.

Kejn je u ovoj sezoni postigao osam golova u Premijer ligi i još pet u Ligi šampiona.

