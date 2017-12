Komično iz 2017: Golmanova nepostojeća lopta, Sančesov nevidljivi saigrač, pljačkaš Roman Burki, romantični Anćeloti i Murinjova banana (VIDEO)

Novac, ogromna ulaganja i veliki profit učinili su fudbal strogim biznisom, u kojem vlada zakon jačeg ili finansijski moćnijeg. Ali, postoje moment koji nas s vremena na vreme podsete na to da su upravo ti igrači, koji su plaćeni na stotine miliona evra, ipak ljudi od krvi i mesa, a fudbal igra koja pre svega služi da zadovolji i oraspoloži njenu vernu publiku.

Sami sportisti su često i tvorci raznoraznih komičnih situacija, uglavnom nesmotrenih, a mi smo se potrudili da vam izdvojimo one najsmešnije i nazanimljivije koje su se dogodile u ovoj godini, uz veru da ćete se nasmejati baš kao što smo to i mi učinili.

GOLMANE, GDE TI JE LOPTA?!

Situacija koja nas je možda i najviše nasmejala dogodila se pred sam kraj godine. Njen tvorac bio je golman Majca Robin Centner, koji je na utakmici sa Menhengladbahom napravio umalo fatalnu grešku prilikom pokušaja da doda loptu svojim saigračima.

Naime, on je u potpunosti izgubio percepciju gde mu se nalazi lopta, koja je u međuvremenu krenula ka golu, a to je shvatio tek kada je pokušao da šutne tačku za izvođenje jedanaesteraca. Srećom po njega, na vreme se opasuljio, pa je ipak uspeo da je sustigne pre nego što je ušla u gol, ali je nedeljama bio predmet zbijanja šala po društvenim mrežama.

PLJAČKAŠ LOPTI, ROMAN BURKI

Gotovo svaki golman na svetu ima neki neobičan ritual pre utakmica, ali čuvar mreže Borusije iz Dortmunda Roman Burki ima jedan koji izaziva čuđenje ostalih aktera fudbalske predstave. Pred svaki meč, u trenutku dok se određuju početne strane, Burki prilazi i “krade” loptu. To često deluje prilično komično i deo je svake utakmice kada se golman Milionera nalazi u startnoj postavi.

RENATO SANČES I NEVIDLJIVI SAIGRAČ

Supertalentovani portugalski vezista je za kratko vreme od vunderkinda Benfike i novog mladog fudbalskog čuda stigao do liste najsmešnijih događaja i najvećih promašaja 2017. godine. Nije da se ne radi o situaciji koja se dogodi gotovo svakom igraču na svetu, ali donekle opisuje i u kakvom se stanju Sančen nalazi nakon što je od dolaska u Bajern ipak morao da potraži sreću na pozajmici u engleskom Svonsiju. Njegova reakcija iz utakmice sa Čelsijem, u kojoj je izgubio orjentaciju i dodao loptu u reklame, s apsolutno opravdanim razlogom zauzima visoku poziciju na ovoj komičnoj listi.

ANĆELOTIJEV ROMANTIČNI POLJUBAC

Karlo Anćeloti je u ovoj godini doživeo da mu svlačionica prvi put u trenerskoj karijeri okrene leđa, a jedan od nagoveštaja takve situacije bila je i komična situacija iz derbija sa Borusijom iz Dortmunda. Italijan je tada pri rezultatu 4:1 iz igre izveo Franka Roberija, što francuskom asu nije odgovaralo pa je žestoko odbrusio trofejnom šefu struke. Mnogi treneri bi reagovali ljutito i ostali bez takta, ali je Don Karlo još jednom pokazao kakav je gospodin. U tom trenutku je nepristojnog Riberija iskreno zagrlio i poljubio u obraz, što je izmamilo osmehe svima, pa i besnom Francuzu.

OTKAZ ZBOG UKUSNE PITE

Svašta se događalo tokom prethodnih 365 dana, pa i to da golman jednog fudbalskog tima dobije otkaz jer je tokom utakmice jeo pitu na klupi za rezervne igrače. U pitanju je sada već dobro poznati Vejn Šo, tadašnji čuvar mreže engleskog Satona, koji je taj “incident” napravio u utakmici FA kupa protiv Arsenala. Ipak, bez obzira na to što je ostao bez posla, veteran je ubrzo dobio poslovne ponude od brojnih proizvođača pita na Ostrvu da postanje njihov konzument, jer to čini sa velikom slašću.

