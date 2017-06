Komšije kod žene dolaze po pelcer za muškatle, a kod mene po dobitne tipove

Igraj svaki dan, možda i tebe snađe neki Porše "makan", kladilački je recept je Ace iz Sopota kojeg smo posetili godinu dana pošto je trijumfovao u takmičenju POGODI NAJVEĆU KVOTU i osvojio Poršeovog lepotana

Sopotski Viljem Tel sportskog klađenja Aleksandar Ranković prošle godine je uradio nešto što se ne zaboravlja. Smelo je gađao tipove direktno u centar i pogodio MOZZART kvotu 16.982! Sa samo 50 dinara uplaćenih na osam "ljutih" parova on je umećem priredio bukvalno rečeno desant na MOZZARTOV kladilački izazov! Zbog toga se sa suprugom Svetlanom kući odvezao kao milioner u poršeovom „makanu“!

Još tada nam reče: „Svetlana je uplatila tiket koji menja život! Bez nje ništa…“

Šta nam godinu dana posle velikog uspeha radi mister kladilac Aca Ranković čiju kuću u mestu Babe nadomak Sopota smo lako pronašli ne po kućnom broju već po Acinom simbolu, MOZZARTOVOM slovu "M" na fasadi porodične kuće!

"Izvolite, izvolite… Lepo je što me oslovljavate sa mister kladilac pošto sam sam sebe nekada voleo da nazovem i mister promašaj! To vam je tako! Svaki dan mora da se igra ako misliš da dobiješ. Nema opuštanja, ni propuštanja termina", reče Aca i baci se na tablet.

Mora, kaže, da popuni MOZZART tiket preko aplikacije na tabletu na kojem je instalirana samo ta jedna aplikacija. Pogađajte koja?

"Ovako mi je lakše, ne moram da trčim u Sopot ili da suprugu šaljem na uplatno mesto. Svratim ja dole do drugara! Pa zar je bitno da li je u džepu otkucan ili virtuelno odigran tiket? Važno je da je on tu i uvek aktivan", priča Aleksandar Ranković i seća se kako je sa društvom slavio dobitak.

Saborci sa uplatnog mesta u Sopotu razume se da su zamezili i popili u čast Acinog dobitka. Veselilo se tad i bančilo, a kako je danas?

"Ma isto je, veselo… Radovale su se i komšije što od srca, što od usiljenje ljubaznosti. Takav je naš narod. Verovatno misle da sam i danas nešto dobio, pa ste vi ponovo tu. Ko zna, možda i slutite na radost", reče nam sopotski Viljem Tel MOZZART kladionice.

Da li je neko, nekada kod vas greškom svratio misleći da je porodična kuća Rankovića zapravo uplatno mesto?

"A-ha-ha... Dešavalo se i to. Ipak, ljudi često svrate do mene i Svetlane po pelcer. Ona ima lepe muškatle, a ja tipove. Uz moje uputstvo uvek ide i preporuka koja kaže da nije baš mudro biti viked igrač. Samo redovno i hrabro, to govorim mojim klincima. Kažem tako iako su svi stariji od 18 godina. Samo njima dajem pelcer, a oslovljavam ih tako zato što oni to jesu naspram mojih leta", kaže Aca, ali otkada se on zapravo bavi kladilačkim zanatom?

"Uh, pa ti klinci nisu bili ni rođeni kada sam se ja bacio na klađenje. Uz MOZZART sam od prvog dana, a sve je počelo 1975. u Mostaru. Tada sam bio na odsluženju vojnog roka, rod pešadija, VES (vojno evidencijska specijalnost, prim.aut.), tehnička služba. Tu dužnost sam smesta u svojoj glavi, istog dana, preimenovao u vojnik-kladilac. Igrao sam tada, naravno, sportsku prognozu".

Rankovićeve reči vode do epicentra ovog dela priče.

"Stariji vodnik JNA me je kao fudbalera zamolio da mu istipujem neke mečeve. Ništa lakše za mene… Jedva sam dočekao. Tu sam ostvario prvi kladilački dobitak i avanzovao bez prišivanja krparoških činova. Raspoređen sam na novu dužnost u komandu grada za čiji fudbalski tim sam aktivno igrao i naravno tipovao. Tamo je bio i Pižon, inače artiljerac, Aranđel Todorović iz Partizana i da ne dužim… Tako je počelo, a kraja nema", reče nam naš majstor klađenja koji verno prati sve MOZZARTOVE akcije.

On je, inače, predsednik, trener, odnosno alfa i omega lokalnog FK Rudar 2012 iz Baba. Naravno da je njegov kladilački zgoditak osetila i ekipa.

"Posle čašćavanja drugara s uplatnog mesta znao sam šta mi valja činiti. MOZZART kroz akciju Novi dresovi za nove šampione donira opremu timovima, pa sam morao i ja. Od dobitka sam kupio garnituru sportske opreme", pohvalio nam se Aca Ranković, a mi priču završavamo s pitanjem koje se odnosi na Poršeovog "makana".

Kako uglađeni MOZZARTOV terenac služi majstora sportskog klađenja.

"Odličan je, zapravo meni se samo sviđa, a sinovi su ti koji ga koriste. Evo, sada je u Novom Sadu. Iskreno, plašio sam se malo kada sam ga dobio. Skup je to automobil, a u ovom kraju je takvo vozilo retko. Ipak, čovek se na dobro brzo navikne", zaključuje skromno naš najbolji kladilac pozivajući nas da ponovo svratimo u njegovu kuću i dvorište puno cveća. Ima li on poruku za sve kolege igrače?

"Igraj svaki dan, možda i tebe snađe neki makan", reče nam na rastanku Aca s baštenske stolice ispod stare kruške gde se, kaže, najbolje raspredaju sportske i kladioničke teme.

Tamo je popunjen i istorijski MOZZART tiket…

A mi vas podsećamo da će uskoro biti uručene i glavne premije iz najnovijeg ciklus takmičenja "Pogodi najveću kvotu" - BMW serije 1 osvojio je Stefan Šipoš iz Sente s neverovatnom kvotom 34.019 na tiketu...

Piše: Miloš Milić;

Foto: MOZZART Sport/Branko Starčević.