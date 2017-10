Kokoškov o budućnosti Teodosića i Bogdanovića u NBA i uspehu Slovenije „iz uvoza“

Pomoćni trener Jute pričao i o Luki Dončiću

Prošlog leta je Igor Kokoškov napravio pravo košarkaško čudo sa reprezentacijom Slovenije. Doneo je Slovencima zlatnu medalju na Evrobasketu, prvu u njihovoj istoriji. I odmah posle velikog uspeha rešio da ode kao pobednik, da napusti selektorsku funkciju i posveti se karijeri pomoćnog trenera u NBA koja traje već 17 godina.

Srpski stručnjak je prvi pomoćnik Kvina Snajdera u Juti, a u intervjuu za rusku Izvestiju je otkrio da mu je drago što su ove sezone u najjaču ligu sveta došli i njegovi zemljaci Bogdanović i Teodosić.

„Teodosić i Bogdanović su trenutno u različitim fazama karijera. Bogdanović je još mlad, dok je Teodosić iskusan košarkaš koji je igrajući za CSKA izgradio veliku reputaciju. Mislim da su obojica doneli prave odluke dolascima u NBA. Teodosić je popularan i vrlo poštovan igrač u ligi, oko njegovog talenta nema nikakvih dilema. Ako ga zdravlje bude poslužilo, može da postane veoma važan deo Klipersa. Bogdanović je mlađi i on će duže trajati u NBA od Miloša. Veoma je talentovan, zna kako da napada, ali i kako da bude jaka karika u dorbani“, rekao je Kokoškov.

Nedavno su se od košarkaških funkcioniera iz Litvanije čule optužbe da je Slovenija postala prvak Evrope zahvaljujući strancima s obzirom da ste vi Srbin, a Rendolf je Amerikanac.

„Nismo prekršili nijedno pravilo FIBA. Slovenija nije prva reprezentacija koja je to uradila. Pre toga su košarkaše naturalizovali Izrael, Rusija, Hrvatska, Bosna, Gruzija... Nismo prvi, ni poslednji koji su to uradili. Nema ništa čudno i neobično u tome. Nama nije bilo lako da naturalizujemo Rendolfa jer nas u tome nije podržala Vlada Slovenije. Rendolf je sjajan igrač i čovek koji nam je mnogo pomogao. Srećni smo što smo ga imali i nadamo se da će nastaviti da igra za Sloveniju. Ništa ne može da izmeni moje mišljenje o tom timu, pobedama i zlatnoj medalji koju smo osvojili“.

Za najtalentovanijeg slovenačkog košarkaša Luku Dončića se predviđa da će biti prvi pik na draftu 2018. godine.

„On je definitivno najtalentovniji igrač kojeg sam trenirao. On je biser svetske košarke. Pratim njegove igre i veoma sam srećan zbog njega. Nisam iznenađen Lukinim uspehom jer je on jedinstven igrač koji ima neverovatan dribling, postiže čudesne koševe i zna kako da se dobro brani. Neverovatno je sa kojim samopouzdanjem igra taj 18-godišnjak. Rekao sam mu da nije bitno da li igra plemejkera ili krilo jer će u svakom slučaju postati veliki igrač. Želim da ga vidim u NBA čim on oseti da je spreman za to. Meni izgleda kao neko ko će moći da igra u NBA narednih 17 godina“.