DOĐI, DA TI ČIKA MURIJO DA BANANU

Od igrača koje vodi Žoze Murinjo ove godine se moglo očekivati sve samo ne da zaigraju lepršav i atraktvan fudbal. Ipak, Portugalac ne bira načine na koji će od svojih igrača izvući maksimum na terenu, pa je tako bilo i u slučaju Markosa Roha na meču sa Rostovom u osmini finala Ligi Evrope prošle sezone. Argentinac je 20 minuta pre kraja utakmice očigledno ostao bez energije pa je usledila ekspresna, ali komična reakcija klupe Junajteda. Murinjo je bananu dodao rezervisti Jangu, a ovaj ubrzo pronašao Roha, sve to su naravno zabeležile kamere.

KAD KONTEU PADNE ŠEĆER

Menadžer Čelsija Antonio Konte uvek izaziva pažnju javnosti svojim specifičnim ponašanjem, ali ovoga puta ne zbog toga jer je skakao u publiku ili se drao na sudije ili protivničke trenere, već zbog toga što je na konferenciji za štampu probao tortu koju je jeo jedan engleski novinar. Italijan je bio vrlo raspoložen nakon ubedljivog slavlja nad Lesterom prošlog januara, pa je nakon utakmice ugledao novinara kao jede parče torte, pitao ga je da li može malo da proba, posle čega je i dobio jedan zalogaj, a onda je poručio kako ništa nije jeo i kako je gladan. Naravno, kompletna scena je bila izuzetno simpatična.

DONATIJEVO GAŠENJE POŽARA

Jednu od neshvatljivih reakcija tokom ove godine imao je i defanzivac Majnca Đulio Donati. Sve se dogodilo na utakmici sa Ingolštatom. Dok je trener Martin Šmit Italijanu pre ulaska na teren objašnjavao šta treba da radi na terenu, Donati je pozajmio flašicu sa vodom od saigrača i sipao vodu u međunožje. Nikome nije bio tačan razlog ovog poteza.

KAD TE GVARDIOLA POHVALI

Jedna više čudna nego komična situacija dogodila se na nedavnoj utakmici između Mančester Sitija i Sautemptona, koju su Građani rešili u svoju korist golom Sterlinga u šestom minutu nadoknade. Tada je Đozep Gvardiola prilikom izlaska sa terena imao prilično žustru konverzaciju sa protivničkim vezistom Nejtanom Redmondom. Ostrvski mediji su odmah pomislili da je reč o svađi, ali je prvotimac Sautemptona otkrio detalje.

“Kada ti jedan od najboljih trenera na svetu daje savete ili te kritikuje, slušaš i pamtiš sve. Rekao mi je da sam jedan od retkih mladih engleskih fudbalera sa takvim napadačkim potencijalom i tražio mi je da u nastavku više napadam njegov tim, kao u protekloj sezoni. Ja sam mu samo kratko odgovorio da sam radio samo ono što je trener od mene tražio”, rekao je Redmond.

To je kasnije potvrdio i Gvardiola, uz napomenu da ih je Redmond “razbio” u prošloj sezoni.

HUMELSOVO PROSIPANJE KAFE, MILEROV PASOŠ KAO TELEFON

Fudbaleri Bajerna su pod stalnom prismotrom medija, pa kamermanima ne promiču ni najsitniji detalji. Prošle godine su se na društvenim mrežama našli Mats Humels i Tomas Miler. Odlični defanzivac je snimljen kako prosipa kafu pred utakmicu sa Arsenalom u Londonu, a samo nekoliko trenutaka uhvaćen je odlični napadač kako mu se podsmeva. Ipak, nešto ranije ove godine predmet ismevanja javnosti je bio upravo Miler. Napadač Bajerna je na aerodromu u Minhenu pokušao da izbegne novinare tako što se pravio da razgovara telefonom. Ipak, jasno se vidi da mu je u ruci bio pasoš.

Thomas Muller laughing at Mats Hummels spilling his coffee on the way to the Emirates pic.twitter.com/I9o8NKXehc